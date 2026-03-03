一般社団法人空き家管理士協会(所在地：東京都港区、理事長：山下 裕二、URL： https://www.akiyakanrishi.org/ )は、全国的な空き家問題の解決を担うエキスパートを迅速に育成するため、受講完了によって資格取得が可能な「空き家管理士キャリアアップ10時間講座」を2026年3月3日より開設し、同日より受講生の募集および学習を開始いたします。





本コースは当協会公認校である「東京アーキテクトスクール」(運営：株式会社アリアクランソーシャル、代表取締役：松井 昭夫、URL： https://tokyo-architectschool.com/ )を通じ、最新のLMS(学習管理システム)にて提供されます。





■ 背景：1,000名の志を、さらなる大きなうねりへ

当協会が認定する「空き家管理士」は、おかげさまで累計1,000名を超える志高い専門家を全国に輩出するに至りました。しかし、日本全国で深刻化する空き家問題の解決スピードに対し、その数は未だ十分とは言えません。





「故郷の風景を守り、次世代へ価値ある資産を繋ぐ」という使命を果たすため、より多くの方が門戸を叩きやすく、かつ実務に即した知見を短期間で効率的に習得できる環境を整えることが急務と考え、本コースの新設を決定いたしました。





■ 現在より一年間限定の特別措置：試験・小論文を免除

本コース最大の特徴は、資格取得へのハードルを戦略的に緩和した点にあります。





従来の資格取得には「受講＋試験＋小論文」という厳格なプロセスを要してまいりましたが、今回の新コースでは、全10時間のカリキュラムを真摯に受講し、各ステップの小テストをクリアすることで、本試験および小論文が免除されます。





これは、空き家対策の最前線で活躍するプロフェッショナルを一人でも多く現場へ送り出すための、現在より一年間(2027年2月末日まで)限定の特別実施となります。この好機にぜひ、空き家管理士の資格を取得してください。





【受講に関するお問い合わせ先】

東京アーキテクトスクール(株式会社アリアクランソーシャル)

電話番号： 03-5961-0252

URL ： https://tokyo-architectschool.com/





■ 学習システム(e-スクール)の特長

最新のLMS(学習管理システム)を導入。単なる視聴に留まらず、学習の「現在地」を常に確認しながら、確かな手応えとともに進むことができます。





段階を追ったステップアップ学習

動画講義の視聴から小テスト、そして修了後の効果測定まで、一つひとつの工程が体系化されています。





進捗の可視化による安心感

「どこまで学習が進み、あと何をすべきか」がシステム上で一目瞭然。挫折することなく、安心して学習を継続いただけます。





現場のリアルを学ぶクイズ形式

現場での対話やトラブル事例をベースにしたクイズに挑戦。解決力を養いながら、実践的な判断力を磨きます。※実演はございません。





資格の授与

すべての工程と効果測定を完了することで、即座に「空き家管理士」の資格が授与されます。









■ コース概要

名称 ： 空き家管理士キャリアアップ10時間講座

開設・開始 ： 2026年3月3日(火)

特別実施期間 ： 現在より一年間(2026年3月3日～2027年2月末日まで)

学習形態 ： オンライン(e-スクール形式)

詳細・申込URL： https://tokyo-architectschool.com/

支援 ： 空き家対策フル活用ドットコム

( https://sonwosinai-akiyafurukatsuyou.com/ )