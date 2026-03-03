株式会社京都清水屋（京都府宇治市・化粧品事業部 清水 太嗣）は、京都・宇治の茶農家が手掛けるライフケアブランド「Shinba（シンバ）」を、2026年3月5日（木）より発売開始いたします。Shinbaは、「OCHAを通して日常を豊かに」という想いから生まれました。近年、日本では一般の消費者と“質の高いお茶”との距離が広がりつつあります。江戸時代より宇治にて碾茶（抹茶の原料）を栽培・製造してきた茶園清水屋（10代目・清水太嗣）は、その価値をあらためて日常へと戻したいと考えました。私たちは、OCHAを“スキンケア”というかたちで日常へと広げ、「飲んで内からきれいに、塗って外からきれいに」をコンセプトに、OCHAが身近にある、という幸せと豊かさをお届けします。

▪️『Shinba』とは

Shinba(シンバ)は、『OCHAを通して日常を豊かに』という想いのもと、 宇治の茶農家「茶園清水屋」から誕生したライフケアブランドです。 最大の特徴は、最高級の宇治市内産手摘み有機一番茶（有機JAS認証取得）のみを原料に使用していること。 これまで「飲む」「食べる」が中心だったお茶の楽しみ方を、「肌で感じる・ライフケアとして取り入れる」という新しい発想で世界に発信していきます。

▪️ブランドの想い(10代目・清水太嗣)

「OCHA Makes You Beautiful 飲んで内からきれいに、塗って外からきれいに」近年、日本では一般の消費者と“質の高いお茶”との距離が広がりつつあると感じています。そんな現状をお茶の作り手である私たちから少しでも変えていきたいと思い、「飲む・ 食べる」という今までのお茶の楽しみ方だけではなく、「コスメ」として皆様の日常に寄り添い、OCHAが身近にある幸せを感じて欲しいと考えています。

▪️製品概要

▪️製品ラインナップ（2026年3月5日発売）

●Organic Matcha Clear Skin Lotion（クリアスキンローション）4,000円（税込）容量：100ml手摘み有機一番茶エキス＋グルタチオン＋ビタミンC誘導体配合。透明感を引き出す軽やかな化粧水。

●Organic Matcha Double Layers Serum（ダブルレイヤーズセラム）4,800円（税込）容量：100mlウォーター層×オイル層の二層式美容液。手摘み有機一番茶、チャ実エキスを配合し、乾燥・肌荒れを防止するセラム状化粧水。

●Organic Matcha Pure Water Cream（ピュアウォータークリーム）5,600円（税込）容量：50g手摘み有機一番茶＋ナイアシンアミド配合。水分を閉じ込めて長時間うるおいを保ち、肌バランスを整える仕上げ用保湿クリーム。

●Organic Matcha Refresh Face Mask（リフレッシュフェイスマスク）650円／枚（税込）／5枚セット 2,800円（税込）容量：1枚／5枚（箱）

▪️公式サイト

https://www.shinba-lifecare.com

【会社概要】株式会社京都清水屋所在地 : 京都府宇治市宇治壱番63代表取締役 : 清水 幹央事業内容 : お茶の卸・小売業、飲食業、化粧品事業

【本件に関するお問い合わせ】株式会社京都清水屋 化粧品事業部：清水 太嗣E-mail：shinba.lifecare@gmail.comTEL：0774-25-3335