「EPSOPIA（エプソピア）楽天市場店」では、2026年3月4日（水）20:00より開催される大型イベント「楽天スーパーSALE」に合わせて、大人気の天然成分100%バスソルト「エプソピア 600g」の2個セットを通常価格より【20％OFF】で販売いたします。さらに本期間中は、【2個セットのご購入でもう1個プレゼント】となる特大キャンペーンを実施。また、継続的な温活をサポートする「定期購入」をご利用いただくと、1個あたりの単価が最安値の608円になる特別プランもご用意しております。（※定期購入の20％割引は初回のみです。２回目以降は通常料金となります。）春先の寒暖差で冷えや疲れを感じやすいこの時期に、圧倒的なコストパフォーマンスで「至福の温活」を始めてみませんか。■キャンペーン概要開催期間： 2026年3月4日(水) 20:00 ～ 3月11日(水) 01:59対象商品： エプソピア 600g（約45回分）× 2個セット特別特典：1．通常価格より20％OFF！2．2個セット購入で、さらに「もう1個（600g）」を無料プレゼント！（合計3個・約135回分のお届けとなります）該当URL：https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/■楽天スーパーSALE ョップ買いまわり＆ラクマ購入でポイント最大11倍。その他SPU等の条件達成でポイント最大47倍。今回は買いまわりの獲得上限が10,000ポイント（期間限定）にアップしています。※参加はエントリーが必要です。該当URL：https://event.rakuten.co.jp/campaign/supersale/

『エプソピア』とは？

エプソピアは、瀬戸内海産を100％使用し、特殊製法でナトリウム（塩分）を99%以上除去した、高純度な結晶フレーク状にした完全無添加のバスソルト（塩化マグネシウム）です。■ 3つのこだわり ■１．100%天然成分・無添加 着色料、香料、防腐剤を一切使用していないため、赤ちゃんや肌の弱い方でも安心してご入浴いただけます。２．圧倒的なコストパフォーマンス 今回対象となる200gサイズは、約15回分（※）使用可能。1回あたり約66円という低価格で、毎日のバスタイムを贅沢なセルフケアの時間に変えます。３．追い焚き・残り湯洗濯OK ナトリウムを99.5％以上除去しておりますので、風呂釜を傷める心配がなく、残り湯も洗濯にご利用いただけます。

■ 商品詳細商品名： EPSOPIA（エプソピア）バスソルト 600g × 2個セット（＋1個プレゼント）20％OFF内容量： 合計1.8kg（600g × 3個）※計約135回分販売場所： EPSOPIA（エプソピア）楽天市場店URL： https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/

お問合せ先

本件のお問い合わせに関しては下記にお願いいたします。株式会社ＨａｐｐｙＡｄｗｏｒｄｓhttps://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/027-384-8221