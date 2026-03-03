いわて蔵ビール(運営：世嬉の一酒造株式会社、所在地：岩手県一関市)を中心に東北のクラフトビールメーカー15社、キリンビール 仙台工場、スプリングバレーブルワリーが協力して技術交流を図り、新しいビール作りを目指す「東北魂ビールプロジェクト」が今年も開催されました。今回で第22回東北魂ビールプロジェクトとして、参加する16社が同レシピでビールを醸造し、科学的に分析することで技術向上を図ります。





完成したビールはスプリングバレーブルワリー東京など全国のビアパブで提供され、また各社からボトル・缶でも販売されます。





東北魂ビール IPL





東北魂ビールプロジェクト： https://www.facebook.com/tohokubeerproject/









1. 東北魂ビールプロジェクトとは

東北魂ビールプロジェクトとは、2011年11月にスタートしたプロジェクトです。震災時に多くのお客様からご支援、応援をいただきました。私たちはそれに対し、品質を向上し美味しいビールをお返しすることですることを考えました。そこで、普段ライバル同士である東北のブルワーが集まり、お互いの技術を出し合い、ビール醸造を行っています。当初3社(岩手 いわて蔵ビール、秋田 秋田あくらビール、福島 みちのく福島路ビール)で開催しましたが、年々参加者が増加し、今回は16社のブルワリーが協力しています。また、2017年11月からはキリンビール 仙台工場、スプリングバレーブルワリーも参加し、分析等の支援体制がとれより深くお互いに技術向上を目指した勉強会を開催していました。





年に一度、この技術を震災で多くの支援してくれた人たちに品質でお返しするため、同一レシピで提供します。





2. 第22回の東北魂ビールプロジェクトの内容

通常東北魂ビールプロジェクトは、1カ所東北のブルワリーに集まり、テーマを決め技術を出し合い、ディスカッションしビール醸造を行います。今回は、参加する16社で同じレシピのビールを醸造します。そのビールをキリンビール社で科学的に分析することで、技術向上を図ります。また、完成したビールはスプリングバレーブルワリー東京など全国のビアパブで提供されます。









【今後の予定】

できたビールは3月8日、東京の赤坂見附にあるクラフトビアサーバーランド赤坂見附店で16社のビールを開栓、お客様との交流イベントを開催します。

また、3月24日には、キリンビール仙台工場で分析結果をみながらさらなる醸造技術の発展のためディスカッションを行い、同日夕方 クラフトビアマーケット仙台にてブルワリーとお客様の交流会を予定しています。









【参加ブルワリー】

いわて蔵ビール(岩手)、遠野麦酒ズモナ(岩手)、NOYMONDBREWING(岩手)、HOPDOGBREWING(秋田)、秋田あくらビール(秋田)、田沢湖ビール(秋田)

蛍火醸造(青森)、OIRASEBEER(青森)

米沢ジャックスブルワリー(山形)

イシノマキホップワークス(宮城)、ブラックタイドブルーイング(宮城)、希望の丘醸造所(宮城)

みちのく福島路ビール(福島)、半田銀山ブルワリー(福島)ホップジャパン(福島)

スプリングバレーブルワリー(東京)









【醸造するビールについて】

東北魂的IPl、ホップを大量に使用し、華やかな香りのしなららラガー酵母を使用し、すっきりとした飲みやすいビールです。今回、同じレシピのビールを16社のブルワーがそれぞれの設備で醸造することで、ブルワリーの特徴や製法のこだわりを体感していただけます。









■会社概要

社名 ： 世嬉の一酒造株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 航

所在地 ： 〒021-0885 岩手県一関市田村町5-42

設立 ： 1918年5月

資本金 ： 8,800万円

業務内容： 酒・ビール醸造

URL ： http://www.sekinoichi.co.jp/









1918年(大正7年)創業。南部杜氏の伝統的な清酒「世嬉の一(せきのいち)」を醸造。1996年にいわて蔵ビールブランドを立ち上げ、ビール醸造に進出。常に新しいスタイルのビール醸造にチャレンジし、2016年には日本スタイルのビールとして山椒を使用したビール「ジャパニーズハーブエール山椒」が「世界に伝えたい日本のクラフトビール」でグランプリ受賞。また、三陸の牡蠣を使用した黒ビール「三陸広田湾産牡蠣のスタウト」はワールド・ビア・カップで受賞など、数々のビールが世界で評価されています。マイクロブルワリーですが、現在、アメリカ、イギリス、シンガポール、台湾、韓国などにも輸出しています。