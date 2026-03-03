NORQAIN(ノルケイン)は、2025年11月、NHL(北米プロアイスホッケーリーグ)と記念すべきパートナーシップを締結しました。北米で圧倒的な人気を誇るNHLは、自らの限界に挑み続けるというNORQAINのブランド哲学と共鳴するものです。世界最高峰のアイスホッケーリーグであるNHLとの関係構築において、元NHLオールスター選手かつNORQAIN共同創業者であるマーク・ストライトが重要な役割を果たしたことは言うまでもありません。NORQAINは、両者にとって新たなストーリーの始まりを告げるモデルとして、Adventure Chrono 41mm NHL Limited Editionを発表します。アイスホッケーが放つエネルギー、スピード、精密さを体現した高性能な自動巻きクロノグラフは、ステンレススチール製のAdventure Chronoをベースに、プロフェッショナル・アイスホッケーの激しさとカリスマ性、そしてNORQAINとNHLの間に生まれた力強い協調関係を表現した数々のユニークなディテールを備えています。





Adventure Chrono 41mm NHL Limited Editionは、ホワイトダイヤルを採用し、アイスホッケーリンクの氷面を想起させる特別な「スクラッチド・アイス」仕上げが施されます。競技フィールドの質感を見事に表現したこの文字盤は、アイスホッケーの臨場感を巧みに映し出します。9時位置に配置されたスモールセコンドは、プレーが中断された後に試合が再開される「フェイスオフ・サークル」をモチーフにデザインされており、秒針にはクロスした2本のホッケースティックが回転するユニークな意匠を採用しています。





もうひとつのディテールとして、文字盤外周を走るパルスメータースケール上に「TIMEOUT(タイムアウト)」の表示が配されています。伝統的なクロノグラフのデザインコードに着想を得たこの表記は、グラフィックとしての遊び心と、試合中のスピード感や激しさを象徴するものです。2時位置に配された象徴的なリマインダーとして表現されています。さらに6時位置には、クロノグラフのブラックカラーの12時間積算計を配置し、ライトグレーのNHLロゴはパートナーシップへのリスペクトとオマージュを表しています。





ケースバックは、傷に強いフラットなサファイアクリスタルを採用したオープン仕様を採用。「LIMITED EDITION」「NHLロゴ」「ONE of 1917」の文字が、ライトグレーとブラックであしらわれます。この限定本数は、NHLが創設された年にちなんだものです。ストラップには、ホッケーパックの素材を取り入れたブラックラバーストラップを採用。NORQAINとNHLのエキサイティングな新たなパートナーシップの物語を体現する、ラグジュアリーな機械式時計として完成されています。





これらの個性的なモチーフに加え、Adventure Chrono 41mm NHL Limited Editionは、本格的な高級時計製造を象徴する数々の要素を備えています。ムーブメントには、62時間のパワーリザーブを誇る自動巻きクロノグラフ「NORQAIN キャリバー N17」を搭載。クロノグラフ機能に加え、曜日・日付表示を備えています。防水性能は100m。両面無反射コーティングを施した傷に強いダブルドーム型サファイアクリスタル、スポーティなレッドラインをアクセントに加えたねじ込み式リューズ、逆回転防止ベゼルを装備するほか。ケース左側面にはカスタマイズ可能なNORQAINプレートがあしらわれています。









Adventure Chrono 41mm NHL Limited Editionの魅力的なストーリーは、このモデル専用のスペシャルウォッチボックスの中でも続きます。ブラック仕上げのボックスを開くと、アイスホッケーリンクをモチーフにデザインされたフラットなホワイトインサートが現れます。左側には時計が収められ、その横には本物のNHL公式アイスホッケーパックがセットされています。





2026年NHLスタジアム・シリーズの関連イベントの一環として、NORQAINは2026年1月31日(土)、フロリダ州タンパにあるレイモンド・ジェームス・スタジアム(NFLタンパベイ・バッカニアーズの本拠地)にて、本モデルのローンチを実施しました。









また、NORQAIN創業者兼CEOのベン・カッファーと、マーク・ストライトは、2026年2月1日(日)に同スタジアムで開催される、タンパベイ・ライトニング対ボストン・ブルーインズによる2026年NHLスタジアム・シリーズの屋外試合に出席予定です。





NORQAIN 創業者兼CEOのベン・カッファーは次のようにコメントしています。

「家族経営の独立系企業である私たちにとって、これは本当に誇らしい瞬間です。NHLの皆さんと共にこの時計を作り上げることができたのは素晴らしい経験でしたし、マークと私は、ファンから特別に愛されている2026年NHLスタジアム・シリーズという舞台で、このモデルをタンパにて発表できることを大変光栄に思っています。本プロジェクトを実現させてくれたNHLの舞台裏のチームの皆さん、そしてこの構想を信じ、形にしてくれたスイスのニドーを拠点とするNORQAINチーム全員に、心から感謝を伝えたいと思います。彼らの献身こそが、Adventure Chrono 41mm NHL Limited Editionを真に特別で唯一無二の存在にしています。このモデルは、NORQAINERSとNHLファンの双方から高く評価されると確信しています。」





NHL グローバル・ビジネス・デベロップメント担当シニア・バイスプレジデントのカイル・マクマンは次のように述べています。

「NORQAINと特別な瞬間を共有できることは、NHLにとっても大きな節目となります。NORQAINは、私たちにとって初のオフィシャル・ラグジュアリー・ウォッチ・パートナーです。ベンとマークはホッケー競技、チーム、選手、そして熱心なファンに対して惜しみない情熱を注いでくれました。この美しいスイスメイドの時計は、私たちが共有する価値観と志を完璧に表現した存在であり、2026年NHLスタジアム・シリーズを開催するこの週末、ここタンパで発表できることを大変嬉しく思います。」









本パートナーシップの一環として、NORQAINは、アメリカ合衆国、カナダ、ヨーロッパにおいて、NHLおよび32の全チームのロゴやブランディングを、製品、店頭(POS)、イベント、ホスピタリティ、メディア、デジタル強化ダッシャーボード、広告などで使用する国際的なライセンス権を有します。このパートナーシップにより、NORQAINは北米をはじめ世界各地で放映されるNHLのテレビ中継を通じて、大きなブランド露出を獲得することになります。





Adventure Chrono 41mm NHL Limited Editionは、NORQAINブティックおよび正規取扱店にて販売されるほか、NORQAIN公式ウェブサイト( norqain.com )でもお求めいただけます。詳細は、norqain.comをご覧ください。









■About NORQAIN

2018年に創業したNORQAIN(ノルケイン)は、スイス時計産業の中心地であるビエンヌ近郊ニドーを拠点とする、完全独立・家族経営のスイス時計ブランドです。ジャン-クロード・ビバーをアドバイザーに迎えるなど、時計業界のエキスパートやトップアスリートで構成された取締役会のもと、NORQAINは革新性、独立性、そして情熱を原動力に成長を続けています。ブランドを象徴する3つのコレクション――Independence、Adventure、Freedom――は、スイス製の機械式自動巻きムーブメントのみを搭載しています。NORQAINは、Kenissiとの共同開発による2つのマニュファクチュールキャリバーのほか、Manufacture AMTとともにフライバック・クロノグラフキャリバーを開発しました。これらの革新は、スイスの卓越したクラフツマンシップと最先端技術へのNORQAINの揺るぎないこだわりを体現しています。

NORQAINは、BMWベルリン・マラソンのオフィシャルタイムキーパーとして、アボット・ワールドマラソンメジャーズの誇り高きパートナーを務めています。また、シュペングラーカップ・ダボスのオフィシャルタイムキーパーであり、スイスサッカー協会のオフィシャルウォッチ・ライセンシングパートナーでもあります。さらに、世界最大のチャリティサッカーマッチである「Soccer Aid for UNICEF」のオフィシャルタイムキーパーを務め、支援を必要とする家族のために意義ある変化をもたらすというブランドの姿勢を明確にしています。









NORQAINにとって直近のグローバルパートナーシップはナショナル・ホッケー・リーグ(NHL)です。NORQAINは、NHLのオフィシャルウォッチ・ライセンシングパートナーでとして、誇りをもってこのパートナーシップを担っていきます。

NORQAINの時計は世界各地で展開されており、ヨーロッパ、アメリカ、日本、アジアに広がる正規販売ネットワークを通じて販売されています。主要なリテールパートナーには、Bucherer、ドイツのWempe、英国のWatches of Switzerland、米国のBen Bridge、Westime、Reeds、カナダのL'Oro、ドバイのSeddiqi、インドのEthos Watches、さらに日本国内では40以上の著名な正規販売店で展開しています。またツェルマット、シンガポール、チューリッヒにはフラッグシップ・ブティックを展開し、リテールプレゼンスを拡大し続けています。

NORQAINは2026年も再び「Watches and Wonders Geneva」に参加予定であり、スイス時計製造と革新への継続的なコミットメントを表明します。