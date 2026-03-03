塩分の過剰摂取問題の課題解決に取り組むトイメディカル株式会社（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：竹下英徳）は、日本経済新聞社が主催するスタートアップのピッチコンテスト「NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026」において、ブロック大会での厳正な審査を通過し、決勝大会への出場が決定いたしましたことをお知らせいたします。

熊本から世界の健康寿命を延ばす「塩分オフセット技術」

トイメディカル株式会社は、「塩分摂取量そのものを減らす」のではなく、体内への吸収をコントロールする「塩分オフセット技術」という新しい発想の技術を開発いたしました。

この度、当社はこの革新的なテクノロジーとビジネスプランを武器に、日経主催のピッチコンテスト「NIKKEI THE PITCH GROWTH」に参戦。ブロック大会において、社会実装の可能性と成長性が高く評価され、決勝大会（ファイナル）への切符を手にしました。決勝大会では、代表の竹下が登壇し、塩分オフセット技術を活用した「おいしいも健康もあきらめない世界」の未来についてプレゼンテーション（ピッチ）を行います。

代表取締役社長 竹下英徳のコメント

「日本の、そして世界の大きな課題である『塩分過剰摂取』。私たちはこの問題に対し、食の楽しみを奪わずに解決するアプローチを追求してきました。今回、日経という大きな舞台でその価値を認めていただけたことを大変光栄に思います。決勝大会では、私たちの技術がいかに人々の健康寿命を延ばし、医療費抑制に貢献できるかを全力で発信してまいります。」

NIKKEI THE PITCH GROWTH 決勝大会概要

イベント名： NIKKEI THE PITCH GROWTH 決勝大会開催日時： 2026年3月8日（日）13:00～20:00会場： 九段会館テラス（東京都千代田区九段南1-6-5）主催： 日本経済新聞社詳細URL： https://pitch.nikkei.com/OIF/#fday3観覧お申し込み（無料）： https://eventregist.com/e/OIF_final

会社概要

会社名：トイメディカル株式会社所在地：熊本市南区富合町志々水48-1代表者：代表取締役 竹下英徳事業内容：塩分オフセット技術を活用した健康食品、サプリメント、調味料等の研究開発・製造販売メール：info@toymedical.jp

当社は2025年スタートアップワールドカップ九州大会で優勝するなど、「おいしい」と「健康」をトレードオフにしない世界の実現に向けて、熊本から世界へ革新的な健康ソリューションを提供し続けています。

https://toymedical.jp/?utm_source=NEWSCAST&utm_medium=2025news&utm_term&utm_content&utm_camoaign