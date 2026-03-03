株式会社ユープラス（代表： 小野雄次郎） は、重度障がい者向け電子コミュニケーションアプリ「トーキングエイド」 に、世界初となるAIコンシェルジュ機能を搭載した次世代モデルの開発プロジェクトを始動しました。 本プロジェクトは、40年間変わらなかった「50音入力」の限界を打破し、AIが文脈‧ 時間‧ 場所から最適な言葉を提案することで、 障がい者の表現力とスピードを劇的に改善するものです。これは単なるアプリ開発に留まらず、障がい者雇用‧ 社会参加・QOL（生活の質）向上という3つの社会的課題の同時解決を目指す挑戦です。 現在、開発資金を募るクラウドファンディングを実施しており（目標1,500万円）、多く の支援と注目を集めています。

「心はあるのに伝えられない」- 日本の重度障がい者42万人が直面する見えない壁

日本には、 脳性まひやALS（筋萎縮性側索硬化症） などで言葉を発することが困難な重度障がい者が約 42万人（推計） 存在します。 彼らは「思考」 や「心」 を確かに持っているにもかかわらず、 それを伝える手段が限られているために、 教育、 雇用、 そして人間関係から疎外されてきました。近年、 障がい者雇用率の法定引き上げが進んでいますが、 就労現場では「コミュニケーションの壁」 が依然として最大の障壁となっています。 AIが医療やビジネスに浸透する一方で、 福祉‧ 障がい者機器分野での活用は世界的に立ち遅れており、 これは技術の問題であると同時に、 深刻な「ひとへの思いやりの問題」 でもあります。

世界初、 障がい者アプリにAIコンシェルジュ-日本の福祉機器が世界の先陣を切る

1985年にナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント）が開発した「トーキングエイド」は、40年にわたり障がい者の声を支えてきました。今回のプロジェクトでは、そのノウハウと最新AI技術を融合させます。AIコンシェルジュ機能（ユープラス開発）：時間・季節・場所・過去の会話歴・パーソナルデータからAIが文脈を読み取り、次に言いたい言葉の候補を提案。従来の数十倍の速さでのコミュニケーションを実現します。 マルチプラットフォーム化：iPadに加え、Windows、Androidに完全対応。使用環境を選びません。「障がい者機器こそAI」：入力の手間を省くAI技術は、健常者以上に、身体的な制約のある障がい者にこそ不可欠な技術です。

「おかあさん、 ありがとう」 - 18年間の沈黙を破った10文字

【実話に基づくユーザーストーリー】ある重度脳性まひの少女は、18年間「思考も心もない」と誤解され続けてきました。彼女の唯一の意思表示は、足首につけた鈴を鳴らすことだけでした。しかし、トーキングエイドとの出会いがすべてを変えました。震える指先で彼女が初めて紡いだ言葉は、「お・か・あ・さ・ん・あ・り・が・と・う」。その瞬間、母親は泣き崩れ、その場にいた医師も看護師も涙しました。その後、彼女からは堰を切ったように言葉が溢れ出し、「実は、好きな人がいたの」と、秘めていた青春の想いまで語り始めました。言葉を得ることは、人間としての尊厳を取り戻すことなのです。

一人の言葉が、家族・職場・地域社会の「生き方」を変える

言葉をスムーズに表現できるようになると、障がい者本人だけでなく、周囲の人々の生活も一変します。QOLの劇的向上：友人との何気ない会話、SNSでの発信、趣味の共有が可能になります。障がい者雇用の質的転換：従来、会議での発言には健常者の数十倍の時間が必要でしたが、AIサポートによりリアルタイムでの議論参加が可能になります。これにより、障がい者の職域が単純作業から知的労働へと大きく広がります。

専門家・有識者からの応援

田中勇次郎 氏 （東京都作業療法士会会長）

「クラウドファンディングが成立して、足で操作する方にも利用し易い製品が開発されることを期待しています。」

森克浩 氏 （帝京大学 教育学部 初等教育学科 教授）

「AIが障害の重い人にこそ有効に使えるようになってほしい。ぜひ、皆さんの応援でパワーアップしたトーキングエイドを誕生させてく ださい。」

【プロジェクト概要‧ スケジュール】開発開始： 2026年3月第一段階リリース： 2026年8月 AI機能完成：2026年10月必要資金： 1,850万円（目標1,500万円）詳細URL： readyfor.jp/projects/talkingaid-ai

【会社概要】社名： 株式会社ユープラス代表取締役： 小野 雄次郎設立： 2012年4月事業内容： 福祉機器の研究開発‧ 販売所在地： 東京都（詳細住所省略）

本件に関する取材‧ お問い合わせ先

ユープラス広報担当：小栗英世 （ oguri@vidya.asia ） もしくは、Webフォーム： https://readyfor.jp/projects/talkingaid-ai （クラウドファンディングのメッセージ機能より）