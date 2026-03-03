アプライト電器株式会社

アプライト電器株式会社（東京都）は、従来の水中ビーコンでは対応が難しかった超深海環境（注１）でも動作を目指す救難信号装置「ESAB（Emergency Sonic & Bubble Activating Beacon）」の構造と原理を公開します。ESABは、内部機構を水圧と連動させる独自の構造により、水深が増しても圧壊を回避し、動作継続を目指す設計思想です。深海段階の再捕捉・回収で、捜索救難（SAR）を補完します。

■圧力均衡構造による深海対応設計

ESABの最大の特長は、厚肉の耐圧容器に依存せず、外部水圧と内部圧力を自動的に釣り合わせる"圧力均衡"の設計思想にあります。

外圧の上昇に応じて内部圧力を段階的に高めることで、圧壊を防ぎながら深海でも安定した動作が期待されます。

この圧力平衡は、起動時に封入された初期ガスと、その後に化学反応などで生成される追加ガスによって実現されます。内部圧力を外圧と釣り合わせながら上昇させるため、金属外装を厚くする必要がなく、軽量・低コスト構造を維持したまま数千メートル級の高深度への対応を視野に入れた構造です。

さらに、シンプルな構成で圧力バランスを制御できるため、材料コスト・整備性の両面でも高い実用性を備えています。最終的な適用深度や寿命は、素材選定やシール構造、実海域試験の結果に基づいて確定します。

注1 ESABは圧力均衡構造により深海環境にも対応可能な構造原理を有しています。深海用の気体発生方式については今後の課題としていますが、一定の見通しは得られています。浅い水深については、技術的な課題は概ね整理され、具体化に向けた検討が可能な段階にあります。

■信号放出機構と長期運用設計

気泡や音波といった信号は、内部で生成・保持した気体を、制御弁を介して周期的に放出することで得ます。温度・圧力変動に配慮した素材・構成を採用し、発生させる気体により長期動作に対応する構造です。

さらに、ESAB が放出する細かな気泡列は、浅い沿岸域から数千m級の深海まで、水中音波に対して強い散乱体（ターゲット）として働きます。

そのためアクティブソナーや音響測位装置からは、周囲の海底や構造物よりも目立つ「音響マーカー」として捉えられ、浅海・深海を問わず、位置の再捕捉や追尾を支援する役割を果たします。

■ESAB を成立させるコア技術

これまで述べた各技術要素を統合すると、ESABの深海対応・長期運用を成立させる基盤技術は、次の２つに整理できます。

１）圧力均衡構造

外部の水圧が高くなる環境において、内部でガスを生成し、内部圧力を外部水圧以上に維持することで、深海環境においても継続的な動作を可能とします。

生成されるガスのみでは十分な内部圧力を確保できない条件においては、補助的な手段として外部の水を取り込み、内部容積を小さくしたうえでガスを生成し、内部圧力を外部圧力より高める方式も用いることができます。

２） 非電源型・機械式の周期放出制御

電力を用いず、レギュレータと機構弁のみで・気泡列（視覚信号）・水中音波（音響信号）を周期的に放出します。これにより、電源喪失や電子故障に依存しない"極限環境向け信号技術"の実現を目指しています。

■想定される応用領域（研究・探査・防衛）

深海観測・資源探査・海底監視装置などの研究機関・探査機関での活用に加え、回収が難しい深海装備の発見・追跡・回収補助装置としての利用可能性があります。

また、ESABは海底資源の開発や海洋開発において、長期安定した位置標識や設備管理に寄与し、海中インフラの維持・安全運用に大きく貢献できます。

■この技術の深海応用にご関心のある方へ

本装置（ESAB）では、深海環境や長期の無人運用といった条件を念頭に、独自の圧力均衡構造および非電源型の信号放出に関する構造原理を検討してきました。これらの構造原理については、知的財産として、一部はすでに権利化されています。

既存手法では対応が難しかった用途に対する選択肢の一つとして、深海対応装置や海中インフラ分野での活用について検討を進めています。製品化や装備統合に関心をお持ちの企業からのお問い合わせをお待ちしています。

