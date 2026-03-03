株式会社Yao-yoroz(本社：東京都渋谷区、EC販売責任者：藤谷)は、2026年3月03日(火)より、最新のワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、独自の電動ギミックを搭載した「3-in-1ワイヤレス急速25W充電器」をAmazon.co.jpにて販売開始いたします。





本製品は、最新デバイスに最適化された「最大25W」の超急速充電に対応。さらに、タッチ操作でデバイスが動くオートローテーション機能や、Apple Watch・AirPodsの充電ポートが電動で展開・収納されるギミックを備えています。実用性と未来感を両立した、次世代の充電体験を提案します。





■ 本製品の4つの革新的なポイント

1. Qi2.2規格のポテンシャルを引き出す「最大25W」の超急速充電

従来のワイヤレス充電器(15W)を大幅に上回る、最大25W出力を実現。iPhone 16/17シリーズ等の最新デバイスに対し、ワイヤレスでありながら有線級のスピードで効率的な給電を行います。※製品の稼働および25W給電には付属の35W以上の電源アダプタをご使用ください。





2. 「熱ダレ」を徹底抑制する強化冷却システム

高出力充電において課題となるデバイスの発熱を抑えるため、内部に強力なアクティブクーリングファンを搭載。デバイスの温度上昇をインテリジェントに制御することで、バッテリー保護による充電速度の低下(熱ダレ)を防ぎ、常に高いパフォーマンスを維持します。





3. 未来を操作する「電動オートローテーション」

設置部のタッチセンサーに触れるだけで、MagSafeで吸着したiPhoneが自動的に90度回転。横向きにすることでiOSの「スタンバイモード」が即座に起動し、スマートな置き時計やカレンダーとして活用できます。





4. スペースを最適化する「電動スマート開閉」

Apple WatchとAirPodsの充電ポートは、必要な時だけサイドから電動で展開。使用しない時は本体に美しく格納されるため、デスクの上を極限までミニマルに保つことができます。





■ 製品概要

販売開始日 ： 2026年3月03日(火)

販売チャネル： Amazon.co.jp

販売店舗 ： YOROZプライム

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK35Z2LS

主な機能 ： 最大25Wワイヤレス充電、電動オートローテーション、

電動格納式ポート、強化冷却ファン内蔵

対応機種 ： iPhone 12～17シリーズ、Apple Watch、AirPods

カラー ： マットブラック









■ 会社概要

株式会社Yao-yoroz(ヤオヨロズ) 貿易業、越境EC支援、商品開発などを手がける専門集団です。

「八百万(やおよろず)」の名の通り、世界中の優れたリソースを融合させ、日本市場に最適な形で届けることを使命としています。

所在地 ： 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目11-4

FPGリンクス神南 5階

設立 ： 2015年

EC販売責任者： 藤谷

事業内容 ： 貿易業、越境EC支援、ECコンサル、商品開発、

クラウドファンディング運営

公式サイト ： http://yao-yoroz.com/