キャンプ・バイク・釣り・ゴルフなど幅広いレジャーで活躍し、さらに災害対策グッズとしても人気の「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、3月3日～3月11日の期間中、【楽天市場スーパーSALE】にて人気製品を《最大50%OFF》で販売いたします。人気のポータブル電源やポータブル冷蔵庫に加え、春先のレジャーで活躍する冷感アイテム、万が一の備えとして安心なソーラーパネルまでラインナップ。アウトドアから防災まで幅広く活躍するアイテムが対象です。季節の変わり目におけるさまざまな利用シーンに対応するラインナップを展開いたします。

セール詳細

https://powerarq.com/https://www.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/

【 セール期間 】

期間：2026年3月3日20:00～11日01:59※実質的には3月10日(火)の深夜までとなりますので、お買い逃しのないようご注意ください 。

【 割引率 】

最大50%OFF

【セール対象製品】■ポータブル電源PowerArQ 2：55,000円 → 44,000円（20%OFF）■ソーラーパネルPowerArQ Solar 210W：59,400円 → 29,700円（50%OFF）■ポータブル冷蔵庫ICEBERG 45L：47,520円 → 42,768円（10%OFF）ICEBERG 29L：39,800円 → 35,820円（10%OFF）ICEBERG 12L： 27,500円 → 24,750円（10%OFF）■夏物家電サーキュレーター：7,700円 → 3,850円（50%OFF）冷却ベスト（単品）：16,500円 → 11,550円（30%OFF）ポイントクーラー：77,000円 → 61,600円（20%OFF）■冬物家電電熱ベスト：9,900円 → 6,930円（30%OFF）電熱ネックウォーマー：5,500円 → 4,400円（20%OFF）電熱ジャケット：19,800円 → 14,850円（25%OFF）電熱パンツ：15,400円 → 12,320円（20%OFF）■その他発電機：119,900円 → 89,925円（25%OFF）EasyOneTouch5 Wireless：4,950円 → 3,960円（20%OFF）EasyMagMount：2,980円 → 2,384円（20%OFF）EasyMagMount wireless ：5,500円 → 4,400円（20%OFF）【クーポン対応製品】■ポータブル電源PowerArQ Max：264,000円 → 184,800円（30%OFF）PowerArQ S10 Pro：143,000円 → 114,400円（20%OFF）PowerArQ 3：66,000円 → 59,400円（10%OFF）PowerArQ Solar 120W：35,900円 → 28,720円（20%OFF）■冬物家電電気毛布：15,400円 → 12,320円（20%OFF）専用ケースセット：17,600円 → 14,080円（20%OFF）電熱グローブ（インナー）：13,200円 → 11,880円（10%OFF）電熱グローブ（アウター）：19,800円 → 13,860円（30%OFF）【ポイントアップ対象製品】EasyOneTouch5：2,980円 → ポイント10倍

■ピックアップ製品

PowerArQ Solar Foldable 210W

大型ポータブル電源にも対応。高出力ソーラーパネルコンパクトな4つ折りかつ軽量で、片手で持ち運ぶことができます。

出力：210W（ピーク）／4枚折り出力ポート：MC4電圧：25.52 V・電流 8.22 A収納サイズ：61.5 × 52.3 × 5.5 cm／質量 6.15 kg防水性能：IP67価格：59,400円(税込)セール価格：29,700円(税込)（50%OFF）

https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/stsl210fd-mc4dc/

PowerArQ Electronic Heating Vest 電熱ベスト

アウトドアシーンに合わせやすい２カラー展開で、暖かさと着心地にこだわった電熱ベスト

カラー：ブラック、オリーブサイズ：S、M、L温度調節：４段階通常価格：9,900円（税込）セール価格： 6,930円（税込）（30%OFF）

https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/pa-ehv10/

PowerArQ s10 Pro

アウトドアから非常時まで幅広く活躍満充電まで最短約1.5時間の急速充電に対応

容量：1024Whカラー：ブラック販売元：加島商事株式会社価格：143,000円（税込）セール価格：114,400円（税込）（20%OFF）

■ブランド概要

https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/hte060/

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でもあなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当E-mail:press@go-hd.jp