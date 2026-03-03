雲云テクノロジー株式会社(本社：台湾、日本法人：東京都千代田区)が製造・販売する、AIを活用した赤ちゃん見守りカメラ「CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット」が、「BabyTech(R) Awards 2025-26(主催：BabyTech(R) Awards実行委員会)」にて「BabyTech(R) Awards 殿堂入り」として選ばれたことをお知らせします。





本商品はこれまで「BabyTech(R) Awards 2022 安全対策と見守り部門 大賞」、「BabyTech(R) Awards 2023 安全対策と見守り部門 優秀賞」「BabyTech(R) Awards 2024 安全対策と見守り部門 優秀賞」を受賞しており、本審査の結果「安全対策と見守り」部門において、優秀賞以上の賞を3回以上獲得した“高品質で信頼のおける定番ベビーテック商品”として認められたため、殿堂入りを果たしました。









■審査委員コメント

- 乳児期の見守りについては安全性に上限はないと考えます。すべてを人の目で見ることには限界があります。またすべてを機械に任せることもできません。その中でさらに安全性への配慮に特化している部分は素晴らしいと感じました。また、睡眠環境へ配慮されている点も評価できます。

- 世代を重ねて安定した商品になってきた。データの蓄積とデバイスの進歩でさらに信頼性が増している。









■3月3日(火)より最大15,970円OFFの新生活スマイルセールを開催中





■セール概要

- 期間 ：2026年3月3日(火)0:00～3月9日(月)23:59

- 開催場所：CuboAi公式サイト https://shorturl.at/I6a9u

Amazon公式ストア https://shorturl.at/vv1EA









■対象商品・特別価格 ※税込

【CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット】

- 通常価格 ：66,800円

- セール価格：50,830円

- 割引額 ：15,970円OFF





【CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)】

- 通常価格 ：51,800円

- セール価格：37,230円

- 割引額 ：14,570円OFF





■CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセットについて

「CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット」は、かわいい小鳥型の本体にAI技術を詰め込んだ高機能スマートベビーモニター「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」と、マットレスの下に敷くだけで赤ちゃんの連続した細かな動きを検知する「CuboAi ベビーセンサーパッド」のセット。









■子育てをサポートする CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)の特徴





【快適な睡眠環境をサポート】

- 温湿度センサー搭載：室内環境が快適範囲を超えたらスマートフォンにお知らせ

- AI子守唄機能：慣れない場所でも快適なねんねタイムを演出





【安心の見守り機能】

- 顔覆われカバー＆寝返りアラート：本体内蔵AIで旧モデル比6倍の高速検知

- 2.5K QHDカメラ：スマートベビーモニター史上最高画質(※)で細部まで鮮明

- 過去72時間の自動録画：無料で最長3日間分の映像保存が可能





【成長記録機能】

- 成長トラッキング：アクセサリー不要の自動身長測定機能を世界初※で実現

- 睡眠分析：詳細な睡眠レポートで赤ちゃんの快眠をサポート





【家族での共有】

- 家族シェア機能：最大8デバイスで簡単共有





※2025年当社調べ









■BabyTech(R) Awards(ベビーテックアワード)とは





BabyTech(ベビーテック)とは、妊娠・出産・育児を支援するICT/IoTを活用した商品やサービスのことです。近年、スマートフォンアプリやIoTデバイスなど、先進技術を用いたベビーテック商品・サービスが数多く登場しています。育児生活の中で活躍する家電やネットサービスもベビーテックです。子育ての負担軽減や、より安全・安心な育児環境づくりに貢献しています。





「BabyTech(R) Awards」はベビーテック市場の認知度向上と、優れた商品・サービスの普及を目的とした、育児系ICT専門として国内最大級のアワードです。有識者による厳正な審査を経て受賞商品・サービスを決定します。









