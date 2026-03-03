公益財団法人日本生態系協会(本部：東京都豊島区、会長：池谷 奉文)が運営する『森の墓苑』(千葉県長南町)は、最後の追加区画を販売中です。





墓苑全体のようす





『森の墓苑』は、日本で初めて自然保護団体が所有・運営するお墓として2016年に開苑しました。かつて土砂採掘が行われた土地を当協会が取得し、50年後に落葉広葉樹の森にすることを目標に、石ではなくこの地域にもともとある木(在来種)や草花を墓標とすることで、生きものを増やし本物の自然を再生しています。





現在、お墓選びのポイントは

(1) 値段が安い

(2) 子孫に管理を託さない

(3) ペットも一緒に埋葬できる

(4) 宗教とは関係がない

といった点が挙げられますが、『森の墓苑』はこれらをすべてクリアするだけでなく、亡くなった後も森づくりを通じて社会貢献できる点が、他のお墓との大きな違いです。

また、2020年に千葉県内で初めて環境教育等促進法にもとづく「体験の機会の場」に認定、2021年に長南町のふるさと納税返礼品に選定されるなど、環境教育や地域づくりの面でも貢献しています。





現在、関東を中心に全国からお申込みをいただいております。その結果、植えた木の種類や本数も増え、森らしくなるとともに多くの生きものたちが見られるようになってきました。

2026年2月の開苑10周年を記念して、これまで草地としていたエリアを最後の追加販売区画といたしました。販売区画は「うぐいす区画」で約170区画、すべて個別墓となります。





なお、今年4月1日より各種料金を値上げいたします。4月1日以降にお支払いの場合は金額が変わりますので、お墓をお探しの方はお急ぎください。





個別墓のコナラの木





【森の墓苑】

所在地 ： 千葉県長生郡長南町市野々815-2

公式web： https://www.morinoboen.org/

公式X ： https://x.com/morinoboen (苑内の近況報告など)





個別墓イメージ





■個別墓「うぐいす」区画 価格(消費税込み)

標準区画(約1,5m2)：865,740円

高木区画(約3.0m2)：1,731,481円





〇価格の内訳は、区画使用料、区画及び墓苑の維持管理費、苗木代、お一人目の埋葬にかかる費用(埋葬費、白布代、ネームプレート代)、事務手数料です





〇生前契約の場合は、すべての埋蔵指定者が埋葬されるまで生前管理料(年間、標準区画9,777円、高木区画12,223円)が必要となります





〇上記金額は3月16日までにお申し込みいただき、3月31日までにお支払いが完了する場合の金額です

4月1日以降は値上げいたしますので、ご注意ください(値上げ後の金額は公式サイトをご覧ください)









■現地説明会＆イベント

【現地見学会】

実際に墓苑を見学しながら、区画の説明、疑問等にお答えいたします。

日程 ：3/8(日)、3/28(土)、4/4(土)、4/19(日)

(1)午前(10:00 ～ 12:15)

(2)午後(14:00 ～ 16:15)の2回

定員 ：各回定員15名(先着順)

アクセス：JR外房線茂原駅より、無料送迎いたします。

集合 ：((1)10:00(2)1400)

解散 ：((1)12:15(2)16:15)





※自家用車で直接お越しいただいてもかまいません

※上記の日程以外にも、個別での見学を承ります。

詳しくはお電話 0120-901-580でお問い合わせください。





個別墓のヤマザクラの木





■「植樹草会 2026」4/25開催

房総丘陵の春の息吹を感じながら、苑内と周辺の自然保全エリアで地域在来の苗木の植樹や草はらづくりを行います。後半は、自然素材を使ったクラフトワーク体験の予定です。地産食材を使ったお弁当を食べて、墓苑での一日をお楽しみください。(契約されていなくても参加できます)





2026年4月25日(土)10:30 ～ 15:00

午前) トラスト地内の自然観察、苗木の植樹、野草の種まき等

午後) 苑内の自然素材を使ったクラフトワーク体験





※ JR 外房線「茂原駅」から現地までバス無料送迎あり、マイカーでの来苑可

※ 参加費・お弁当代はウェブサイトでご確認ください。

※ お申し込みは森の墓苑までご連絡ください。









■日本生態系協会について

市民、企業、行政とともに、生物多様性を守り未来へとつないでいくための活動を行う民間の環境保護団体。特に、河川における生態系保全について、法制度からモデル事業まで手掛けています。





【組織概要】

名称 ： 公益財団法人日本生態系協会

会長 ： 池谷 奉文

本部所在地： 東京都豊島区西池袋2-30-20

設立 ： 1992年2月3日

事業内容 ：

自然と共存した持続可能な国づくり・地域づくりのための、政策提言、調査研究、国内外の関係諸団体との交流・連携並びにこれらの団体への支援、資格の認証、普及啓発、行政・企業が設置する環境関連施設の管理運営、自然生態系を守るためのナショナル・トラスト活動の実施、ナショナル・トラスト活動を行う個人及び組織への支援事業、自然の保全と再生を目的とした自然保全・再生墓地の整備・運営

公式web ： https://www.ecosys.or.jp/