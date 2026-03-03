株式会社リブグラフィ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：正林 智)が開発する、再生パルプのみを原料とする循環型吸音材「REBORN PULP 吸音パネル」が、世界三大デザイン賞のひとつ「iF DESIGN AWARD 2026」を会社としても製品としても初めて受賞しました。

iF DESIGN AWARDは1954年創設の国際的デザイン賞で、2026年度は 68カ国・地域から10,000件以上の応募が寄せられ、129名の国際デザインエキスパートによる厳正な審査が実施されました。その中で本製品は、「再生パルプ100％による環境配慮設計」「造形としての美しさ」「オフィス・商空間における実効的な吸音性能」が高く評価され、今回の初受賞につながりました。





「REBORN PULP 吸音パネル」iF DESIGN AWARD受賞





製品ページ(iF公式サイト)：

https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/reborn-pulp-acoustic-panel/736252









■受賞製品：「REBORN PULP 吸音パネル」について

「REBORN PULP 吸音パネル」は、製紙工程で生まれる再生パルプを再利用し、“廃材に新たな価値を与える”循環型吸音材として開発されたプロダクトです。





主な特徴

●再生パルプ100％の環境配慮設計：プラスチック不使用で製造時の環境負荷を削減

●独自構造による高い吸音性能：オフィス・会議室・スタジオ・クリエイティブ空間に最適

●枯山水より着想を得たデザイン：ミニマルで幅広い空間デザインに調和

●施工不要の簡易設置：軽量で導入しやすく、内装工事を必要としない

●法人購入に対応したECモール販売：見積書・請求書・後払いにも対応





製品詳細 ： https://shop.libgraphy.co.jp/products/rp-0001

寸法 ： 30cm x 30cm 厚さ4.2cm

材質 ： パルプ(古紙パルプ100％)

販売価格(税込)： 4,840円(1枚単品販売価格)、63,360円(24枚セット販売価格)

94,600円(40枚セット販売価格)

※単品のまとめ買い割引制度あり









■BtoB企業様向け：短納期・決算需要に対応

自社ECモールを活用した柔軟な供給体制により、「見積 → 注文 → 発送」まで最短当日対応が可能です。





特に法人様からのニーズに合わせ：

●3月末決算に合わせた納品

●複数拠点への短納期納品

●内装・移転スケジュールに合わせた納品指定

など、スピーディな納期対応を実施しています。





※数量・仕様により変動します。









■iF DESIGN AWARDについて

1954年に設立された世界で最も歴史ある独立デザイン団体「iF International Forum Design GmbH」が主催する国際的デザイン賞で、9つのカテゴリーから優れたデザインを選出しています。受賞作品は世界的に認知され、デザインの品質保証として広く活用されています。









■株式会社リブグラフィについて

株式会社リブグラフィは創業60年を越える工業用の防振ゴム、吸音材などを販売するグループの新規事業を担う会社として設立されました。60年余りの歴史の中で建設機械や新幹線、風力発電など人目に触れない場面で我々の防音・防振の技術は活躍してきました。その中で培った防音・防振の技術や経験をいかし、デザインを加えた新たな製品を広く社会に発信していきます。

最短即日出荷など、納期のご要望にも可能な限り対応いたします。お気軽にお問い合わせください。









■会社概要

商号 ： 株式会社リブグラフィ

代表者 ： 代表取締役 正林 智

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-5-8

設立 ： 2014年10月

事業内容： 防音商品製造・販売／インテリア用品販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://shop.libgraphy.co.jp/