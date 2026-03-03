建築建材プラットフォーム「建材ナビ」を運営する株式会社プログランス(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋 寛貴、以下 建材ナビ)は、2026年3月3日(火)より開催される「JAPAN SHOP 2026」(会場：東京ビッグサイト)において、2つの特別コラボレーション企画を実施いたします。









■コラボレーション(1)

NEXT POP-UP STORE DESIGN & LOUNGE(西展示棟アトリウム)





現在、多くの商業施設が抱える「同質化」や、実物を確認後にオンラインで購入する“ショールーミング”といった課題。

その突破口として注目されているのが、期間限定型の「POP-UP STORE」です。単なる物販の場を超え、ブランド体験を創出する“体験の聖地”へと進化しています。





本企画では、建材ナビがモデレーターとして参画し、VMD・インテリア・展示会デザインの第一線で活躍するトップデザイナー3名とともに、「建材が空間のなかで、いかに消費者の五感に訴え、記憶に残る体験を創出できるか」をテーマに徹底議論します。





■トークセッションスケジュール

https://www.kenzai-navi.com/tenji





＜登壇デザイナー＞

大高 啓二 氏

VMDビジネス戦略ディレクター

4hearts株式会社 代表取締役





折原 美紀 氏

インテリアデザイナー

株式会社ODO 代表取締役





竹村 尚久 氏

展示会デザイナー

SUPER PENGUIN株式会社 代表取締役





＜モデレーター(建材ナビ／株式会社プログランス)＞

秋葉 早紀

Media Planner／二級建築士





藤原 康成

Sales Manager／AI・Web戦略ディレクター





会場では、登壇者のインタビューを掲載した『建材ナビジャーナル vol.28』『建材ナビジャーナル vol.23』を配布します。

デザイナーの思考プロセスに触れられる貴重な機会となります。

メーカーにとっては、自社製品を「選ばれる素材」から「体験の主役」へと昇華させるための空間戦略を考える機会となります。









■コラボレーション(2)

IDMブース(西展示棟)





建材ナビジャーナル vol.29





国内の建築・インテリアデザイン14団体が集結する「IDMブース」では、トレンドに敏感なプロフェッショナル層に向けた情報発信を行います。

ブース中央では、最新号『建材ナビジャーナル vol.29』を配布します。

今号の特集テーマは「生きた風景を造るランドスケープデザイン」です。





『建材ナビジャーナル vol.29』主な内容

【ランドスケープデザインインタビュー】

有限会社オンサイト計画設計事務所 鈴木裕治氏

株式会社日建設計 岩田友紀氏

建築とランドスケープの融合から生まれる新たな空間価値を語ります。





【グリーンデザイナーインタビュー】

en景観設計株式会社 中山大輔氏

“持続可能”を超えた「再生と回復＝リワイルディング」の思想を解説。





【プロジェクトストーリー】

越前瓦とイタリアン大理石による意匠提案、安全性と意匠性を両立する手すり「NEXTAIL」導入事例などを紹介。





【建材メーカーインタビュー】

キャン'エンタープライゼズ株式会社

株式会社グリーンフィールド





さらに、反響により在庫がなくなっていた『建材ナビジャーナル vol.28』『vol.27』も、JAPAN SHOP限定で特別配布します。









■建材ナビフライヤー（コラボ開催のご案内／かたなびの紹介）

建材ナビのコラボは東京ビッグサイト西展示棟のアトリウムと、西1ホールのIDMブースにて展開しております。会場では場所を記したフライヤーなども配布いたします。





フライヤーの表面は、コラボ開催場所のご案内（トークセッションの案内や建材ナビジャーナルの配布案内）を掲載。フライヤーの裏面には、建築プロユーザーが利用する「建築建材のカタログ」サイト『かたなび』を掲載。かたなびは～、最新の6,500冊以上の建築系カタログを公開しており、会員登録するだけで自由に閲覧や取り寄せができます。特徴は、カタログを開かなくてもカタログ内の写真が表示される「施工ギャラリー機能」。一つ一つカタログを開かなくても施工写真の確認ができるので、ユーザーは施工写真を確認するまでにかかる時間を大幅に短縮できます。





『かたなび』公式サイト： https://www.kenzai-navi.com/webcatalog/









■建材ナビの展示会での取り組み

建材ナビは、展示会を単なる出展の場ではなく、リアルな対話から生まれた話題をメディア記事化し、オンラインへと発信していく場と捉えています。

展示会での取り組みを丁寧に可視化し、広く届けていくことで、建材メーカー・設計者・デザイナーをつなぐ情報プラットフォームとしての役割をこれからも果たしてまいります。









■開催概要

名称：JAPAN SHOP 2026

会期：2026年3月3日(火)～6日(金)

会場：東京ビッグサイト