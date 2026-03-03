グルテンフリーやVEGAN、薬膳など、個性的なカレールーを製造・販売する株式会社エム・トゥ・エム(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：伊藤眞代／ https://mtomnet.co.jp/ )は、3月9日の「雑穀の日」に合わせ、小麦粉の代わりにキビ粉を使用したカレールー3種類を【1日限定・20％OFF】の特別価格で販売いたします。





健康志向の高まりを背景に、グルテンフリー食品への関心は年々拡大しています。当社のキビ粉を使用したカレールーは、単に「小麦粉不使用」という機能面だけでなく、軽やかでサラリとした口あたりと、素材本来の旨みを引き出す味わいで、幅広いお客様よりご支持をいただいております。この機会にぜひお試しください。









■3月9日「雑穀の日」とは

3月9日は、一般社団法人日本雑穀協会が制定した「雑穀の日」です。

“ざっ(3)こく(9)”の語呂合わせから生まれたこの日は、古来より日本人の食生活を支えてきた雑穀の栄養価や魅力を再認識することを目的としています。

キビをはじめとする雑穀は、食物繊維やミネラルを豊富に含み、現代の食生活に不足しがちな栄養素を補う食材として、改めて注目されています。









■MtoMのキビ粉使用カレールーとは

1.小麦粉の代わりに「キビ粉」を使用

一般的なカレールーに使われる小麦粉の代わりに、栄養価の高いキビ粉を採用。グルテンフリーでありながら、コクと自然なとろみを実現しました。

2.VEGAN対応でサラリと軽やかな食感

動物由来原料不使用で、後味が重くならない“軽やかなカレー”に仕上げています。胃もたれしにくく、日常使いしやすい点も特長です。

3.多様な食スタイルに対応

グルテンフリー、VEGAN対応や、東洋の知恵を活かした薬膳など、ライフスタイルや体調に合わせて選べるラインアップを展開。

健康志向の方だけでなく、「美味しいから選ぶ」というお客様も増えています。

鎌倉の地から、からだ想いで新しいカレー文化を提案する。それがMtoMのコンセプトです。





●YouTubeでレシピ動画を公開中！

キビ粉使用カレールーを使用した、管理栄養士がお勧めするレシピをYouTubeチャンネルで公開中です。ぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/@MtoMofficial









■3月9日は雑穀の日！20％OFFセール開催概要

【セール対象商品】

・輝美(きび)カレールー 甘口 120g入

・輝美(きび)カレールー 中辛 120g入

・薬膳カレールー 120g入





【セール実施期間】

2026年3月9日(月)0時00分～23時59分まで(1日限定)





【セール実施場所】

MtoMオンラインストア

https://mtomnet.co.jp/collections/all





【セール価格詳細】

※各商品の税抜価格より20％オフ

・輝美(きび)カレールー 甘口／中辛(各120g)

税抜578円 → 20％OFF 462円(税込499円)

・薬膳カレールー(120g)

税抜545円 → 20％OFF 436円(税込471円)





3月9日「雑穀の日」は、日々の食卓を見直すきっかけの日。

MtoMはこれからも、素材本来の力を活かした商品づくりを通じて、安心・安全でおいしい食文化の創造に貢献してまいります。









■株式会社エム・トゥ・エムについて

株式会社エム・トゥ・エムのルーツは、1928年に東京・日本橋で創業した「洋食レストラン太平洋」にあります。1933年には、日本で初めて粉末ホワイトソースの商品化に成功。その後、カレールーなどの製造へと事業を広げてきました。

創業以来培ってきた洋食屋仕込みの製法を受け継ぎ、「洋食屋の味をご家庭で楽しめる商品づくり」を大切にしています。「食は人を笑顔にする」をモットーに、安全で栄養価の高い原料を厳選し、手間を惜しまない丁寧な製法を守り続けています。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社エム・トゥ・エム

所在地 ： 神奈川県鎌倉市笛田1-4-4

代表者 ： 代表取締役 伊藤眞代

設立 ： 1999年11月16日

URL ： http://mtomnet.co.jp

事業内容： カレールー(フレーク)、ビーフシチュールー(フレーク)、

粉末ホワイトソース、カレールー関連商品の企画・製造・販売

公式オンラインストア： https://mtomnet.co.jp/collections/all

公式インスタグラム ： https://www.instagram.com/mtom_official_/





