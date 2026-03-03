新年度の受験シーズン本格始動を前に、保護者の「毎日の食事判断」という精神的負担を軽減する新しい家庭教育支援モデルが始動します。料理研究家として20年のキャリアを持ち、テレビ・雑誌等で幅広く活動する尾田衣子（分子栄養学アドバイザー）は、親の判断ストレスを最小限に抑えることに特化したオンラインコミュニティ「考えなくていい受験ごはん通信」を開設。現在は新年度受験生に向け、情報過多で疲弊する家庭の“判断疲れ”を解消する新しい支援インフラとしての有効性を検証する「実証フェーズ」として展開しています。

■ 背景：なぜ今、受験生の親に「判断停止」が必要なのか

受験生保護者を対象とした調査では、約7割が「受験期の食事に不安」を感じ、約6割が「情報が多すぎて判断に迷う」と回答しています。 SNSや教育情報があふれる現代、親が「何が正解か」を考え続けること自体が心理的負担となり、家庭の余裕を奪っている現状があります。代表の尾田は、20年の食育現場と自身の息子の受験経験から、「情報を増やす支援」ではなく「判断を削ぎ落とす支援」の必要性を痛感し、本プロジェクトを立ち上げました。

■ 新年度実証プロジェクトの特徴

「考えなくていい」心理的安全性の検証交流・報告・書き込みを一切求めない設計により、利用者が「活用しなきゃ」という新たなプレッシャーを感じずに、心の余裕を保てるかを検証します。脳と心を支える「厳選3大コンテンツ」分子栄養学の知見をベースに、冷蔵庫に貼るだけで献立が決まる「迷わない1枚シート」、今月の「考えなくていい宣言」、不安時に読む「感情リセット文章」の3点に絞って配信します。「頼りすぎず、切れない」500円の距離感月額500円（税込）という低価格に設定することで、専門家との「程よい距離感」を維持しつつ、長期的な精神的支えとしての有効性を検証します。

■ サービス概要

名称：考えなくていい受験ごはん通信提供形態：オンラインコミュニティ（月額制）価格：月額500円（税込）

■ 代表者プロフィール

https://community.camp-fire.jp/projects/view/913575

尾田衣子（おだきぬこ）料理研究家／分子栄養学アドバイザー／健康管理士一般指導員。 20年にわたり、雑誌・テレビ・企業とのタイアップ等でレシピ提供を行う。自身の子どもの受験を食で支えた経験から、栄養を通じて集中力や生活リズムを支える食習慣を提案。学習塾や教育現場での栄養講座も多数実施し、忙しい親に寄り添う“学力UPごはん”を提唱している。

■ お問い合わせ先

考えなくていい受験ごはん通信運営事務局 E-mail：info@ryo-ri.net