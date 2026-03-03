パリミキ 東京ソラマチ店 3月3日(火)オープン

株式会社 パリミキ(本社:東京都港区、代表取締役社長:恒吉裕司)は、2026年3月3日(火)に東京都墨田区 押上の東京スカイツリータウン・ソラマチ 1階に、パリミキ 東京ソラマチ店をオープンいたします。

■「メガネ×音楽×体験」 －見る楽しさ、聞く喜び、選ぶワクワクを

海外有名ブランドと日本のクラフトマンシップが出会う、パリミキがお届けするエンターテインメントスタイルのアイウエアショップ。上質なメガネやサングラスの中から、あなただけの一本に、きっと出会えます。

■取扱いブランド

レイバン ・トムフォード ・フルラ・マウイジム・DIGNA Classic など他多数

■PICK UP BRAND

Ray-Ban

「光線(Ray)を遮断する(Ban)」という意味を持つRay-Ban(レイバン)のサングラス。1937年に誕生以来、「優れたサングラス」を信念に進化し続けるレイバンのサングラスは、世界のプロフェッショナルたちに支持されています。

あらゆるコーディネートにスタイリッシュで万能なアクセントを加えてくれるモデル。 洗練されたブラックのメタルフレームが上品さを演出し、クラシックなブラウンレンズは100％のUVカット機能を備えています。フロントのデザインとキーホールブリッジのディテールにより、快適な掛け心地と洗練されたデザインを両立しています。

Ray-Banのウェイファーラー。1952年の誕生以来、"ロックの象徴"として半世紀以上にわたって多くの人々に愛され続けたサングラスの人気モデル。 ノーズパットやフロントの角度など細かな部分にわたって日本人の顔型に合うように設計されているフルフィットモデルで掛け心地も抜群。 時代を超えて認められ続けている「キングオブサングラス」です。

TOM FORD

グッチのクリエイティブディレクターとして、優れた感覚と独自の手腕でファッション界に多大な影響を及ぼし、その功績が歴史的な名声を集めたトムフォード。 モード界を牽引する彼のテイストは、リッチな素材、スタイル感溢れる質感、大胆なデザイン要素など、コンビネーションで構成されたアイウェアコレクションにも活かされています。

男女問わず掛けやすい小ぶりなウェリントンモデル。細身なデザインは、ヨロイからテンプルにかけてのT字飾りがより際立ち、シリコンパッドを採用することで、デザイン性と掛け心地を高めた１本です。パリミキ エクスクルーシブカラーのマットブラックは、メガネの立体感やデザインが際立ち、高級感や個性を感じるカラーとなっています。

定番のアメリカンウェリントンモデル。シンプルなテンプルデザインは、T字飾りがより際立ち、クセのない印象に。シリコンパッドを採用することで、デザイン性と掛け心地を高めた１本です。 パリミキ エクスクルーシブカラーは、TOM FORDの定番カラーであるブラックフレームにシルバーのT字飾りで、男女問わず掛けやすいカラー。レンズはグレーカラーを採用することでシックかつクールな印象のサングラスです。

DIGNA Classic

それは、時の流れをものともせず継承されてきたアイウェアへの色あせることのないオマージュ。そのスタイルは、日本の職人による技巧や丁寧な手仕事により細部まで極められ、揺るぎない気高さを醸し出す。掛ける人に、懐かしくも新しい感覚を抱かせる。流行を追うことも、追われることも、もう必要ない。大人だからこそ楽しめる自由と品格がそこにある。

DIGNA Classicに多大なる影響を与えた、あるミュージシャンへ敬意を込めたオマージュモデル。ヴィンテージを忠実に再現したフラットでワイドなテンプルには、弾力のある素材"GUMMETAL"を使用。"タル智"と言われるバレル型のリムロックを採用し、専用クリップオンサングラスも付属する。

ワンランク上の着用感を味わえる、クリングス仕様のチタンノーズパッドを採用したマスターピース"ジェット"。サンプラチナ製のダブルダイヤリベット、テンプルエンドのギザは健在であり、独自開発された10度傾斜のフロント用丁番には、台座に繊細なミル打ちされたドット柄が施されている。イーグルモチーフのテンプル飾り芯、テンプルエンドのプランド アイコンもインレットにて投入されている。

■NEW OPEN FAIR

ご購入いただいたお客様から先着で下記の①と②をプレゼントいたします。

①オリジナル缶バッジプレゼント 対象: ご購入のお客様先着200名／なくなり次第終了②ドリンクプレゼント 対象: ご購入のお客様先着100名／なくなり次第終了

■パリミキ HP内『パリミキ東京ソラマチ店』特設 WEB ページ

URL:https://www.paris-miki.co.jp/news/detail/20260218130551.html

■店舗概要

Paris Miki 東京ソラマチ店住所:東京都墨田区 押上1丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード 1階10番地TEL:03-6658-5057営業時間:10:00-21:00

■会社概要

会社名:株式会社 パリミキ設立 :2009年1月15日代表者:代表取締役社長 恒吉裕司資本金:１億円事業内容:眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店チェーンURL:https://www.paris-miki.co.jp