いつか叶えたかった「自分のお店を持ちたい方」向けの募集です。Awaji Lanikai Square（兵庫県淡路市浦55）では、スクールバスを活用したキッチンカーの出店者を、1テナント限定で募集しています。本物件はキッチンカー仕様に改装済みのため、契約後すぐに営業を開始することが可能です。賃料は月額99,000円（税込）で、冷凍冷蔵庫、鉄板グリラー、エアコンなどの厨房設備が揃っており、すぐに営業開始できる環境です。

「すぐオープンしたい！」という夢を叶える出店枠

Awaji Lanikai Squareでは、スクールバスを活用したキッチンカーの出店者を募集しています。店舗は固定場所に設置されており、スクールバス型の外観が目を引く出店枠です。

1.厨房設備が揃っていて、開業準備のハードルが下がる

厨房設備（給湯、3槽シンク、鉄板グリラー、フライヤー、冷凍冷蔵庫、製氷機、調理台、エアコン）を備えています。設備をゼロから揃える前提ではなく「居抜きのように」設備が揃った状態から検討できるため、開業時の負担を軽減できます。

2.いつも同じ場所で店を育てていける

このスクールバスは移動販売のように場所を変えることはできません。ですが、同じ場所で続けられるため「いつ行っても出会える」状態を作りやすく、リピーターづくりを意識した運営ができます。出店先を探す手間もありません。

3.観光地・淡路島の立地

場所は観光地・淡路島の「Awaji Lanikai Square」です。施設内にはグランピング施設「グランピングトレーラーLanikai」があり、近隣には道の駅もあります。観光で訪れた人や、泊まる人、立ち寄る人などの飲食ニーズが見込めます。

募集条件一覧

・募集内容：スクールバスを活用した常設型キッチンカーのテナント募集（1台限り・決まり次第終了）・場所：Awaji Lanikai Square（〒656-2305 兵庫県淡路市浦55）・特徴：改装済み・即開業可能・賃料：月額99,000円（税込）・初期費用：敷金180,000円／礼金198,000円（税込）・月額固定費：設備使用料16,500円（税込）／共同トイレ5,500円（税込）・厨房設備：給湯／3槽シンク／鉄板グリラー／フライヤー／冷凍冷蔵庫／製氷機／調理台／エアコン・寸法：厨房側全長約5,360mm／横幅約2,300mm／占有面積12.32㎡※施設内駐車場はお客様専用／テナントは隣接の県営駐車場を個別契約※営業許可等（保健所関連）の申請・取得は出店者側で実施【契約までの流れ】問い合わせ（電話・メール）→内覧→申込→契約→開業

内覧・お問い合わせ先

※内覧は常時受付しております。お問い合わせは以下からどうぞ。会社名：株式会社キコークリエイト担当者：釜田・岡崎TEL：06-6941-0789MAIL：e-kanri@kiko-c.co.jp【管理会社】会社名：株式会社キコークリエイト代表者：笹倉 光雄所在地：〒540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町2-1-13 アドバンスビル本町8階URL：https://kiko-c.co.jp【広報】株式会社ぷらど