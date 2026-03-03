国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所（所在地：東京都三鷹市新川、所長：平田宏一）では、研究員採用の募集を開始しました。応募は３/１～４/９までです。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=XX_LAJVX2mA

🔳配属職種概要下記のいずれかの項目に係る研究業務、および付帯業務１．船舶および海洋構造物の流体力学、構造・材料、動力およびエネルギーシステム２．船舶のGHG ゼロエミッション化、環境負荷低減３．海事・海洋分野のデジタルトランスフォーメーションおよび産業システムソリューション４．船舶および水中ロボットの知能化および自動化５．海底資源開発および洋上再生可能エネルギー開発用の施設・機器の開発および安全性確保６．ICT 技術を活用した海上物流７．海事・海洋分野のシステム信頼性解析および放射線安全管理募集要項および応募詳細は下記URLをご参照ください：🔗 https://www.nmri.go.jp/recruit/index.html

応募は以下のマイナビリンクからお願いします。

https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp254068/outline.htmlhttps://newscast.jp/attachments/8H6oRD6NG3Qfq3YlPlZo.pdfhttps://www.nmri.go.jp/recruit/internship/

🔳採用に関するお問い合わせ先はこちら国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所海上技術安全研究所 総務部人事課職員係問い合わせフォーム： https://www.nmri.go.jp/contact/必要事項をご記入の上、お問い合わせ項目で「職員の採用等」を選択して送信してください。海上技術安全研究所住所：〒181-0004 東京都三鷹市新川6-38-1