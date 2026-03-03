株式会社ロウダン（所在地：愛知県春日井市宮町2-2-6、代表取締役社長：志水孝至）は、自社ブランドGorilla Sleep（ゴリラスリープ）より、三つ折り高反発マットレス『THATCH（サッチ）』を発売いたしました。本商品は、植物のツタが「絡まり合う構造」を模したバイオミミクリー素材を採用。厚さ約5cmの強靭な3Dファイバー素材が、身体の沈み込みを根底から抑え、心地よい「バリ硬」な寝心地を実現します。三つ折り設計で収納場所を選ばず、限られた空間を有効活用できる点も大きな魅力。シャワーでの丸洗いも可能で立て掛けて干せる機動力に優れた一台です。

理想の眠りと居住性を両立する。現代のライフスタイルに捧げる新基準。

住環境の変化やライフスタイルの多様化が進む現代、睡眠環境に求められる条件も変化しています。しかし、「本格的なマットレスは重くて手入れが困難」「限られたスペースでも寝心地には妥協したくない」といった、機能と利便性の間で悩む声は少なくありません。Gorilla Sleepが提案する『Thatch（サッチ）』は、そんな現代のニーズに応える「眠りの基盤（ベース）」です。商品名に冠した「THATCH（屋根材、わらぶき）」が象徴するように、ツタが複雑に絡み合い強固な支持層を作る構造から着想を得て開発。圧倒的な支持力を持ちながら、三つ折りでコンパクトに収納できる「取り回しの良さ」を追求しました。居住環境を有効活用できるこの一台は、心機一転して迎える新生活のパートナーとしても最適です。日々の疲れをリセットし、毎日をフレッシュに始めるための「場所を選ばない本格寝具」の誕生です。

商品の特長

■身体を芯から支える、部位別硬度設計を採用した5cm厚3Dファイバー素材

植物のツタの絡まりを応用したバイオミミクリー素材を採用。3Dファイバー素材が身体をしっかり支え、沈み込みを抑制します。特に荷重のかかる腰部分は硬度を強化したウルトラハード設計となっており、特定の部位への負担を軽減し、全身をフラットに支えます。5cmという十分な厚みを持たせることで、フローリングに直接敷いても底付き感のない、理想の寝心地を実現しました。

■常に空気が循環する「全方位・高通気構造」

素材の約90%以上を空気の層で構成した、圧倒的な通気性が最大の特徴です。寝返りを打つたびにポンプのような役割を果たし、マットレス内部の熱気や湿気を効率よく排出。カビやダニが好む「温床」を作らせず、夏は涼しく冬はムレにくい、一年中さらりとした快適な睡眠温度を保ちます。

■都市空間にフィットする「三つ折りコンパクト設計」

優れた機能を持ちながら、三つ折りにすることでコンパクトに収納できる利便性を追求しました。使用しない時間帯は、三つ折りにして立て掛けられる設計のため、床との間に隙間を作り、効率的に放湿が可能です。限られた居住スペースを最大限に活かしたい、ミニマリストや一人暮らしの方にも最適です。

■汚れやアレルゲンを溜め込まない「フルウォッシャブル構造」

毎日肌に触れるものだからこそ、メンテナンスのしやすさを目指しました。カバーの洗濯はもちろん、中材の3Dファイバー素材もシャワーで丸洗いが可能です。内部にホコリやダニの原因を留まらせないため、寝具を常にリセットして清潔な状態をキープ。アレルギーが気になる方でも、安心して使い続けられるクリーンな睡眠環境を提供します。

天然由来の力で休息を整える「バンブーレーヨン・サステナブルカバー」

直接肌に触れるカバーには、環境に配慮した次世代素材「バンブーレーヨン」を導入しています。竹を原料とするこの繊維は、蒸れを逃がす調湿機能で汗を吸って乾きやすく、シルクを思わせる滑らかな質感で、デリケートな肌も優しく包み込み、心地よい入眠をサポートします。

・製品名 ：THATCH（サッチ）・素材 ：3Dファイバー（POE）・サイズ ：約 198×95×5cm・価格 ：\ 18,000 (税込)■取り扱いショップ・BlueBloodショップ本店 (https://blueblood.shop/c/item/107-0003)・Coolzon楽天市場店 (https://item.rakuten.co.jp/coolzon/107-0003/)・眠りを研究するBlueBlood公式ショップYahoo!ショッピング店 (https://store.shopping.yahoo.co.jp/coolzon/107-0003.html)

【会社概要】会社名：株式会社ロウダン代表取締役社長：志水孝至所在地：〒486-0904愛知県春日井市宮町2丁目2-6メール:blueblood@roudan.co.jp事業内容：寝具製造卸売業【事業内容】1.商品企画・製造(オリジナル商品)2.オリジナル寝具商品の卸売り販売 (テレビ通販・ホテル・旅館・整骨院・フィットネスジム 等)3.オンラインショップ販売 (自社サイト・楽天市場・ヤフーショッピング・Amazon他)