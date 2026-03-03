洋服直しキャラ(所在地：広島県福山市、代表：井上 拡生)は、高齢の方、介護が必要な方、身体が不自由な方、特別に痩せている方、特別に体重がある方、特別に身長が低い方、特別に身長が高い方などを対象に、(1)脱着のしやすさ、(2)動きやすさ、(3)快適さに重点を置き、個人個人にヒアリングをして『着やすい服』へ洋服リフォーム又は洋服オーダーのサービスを開始いたしました。









【メーカーの製造した既製服と様々な特殊体型の人とのギャップ】

世の中には、アパレルメーカーが製造して市場に出回っている既製の洋服が合わない方が、まだ大勢おられるのが現状で、洋服のオシャレだけでなく着ること自体をあきらめている特殊な体型の方もたくさんいると聞いています。









【着脱のしやすさ、動きやすさ、快適さを、個人個人に合わせる】

(着脱しやすさ)

(1)ウエストを総ゴムにする

(2)マジックテープの利用

(3)ファスナーの形・大きさ・位置を工夫

(4)ポケットの形・大きさ・位置を工夫

(5)大きなスナップボタンの利用

(6)フロントを前開きにする





(動きやすさ)

(1)収縮性のあるストレッチ素材の利用

(2)ゆとりのある袖ぐり

(3)ゆとりのある襟周り

(4)両ひざ、両ひじに動作ダーツをつくる

(5)前身頃に動作ダーツをつくる





(快適さ)

(1)化学繊維を避ける

(2)ゆったりとしたシルエット

(3)洗濯表示やブランドタグなどが肌にあたらないよう工夫

(4)肌にあたる部分をガーゼ仕様にする

(5)ムレない風通しの良い素材の利用





個別に身体の採寸を取り、製図、裁断、縫製して洋服オーダー、洋服リフォームをする。必要があれば途中で仮縫いをおこなう。そうすることで、今まであきらめていた洋服について着ることができるだけでなく、洋服を着ることの楽しみも実感できると考えます。一度型を取っておけば、特殊な体型であっても、次回からは採寸無しで同じサイズの洋服をつくることが可能となる。一点一点、時間と手間はかかりますが、潜在的なニーズはあると考えます。





3大分類(洋服お直し)

(1)アパレルメーカーの簡単な下請けお直しのみ(B to B)

(2)アパレルメーカー・一般のお客様への簡単なお直しのみ(B to B ＆ C)

(3)一般のお客様への本格的な対応(B to C)(他店で断られた商品にも対応可能)









【1】当社の強み

【どこに相談しても断られるような本格的洋服リフォームに圧倒的な全国実績あり】

当社は、洋服お直し業界分類の(3)を得意業務とし、37年以上全国実績があります。

(3)に関しては、大幅なサイズ直し、大幅なデザイン変えをしなければならず、そういったことに高いクオリティーで対応可能な本格的な洋服リフォームができる会社は、当社以外には全国的にあまりありません。ましてや、毛皮コート、革ジャン、ウエディングドレス、ダウンジャンパー、ニット、オリジナル衣装などといった特殊素材までも対応可能な会社は、当社以外にはほとんど全国でも皆無だと考えます。





当社のような特別な縫製技術、知識、経験を生かすことで、たとえ特殊な体型の方であっても、様々な要望に対して提案力・多くの実績でもお役に立てるのではないかと感じております。

そもそも現在、全国では縫製職人がどんどん減少して、後継者もいないまま、洋服お直しのお店及び会社の廃業が激増しています。多くのお客様は、洋服のことで何か相談をするにも、相談をするところがなく途方に暮れており、県外からもお客様が、当社に多数ご来店されています。





当社では、お客様一人一人の体型に合わせた洋服リフォームに重点を置き、洋服の本格的な仕立て直しには実績があります。長年お客様からも、驚きと大感動といった絶大な評価をいただいただいております。豊富な提案力、多くの実績、品質の高さ、迅速性といった点から、一度当店をご利用いただいたお客様からの口コミもあり、全国を含めて多くの方からのご相談を受けております。





【実例】

裏地をリフォーム









スカートの丈をリフォーム

デニムジャケットを細身シルエットにリフォーム





【2】当社の弱み

『そんなことができるなんて知らなかった』といった、まだまだ知らない方が多いというのが実情です。当社の様な資金力の乏しい零細企業では、『様々な特殊な体型の方であっても、個別に洋服リフォーム、洋服オーダーをすることができる』といったことを広く知ってもらうことは、ほとんど出来ません。現在のところ、当社をご利用されたことがあるお客様を中心に口コミで、少しずつでしか認知されていないのが現状です。









【3】お客様の平均年齢及び性別

◆顧客の年齢層及び性別は、50～60代を中心に、男性47％・女性53％となっています。









【4】季節によって、特に多い需要

◆2～4月：礼服、ニットセーター、ワンピースなどの洋服リフォーム相談が多い。

◆4～6月：ウエディングドレス、ワンピースなどの洋服リフォーム相談が多い。

◆12月～2月：同窓会・冠婚葬祭などジャケット、パンツ、スカートの洋服リフォーム相談が多い。

◆10月～4月：毛皮コート、革ジャンパー、ダウンジャンパーの洋服リフォーム相談が多い。

◆3月：卒業・入学式のフォーマルなどの洋服リフォーム相談が多い。









【この事業を広めることによる効果】

今回のプレスリリースにより、そんなことができるなんて全く知らなかった人、困っていた人に、新しい価値観を提示することができ、今まであきらめていた洋服について、安心して着ることができるばかりでなく、洋服を着ることの楽しみも実感していただくことができると考えます。

認知度さえ上げることが出来れば、数多くの既製服の合わない特殊な体型の方々の問題の解決にも役に立ち、また当社のような零細企業が少しでも社会的な役割を果たすことにつながると考えています。









【連絡先】

洋服直しキャラ

〒720-0065 広島県福山市東桜町1-1 アイネスフクヤマ2F

担当：井上

TEL ：084-928-6722





【HP】

http://www.naoshi.co.jp (洋服直し一番館・二番館)

http://www.cala.jp (洋服直しキャラアイネス店)





Instagram

https://www.instagram.com/fukunaoshi/





会社及び店舗外観

会社及び店舗所在地