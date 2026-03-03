電気暖炉のパイオニアDimplex の⽇本総代理店である株式会社バーグマン（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：笠間聖司）は、2026年3月3日から、光と水で作るリアルな炎の電気暖炉、Dimplexオプティミストプラスシリーズに新商品【グランテーブルGenⅡ】を、発売します。「電気の光」と「水蒸気」を利用し、本物さながらの炎を実現。薪の爆ぜる音もまるで本物のように再現しています。1台置くだけで、華やぐ空間に早変わり！是非Dimplexの暖炉インテリアをお楽しみください。

■ここが魅力！Dimplexの電気暖炉

通年使用可能

https://dimplex.jp/

火気を使用していないため、火傷・火災などの心配がなく、排煙・耐火設備の必要がありません。設置も組立式のため、簡単に取り入れることができます。

ダイナミックな空間演出に◎

円形テーブルの中央に電気暖炉を組み込んだ大型特別モデル。従来の商品より、テーブル下に足を入れやすく改良しました。ロビーやメインルームにおすすめです。

変幻自在に変わるフルカラーLED

選べる炎色は、自然な炎色（橙）、紫、赤、青、水色、緑の6色。全色循環モードにリモコンで簡単に切り替わります。その日の気分や、空間デザインに合わせて色をお選びいただけます。

まるで”本物”の炎を！是非ショールームでご体感ください

新製品は、Dimplex の⽇本総代理店である株式会社バーグマン（本社：東京都港区）直営ショールーム（東京、札幌）にて実際にご覧いただけます。是非、ご予約の上お越しください。

https://dimplex.jp/support/showroom/

■所在地〒107-0052東京都港区赤坂7-1-1 青山安田ビルB1F■最寄り駅東京メトロ半蔵門線/銀座線/都営大江戸線 青山一丁目駅から徒歩8分東京メトロ銀座線/丸の内線 赤坂見附駅から徒歩10分■TEL：03-6381-7510■営業時間：10：00～17：00 (※完全予約制)■定休日：土日・祝日

■所在地〒006-0819北海道札幌市手稲区前田9条11-7-40 株式会社バーグマン 札幌オフィス 1階■最寄り駅前田9条10丁目 バス停より 徒歩1分手稲駅 北1出口より 徒歩30分※敷地内無料駐車場有■TEL：011-330-4601■営業時間：10：00～17：00 (※完全予約制)■定休日：土日・祝日

こちらから動画でご体感もいただけます！

Dimplexについて

イギリス生まれの名門ブランド Dimplex

https://www.youtube.com/watch?v=HNUgMxgD9Eg

美しくリアルな炎の表現を誇る電気暖炉のパイオニアDimplex は、1949 年イギリス サウサンプトンで創業。以来70 年以上にわたり暖房機器を製造し続けている世界的な暖房機器メーカーです。1960 年代に世界で初めて電気暖炉を世に送り出し、電気暖炉のトップメーカーとして地位を確立しました。そして2023年、Dimplex電気暖炉はDimplexインテリア暖炉として、充実したプライベート時間と癒しを求める現代の皆様に、”一年中家で炎を楽しむ”という新しい癒しの形をご提案します。名門メーカーならではの高級感ある外観は、インテリアを上質にスタイリングし、他にはない独自技術による美しく自然な炎の揺らめきで癒しをもたらします。

株式会社バーグマンについて

【会社概要】社名：株式会社バーグマン本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1青山安田ビルB1F代表取締役：笠間 聖司事業内容： ディンプレックス 日本総代理店株式会社HARVIA JAPANの運営カリーッティ、ノバエラス、ヨキピン ペラヴァ、スカンジナビアンサウナ 日本総代理店サーモリー 正規販売代理店生活家電、暖房器、サウナ、家具、雑貨及び食品などの輸入及び販売事業、コンサルティング事業設立： 1997年7月HP： https://www.bgman.biz/