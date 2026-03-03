神奈川県住宅供給公社(横浜市中区、理事長：高澤 幸夫)は、関内イノベーションイニシアティブと協働で、2026年3月23日(月)にKosha33トークセッション「with Public｜団地と大学」を開催します。





Kosha33トークセッション「with Public｜団地と大学」





「with Public ～Kosha33 talk session～」は、まちづくり、暮らしづくりにおける、イノベーター、パイオニア、有識者の方と【これからの暮らしを考える】を基本テーマとした対話の時間として、不定期に開催するイベントです。

毎回さまざまなゲストをお招きして、皆さんと一緒に学び考えながら、みんなが笑顔になれるような、街と暮らしの未来を探るトークイベントを開催しています。





第1弾「団地商店街」、第2弾「木材と住まい」に続き、第3弾では団地で活躍する大学に焦点を当てます。

団地に大学のサッカー部員が暮らしながら、シニア世代の住民に運動やスマートフォンの使い方講習を実施したり、建築学生が集会所をあたらしい視点でアップデートしながら、交流拠点をつくったり。人口減少と超高齢化社会の中で、あたらしい形の"多世代交流"がスタートしています。





学生が団地の中でどのような体験をしているのか？受け入れる自治会側や住民の方々はどう連携しているのか？団地を舞台に様々な取り組みを行う実践者に迫ります！

シニア世代の住民にとっても、学生たちにとってもお互いにメリットのある"場"のデザインについて、対話の時間をお届けします！

ぜひ、ご参加ください。









■開催概要

日時 ： 2026年3月23日(月)14：30-16：30(14：00開場・受付)

会場 ： Kosha33 1Fシェアラウンジ(横浜市中区日本大通33番地)

登壇者 ： 森田 芳朗さん(東京工芸大学 工学部 教授)、

大森酉三郎さん(神奈川大学 サッカー部 監督)、

田中隼平さん(隼ファシリティサービス株式会社 代表取締役)

参加費 ： 無料

定員 ： 40名

主催 ： 神奈川県住宅供給公社

共同企画・運営： 関内イノベーションイニシアティブ株式会社





※定員になり次第、申し込み受付を終了させていただきます。ご了承ください。

※記録・広報、また動画配信を行うため、イベントの模様を撮影いたします。これらの画像・動画は、公社や関連団体の取組み・事業紹介として、WEBやSNS、各種媒体で使用・掲載させていただくことがございますので、ご了承ください。

※いただいたメールアドレスに「with Public」のイベントレポート、次回開催のご案内をお送りさせていただきます。