株式会社ゆうか(本社：福岡県大野城市)は、22年にわたり愛されてきたロングセラー商品「ゆうか石鹸」を中心とするブランドを刷新し、お茶のスキンケアブランド「茶澄(ちゃすみ)／chasumi」として2026年より本格展開を開始します。累計販売数2,000万個※を突破した実績を基盤に、自然由来の茶エキスにこだわった洗顔・スキンケア・ベースメイクまでの世界観を統一し、新たなブランドとして生まれ変わります。





茶澄 ゆうか石鹸





「悠香の石鹸」が誕生してから22年。

2022年11月に「アリナミン製薬グループ」の一員となり、品質管理を徹底し、医薬品レベルの品質基準を導入し、より安心安全な商品を提供。

2025年8月20日に社名を「株式会社ゆうか」へ、シンボルマークも一新しました。

創業時からの大切な想いを継承しながら、新しい「ゆうか」への第一歩を踏み出します。

自然の恵みがたっぷり詰まったお茶の力で、内側から澄みわたり、自信に満ちた輝く肌へ、という願いを込めて、ブランド名も「茶澄(ちゃすみ)/ chasumi」にリニューアル。

使用感／容量／価格、そして安心・安全な品質とお客様サポートは継承しつつ、洗顔・スキンケア・ベースメイクまでお茶スキンケアの世界観を統一しました。

また、「茶澄 ゆうか石鹸」は累計販売数2,000万個(2025年現在※)を突破。

モンドセレクションでも、16年連続金賞を受賞している大人気商品です。

ぜひ一度この機会にご体感ください。





※2011年7月～2024年8月の累計販売数。通常サイズ・大サイズ・小サイズの合計。リニューアル前の商品を含む。





＜新シンボルマーク＞

新しくyuuka(ゆうか)表記となり、茶葉とてんとう虫はそのままに、生活に寄り添うようなシンプルで優しいシンボルマークに。





新シンボルマーク





＜茶澄 ゆうか石鹸 商品詳細＞





茶澄 ゆうか石鹸





茶澄 ゆうか石鹸

【医薬部外品】

60g ： 2,075円(税込)

110g： 3,666円(税込)

顔だけでなくボディにも使用可能です。









肌の汚れをやさしく洗い落とし、キメのもとを生み出します。

弾力と吸着力のある泡による洗顔と32°Cの日向水(ひなたみず)すすぎがキメをやさしく守りながら、肌を解きほぐします。

お茶を育てるためには、良い土壌であることが基本。

肌も、まずは洗顔で肌そのものの土台を整えることで、美しさの種が芽生えてくれるのです。

洗顔は美しい肌づくりのファーストステップ。

yuukaのお茶石鹸のもっちりした泡が肌をやさしく守りながら、肌の汚れをすっきり洗い流し、肌のすみずみ※1まで茶エキス※2を届けて、肌をなめらかにし、美しさの土台を生み出します。

※1肌のすみずみ： 角層まで

※2茶エキス ： 整肌成分





天然由来成分がたっぷり配合！





■商品誕生秘話

はじまりは「私もキレイになりたい」というインドネシアからの留学生の純粋な願い

はじまりは、海外留学生を支援するボランティア活動の中で知り合った留学生の「私は日本の女優のような美しい肌になりたいです」というひと言。

ここから美肌への原点探しが始まりました。

そしてたどり着いた結論は、美肌を目指すうえで大切なことは、肌を清潔に保つこと。

つまり、正しい洗顔だったのです。





イメージ





■祖母から教わったお茶を使った 伝統的な美容法

美肌を叶える洗顔素材は肌に限りなくやさしく、肌を整えるものである必要がありました。

そんな中、ふとよぎった「お茶で顔を洗うと色白美人になるのよ」という祖母の言葉。思えば昔、色白できれいだった祖母は、お茶の出がらしで洗顔したり、お茶パックをつくったりしていました。

お茶成分こそ、私たちが求めていた素材だったのです。





イメージ





■茶葉へのこだわり

ポイント(1)

カテキンがとても豊富な「鹿児島県産茶葉」のみを使用。

土からこだわった完全無農薬有機栽培茶葉を使用。

「茶匠」熊田岐利氏が手がけるお茶は、周辺の畑から飛散してくる農薬さえも避けるため、あえて山頂を開拓し、栽培。

鹿児島県の人里離れた山奥で我が子同然に丹精込めて育てた熊田氏のお茶は、一般的な農法より収穫量が少なく「幻のお茶」と呼ばれています。





イメージ





ポイント(2)

カテキン含有量10倍以上の茶エキス配合。

ゆうか石鹸に使用している茶葉は、茶葉の中でもカテキン豊富なこだわりの二番茶のみを厳選。

この茶葉の力を最大限引き出すために独自の抽出技術により、カテキン含有量を10倍以上に高めた茶エキスを配合しています。





カテキン濃度の比較





■泡へのこだわり

ポイント(1)

肌を傷つけないもっちりとした泡の弾力。

もっちりとした泡が、繊細な肌のキメを傷つけることなく洗顔することができます。





泡が肌と手の間でクッションに





濃密もっちり泡





ポイント(2)

クレンジングもできるほどの泡の吸着力。

洗面器が浮くほどの泡の吸着力で、毛穴の奥まで肌に蓄積した、肌トラブルの元となる汚れをしっかりと吸着します。

また2度洗いでメイクまで落とすことができるので、クレンジングいらずで経済的です。





洗面器が浮くほどの泡の吸着力





Before/After





＜商品に関するお問い合わせ先＞

株式会社ゆうか

所在地 ： 福岡県大野城市御笠川5-11-17

TEL ： 0120-64-4318

営業時間： 9：00～21：00(年末・年始を除く)