DIGGLE株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 清貴)は、事業拡大に伴い、2026年2月24日付で本社を移転したことをお知らせします。

■オフィス移転の背景

DIGGLEの組織規模は昨年対比で約2倍の成長を遂げており、会社のパフォーマンスを最大化し、事業拡大に寄与するため、今回のオフィス移転となりました。

■オフィス移転の詳細

□住所〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー 12F□アクセスJR「恵比寿」駅 東口より徒歩2分東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 1番出口より徒歩2分□業務開始日2026年2月24日(火)□電話番号03-5657-4501(現行通り)

■新オフィスについて

・エントランス

・セミナースペース

・執務スペース

・ハイパーテーションブース

・TELブース

・Meeting Room

■コメント

□代表取締役 山本 清貴

オフィス移転にあたって、いくつか重視したことがあります。創業時を思い起こさせられる組織を超えたオフラインコミュニケーションの活性化。営業活動に限らず訪問面談が増加する中での利便性。小規模なオフサイトセミナーの開催。在宅と出社のハイブリッド型で勤務したい方が出社した時にも働きやすい家具の配置。これらを実現できたことを嬉しく感じております。この新しいオフィスを起点に、ますます｢経営の動脈になる｣の実現を目指して業務を遂行してまいります。

□取締役CTO 水上 駿

このたびのオフィス移転は、当社の成長フェーズにおいて重要な節目となります。事業拡大に伴い多様な人材が集い、より柔軟で創造的な働き方を実現するための環境づくりを目的としています。新オフィスは、部門や役割を越えたコミュニケーションが自然に生まれる設計となっており、社員一人ひとりが最大限の力を発揮できる場になると考えています。今後も私たちは、働く環境への投資を通じて組織の進化を促し、お客様への提供価値を一層高めてまいります。新たな拠点から、より良い未来を創出していくことを楽しみにしています。

■DIGGLE株式会社について

DIGGLE株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える「DIGGLE予実管理」をはじめとした、「ヒト」「モノ」「カネ」の最適なリソースアロケーションを実現する複数プロダクトの開発・提供を行っています。「経営の動脈になる。──組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。https://diggle.jp/company/about/

【会社概要】会社名：DIGGLE株式会社所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー 12F代表者：代表取締役 山本 清貴設立日：2016年6月9日事業内容：経営管理プラットフォーム「DIGGLE」の開発・提供URL：https://diggle.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】DIGGLE株式会社 広報担当宛pr@diggle.team080-4740-7189(上砂かみさご)／070-1306-6893(嶋田)