ミネベアミツミグループのエイブリック株式会社（社長：田中 誠司、本社：東京都港区、以下：ABLIC)は、コーポレートブランディングの一環として、新CMを「小さいけれど、大きな可能性」をコンセプトに制作し、本日よりABLICの公式YouTubeチャネルで先行公開いたしました。





本CMは、当社の企業理念である『革新的な発想・技術と行動力で、未来を切り拓き、人々の豊かで歓びに満ちた暮らしを支え続ける』を映像として具現化したものです。

アナログ半導体という“小さな存在”が持つ大きな力。ABLICは、その小さな半導体に込められた技術の積み重ねこそが、社会の未来を支える原動力になると考えています。





■コンセプトは「小さいけれど、大きな可能性」

今回のCMでは、ABLICのシンボルマークを構成する“未来の可能性（アナログ半導体）”が、生き物のように変化しながら、さまざまなソリューションへと姿を変えていく様子を描いています。

小さな半導体が、モビリティの常識を塗り替え、次世代の医療体制構築を支え、モバイル機器をさらに便利なものへと変革する。目には見えない場所で社会を支える当社技術を、象徴的かつダイナミックに表現しました。

ABLICは、不可能を可能にする“小さいけれど、大きな可能性”の集合体です。

■制作プロセスに込めた、ABLICのものづくりの姿勢

本CMは、ABLICバリューの一つである「従来の概念にこだわらず、新しいことを発想し、信念と主体性を持って行動し、その結果に責任を持つ」を制作プロセスそのものでも体現しています。

革新的な発想を原点に、誠実にものづくりと向き合うABLICの姿勢を、あえて手作業によるコマ撮りで表現しました。一つひとつ丁寧に積み重ねる工程には、関わる人の意志と責任が宿ります。そこに生まれるのは、機械的な表現ではない、人の温もりと創造の楽しさです。そのプロセスそのものが、人を基点としたABLICのものづくりの在り方を象徴しています。日本国内に一貫した製造体制を有し “JAPAN MADE”の製品を世界中のお客様に提供しているグローバルカンパニー、ABLICのユニークで明るい世界観を本CMを通じて体感していただけます。

映像は、綿密な事前準備と計52時間にわたるコマ撮り撮影を経て完成しました。





■新CMで描くABLICのソリューション

本CM内では、当社の主力事業領域の一部を紹介しています。

＜車載・オートモーティブ分野＞

2003年より20年以上にわたり車載機器市場をサポート。

ADAS（先進運転支援システム）やEV／HEV向けECUなど、幅広いアプリケーションで採用されています。(ご参考：車載/オートモーティブ

URL:https://www.ablic.com/jp/semicon/applications/#auto-title)

＜医療機器分野＞

2016年より本格展開。

超音波診断装置、特にモバイル医療機器ソリューション「viewphii（ビューフィー）」に強みを持ち、医療現場に貢献しています。

（ご参考：ハンドヘルド/コンパクト超音波診断装置に最適なソリューション

URL: https://www.ablic.com/jp/semicon/healthcare/solution-for-handheld-ultrasound-equipment/）

＜モバイル機器分野＞

1993年より展開。

スマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスホンなどで高い実績を持ち、便利で彩りのある生活を支えています。

(ご参考：スマートウォッチ・スマートバンドに最適なIC

URL:https://www.ablic.com/jp/semicon/applications/smart-watch-band/)

■未来へのメッセージ

本CMは、ABLICが「何をしている企業なのか」そして、当社技術が社会において「どのような役割を果たすことができるか」を可視化し、皆さまに理解を深めていただくことを目的としています。

また、当社の誠実さと挑戦意欲を併せ持つオープンな企業文化のもと、「個人の成長が、企業の成長、そして持続可能な社会の発展へとつながる」という信念を大切にし、進化し続ける存在であることを発信しています。

ABLICはこれからも、アナログ半導体を通じて社会とお客様から信頼される企業として、不可能を可能にする技術で明るい未来の可能性を切り拓いてまいります。

■新CM概要

・コンセプト：「小さいけれど、大きな可能性」

・公開日：2026年3月3日

・公開媒体： YouTube公式チャンネル URL：https://www.youtube.com/@ablicjp

・YouTube版 CM動画：

「未来への可能性・クルマ＋医療」篇（30秒） URL: https://youtu.be/ufuCZ5ecGuc

「未来への可能性・スマホ＋クルマ」篇（30秒） URL: https://youtu.be/Nd1tCV8iW0E

※英語版は後日公開予定

■テレビCM放映開始

・提供番組：スーパーJチャンネル

・番組URL：https://www.tv-asahi.co.jp/sj-ss/

・放送局/放送エリア：テレビ朝日（関東エリア）、秋田朝日放送（秋田エリア）

・放送日時：毎週土曜日 午後5時30分～

・新CM放送開始日：2026年3月7日(土)

■Webサイト

https://www.ablic.com/







