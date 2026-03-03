ミクシオマーケティング株式会社(本社：愛知県津島市、代表取締役社長：斉之平 一隆)は、ノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」のプロモーションの一環として、2026年3月17日(火)から4月5日(日)までの20日間、心斎橋筋商店街において大規模なプロモーションを実施いたします。





TRICKS(トリックス)





トリックス限定セット





■開催概要

・フラッグ掲示

心斎橋筋商店街全体に「TRICKS」とCM起用タレントのKEY TO LITのフラッグを掲示し、商店街を「TRICKS」一色に彩ります。

期間：2026年3月17日(火)～23日(月)

場所：心斎橋筋商店街





・大型ビジョン

道頓堀のトンボリステーションとツタヤエビスバシヒットビジョンでトリックスのCMをシンクロ放映。同時に映像と音声が流れることにより、戎橋にいる方の視線をキャッチし、道頓堀をジャックします。

放映期間：2026年3月23日(月)～4月5日(日)





・心斎橋161のCANDY A☆GO☆GO！店舗をジャック

店舗がトリックス一色になり、ぷっくりシールなどのグッズを含む限定セット(税込3,000円)を販売します。トリックス単品でも購入可能です。

期間：2026年3月17日(火)～4月5日(日)

場所：キャンディ・ア・ゴー・ゴー 大丸心斎橋161店





大阪を代表するショッピング通りである心斎橋筋商店街は、ファッション、グルメ、カルチャーの最新トレンドが集結する、年間1,000万人以上が訪れる関西屈指の商業地。本プロモーションを通じて、トリックスを関西の皆様にも知っていただければと思います。









■KEY TO LITについて

STARTO ENTERTAINMENT所属・ジュニア内グループで、メンバーは岩粼大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光の5人。舞台やテレビ出演など多方面で活躍中。









■「TRICKS」について

1枚あたり約17kcalのヘルシーなノンフライポテトチップス。今年新発売のサワークリームオニオン味を含む4種類を展開中。インドネシア全土で高級菓子として販売されており、ガルーダ航空国際線機内での提供実績もあります。ASEAN諸国をはじめ、中国、台湾、アメリカなど幅広い国への輸出も行っています。









■「TRICKS」商品詳細

・TRICKS 15g(約5枚)×12袋入り 各432円(税込)

オリジナル味 JANコード： 8994391000027

キムチ味 JANコード： 8994391000034

アジアンBBQ味 JANコード： 8994391000041

サワークリームオニオン味 JANコード： 8994391000478









■会社概要

商号 ： ミクシオマーケティング株式会社

代表者： 代表取締役社長 斉之平 一隆

所在地： 〒496-0019 愛知県津島市百島町字中割41-2

URL ： https://mixio-mkt.com/