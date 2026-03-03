是正勧告を受けた企業の社名が公表されます。その対象は運送会社だけでなく、発注側の荷主企業にも及ぶことを、多くの担当者はまだ十分に認識していません。2026年施行の制度改正により、物流取引の適正化責任は実質的に荷主企業にも及ぶ構造へと転換しました。発注条件や運用実態が問われる時代に入り、対応が遅れれば行政処分や取引停止といった経営リスクに直結する可能性があります。 こうした状況を受け、行政書士法人運輸交通法務センター（大阪市北区、代表社員・行政書士 楠本浩一）は、荷主企業向けの実務解説書『荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド』を出版いたしました。本書は、中小受託取引適正化法（旧下請法）を中心に、物流特殊指定、貨物自動車運送事業法、物流効率化法など関連法令を横断的に整理し、荷主企業が実務上どのような対応を求められるのかを具体的に解説しています。実際の相談現場では、・契約書は整備しているが運用が追いついていない・附帯作業や荷待ち時間の扱いが曖昧なままになっている・自社が制度対象に該当するか判断できないといった声が増えています。形式的な書面整備では足りず、発注設計と現場運用の整合性が問われる段階に入っています。楠本は次のように述べています。 「相談現場で最も多い言葉は『うちは運送会社と仲が良いから大丈夫』です。しかし是正勧告事例を分析すると、問題の発端は荷主側の発注条件や運用設計にあるケースが少なくありません。関係性の良さは法的根拠にはなりません。契約書を整えただけでは不十分で、実態との一致が問われます。」 出版にあわせ、同法人では荷主企業向けのリスク診断受付を開始いたしました。当法人が独自に開発した50項目のチェックリストに基づき、発注条件、契約内容、運用実態を横断的に確認し、現時点での制度対応リスクを整理いたします。制度改正後の是正勧告リスクの有無を客観的に可視化します。楠本浩一は、パナソニックの物流部門および物流子会社において法務責任者を歴任いたしました。荷主側・物流事業者側双方の実務を20年以上経験したのち独立し、現在は物流・運送業分野の法務支援に特化しています。全国100拠点以上の物流現場を訪問した経験をもとに、契約と現場実態の乖離を修正する実務支援を行っています。 同法人では、制度対応に不安を持つ荷主企業の担当者・法務・購買責任者からの相談を受け付けています。リスク診断の申込みおよび詳細は下記URLからご確認いただけます。【詳細】https://toritekihou.com/【会社概要】行政書士法人運輸交通法務センター代表社員／行政書士：楠本浩一所在地：大阪府大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館6階事業内容：物流・運送業法務、物流下請法対応支援