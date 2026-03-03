大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、耳のトレーニングアプリ「AudioCardio（オーディオカーディオ）」を2026年3月3日（火）「耳の日」に合わせて正式にリリースします。当社は、これまで人々の健康に貢献するためあらゆる領域で新たな可能性を模索してきました。その挑戦の一環としてこのたび、当社初となるヘルスケアアプリを展開します。

●AudioCardio製品サイト：https://brand.taisho.co.jp/audiocardio/

※本アプリは、医学的な診断、治療、予防、又はそれに準ずる行為を目的としたものではありません。診断や治療を必要とする場合は、医療機関にご相談ください。

●無理なく日常に取り入れやすい！「聞こえのチェック」と「耳トレ」をアプリひとつで

「AudioCardio」は、簡単な操作で「聞こえのチェック」と「耳トレ」ができるヘルスケアアプリです。当社は、2025年1月に開発元であるAudio Cardio社（本社：米国）と日本国内における独占的ライセンス契約を締結し、本アプリのリリースを決定しました。使用の際は、始めにトレーニングをする周波数と音量を決めるために聞こえのチェックを実施します。その後、チェック結果をもとに自分の聞こえに合う周波数を選択するだけで設定は完了。イヤホンやヘッドホンを使用して音を聴く際、バックグラウンド再生される“ぎりぎり聞こえない音”を聞くだけで耳を鍛えることができます。好きな音楽やラジオ、動画などを楽しみながらトレーニングをすることが可能なため、無理なく日常に取り入れていただけます。なお、本機能には音や聞こえに関する複数の研究成果をもとにした技術が用いられており、日々の耳トレーニングをサポートすることを目指しています。

＜大正製薬 AudioCardio担当者コメント＞

みなさんはご自身の耳の聞こえを数値で見たことはありますか？AudioCardioはアプリをダウンロードすれば、無料で自らの耳の聞こえをスコア化することが可能ですので、ご家族や会社の同僚、ご友人とスコアチェックしてみても面白いのではないでしょうか。スコアだけでなく自身の苦手な音域を知ることができるため、その音域を狙ってトレーニングをすることができます。さらに、聞こえのチェック結果や日々のトレーニング履歴も確認できる設計になっています。AudioCardioであなたの耳と向き合う習慣をはじめませんか？ぜひお試しください。

●耳の簡易チェック

会話や音楽の聞こえが気になるなど、耳の状態は人によって異なります。以下の行動項目がひとつでも当てはまる人は、「聞こえのチェック」から始めてみてはいかがでしょうか。☐スマホ・テレビ・ラジオ等を大音量に設定している☐日常的にイヤホンをする時間が長い ☐会話中に声が大きいと指摘される☐モスキート音（高音）やベース音（低音）など苦手な音域がある ☐ノイズキャンセリング機能付きのリスニング機器を使用していない

●AudioCardioの使い方

※ヘッドホンやイヤホン等を接続しないとご利用いただけません。お手持ちのヘッドホン・イヤホン等のご準備をお願いします。※アプリダウンロード後、ご利用には大正製薬IDへのご登録が必要になります。①自分の聞こえをかんたんチェック 約5分間、左右の耳を交互に測定し、1,000Hz～12,000Hzの音域を8つの周波数帯に分け、感じ取った音の大きさを記録。独自のスコアで見える化します。

②聞こえのチェックから耳トレメニューを選択記録したチェック結果をもとに、ご自身に合う耳トレーニングの周波数を選択。※ベーシックプランとPROプランの2種類のプランがあり、PROプランでは6種類のモードから周波数を選択できます。

③1日60分間の「ながら聞き」でOKトレーニングは、イヤホンやヘッドホン等でアプリから流れる「ぎりぎり聞こえない」音を聞くだけ。トレーニング音はバックグラウンド再生され、動画や音楽を楽しみながら、聞こえを鍛えることができます。 推奨時間は毎日60分間ですが、毎日少しずつの継続が大切です。④スコアの推移をデータで確認チェック結果やトレーニング履歴は自動で記録され、日々のスコアを確認できます。トレーニング再生中にトレーニング音が聞こえたら、もう一度聞こえのチェックを行うか、周波数メニューを変更することで調整可能です。

◇ 製品概要

アプリ名 ：AudioCardio配信日 ：2026年1月21日（水）価格 ：ダウンロード無料（アプリ内課金あり／以下すべて税込） ・ベーシックプラン：1ヶ月コース 1,150円／月 ・PROプラン：1ヶ月コース 1,700円／月※PROプランは、「6ヶ月コース(6,800円/半年)」「12ヶ月コース(10,800円/年)」も選択が可能です。※デジタルサービスの性質上、購入後のキャンセルはお受けいたしかねます。※更新日の1日前（利用期間終了日）までに解約しない限り、利用期間終了後も自動的に更新され、当該更新分の料金が発生します。URL ：https://brand.taisho.co.jp/audiocardio/提供元 ：大正製薬株式会社開発協力 ：株式会社Sun Asterisk（https://sun-asterisk.com/）ライセンス元：Audio Cardio, Inc

