新日本法規出版株式会社（所在地：愛知県名古屋市中区大須四丁目1番65号、代表取締役社長：河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/）は、弁護士監修の解説動画シリーズ 『動画でわかる 今押さえておきたい人事労務の勘どころ！』 の新作コンテンツを、2026年3月3日（火）に新日本法規WEBサイトで公開しました。本シリーズは、最新の人事・労務対応に関するポイントを3～5分程度の動画でわかりやすく解説するもので、企業の人事・総務担当者にご活用いただける動画になります。

背景

近年、企業の労務環境は大きく変化しており、法改正や働き方の多様化に伴い、人事・労務の対応課題が複雑化しています。忙しい実務担当者にとって、ポイントを押さえることが難しく、対応判断を迷う場面も少なくありません。このような状況を受け、本シリーズは短時間で理解できる動画形式で実務に役立つ情報を提供しています。

特徴

✔ 3分程度の短尺動画形式忙しい担当者でも隙間時間に視聴可能。✔ 弁護士監修による正確・実務的な内容専門家による解説で実務対応の判断に活かせます。✔ 無料で視聴可能（※条件に応じて）シリーズ内では、従業員対応、ハラスメント、残業・労働時間管理など幅広いテーマを扱っています。過去のテーマ例として、顧客対応の労働時間該当性の解説動画が公開済みです。

3月3日に公開「スメハラ対策できてる！？」

特定の社員のニオイについて別の社員から相談があったら・・・あなたがこのような相談をされたらどのような対応が適切なのか、弁護士監修動画で解説しています。新日本法規WEBサイト内の「動画でわかる 今押さえておきたい人事労務の勘どころ！」 ページより視聴可能です。

お問い合わせ先

新日本法規出版株式会社（https://www.sn-hoki.co.jp/）営業ストラテジー局 担当：井上TEL ： 0120-089-339新日本法規ＷＥＢサイト ：https://www.sn-hoki.co.jp/公式Facebookページ ：https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/公式Xアカウント ：https://x.com/SHINNIPPON_HOKI公式noteアカウント ：https://note.com/communication_de