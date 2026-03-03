株式会社楽久屋(所在地：東京都港区、代表取締役：新井 正一)が運営する「野天風呂 湯の郷」は2026年3月6日(金)～8日(日)の3日間サウナイベントを開催致します。





当社は東京・千葉・埼玉・茨城・山梨・岐阜・大阪の温浴施設「稲城天然温泉 季乃彩」、「多摩境天然温泉 森乃彩」、「湯どころ みのり」、「道志川温泉 紅椿の湯」、「COCOFURO ますの湯」、「野天風呂 湯の郷」、「南柏天然温泉 すみれ」、「佐倉天然温泉 澄流」、「COCOFURO たかの湯」、「COCOFURO かが浴場」、「COCOFURO おおみね湯」、「天然温泉 湯舞音 龍ケ崎店」、「天然温泉 湯舞音 袖ケ浦店」、「天然温泉 湯舞音 市原ちはら台店」、「YUBUNE SAUNA PARK」の15店舗を運営しております。





四季の彩りを感じられる野天風呂や地域最大級の高濃度炭酸泉をはじめ、多彩なお風呂。

広々空間で音楽を聞きながら整えるダブルパンカーズサウナや、男性限定のケロ材を使用したサウナ-禅-、女性限定の泥パックや漢方蒸しが自慢のBeppinスチームサウナなど多種多様なエンターテインメントに特化した日帰り温浴施設です。





野天風呂 湯の郷「幻想的な玄関の夜景」





■年に一度のサウナの日3days

・期間中連日アウフグースイベント開催

3月7日(土)サウナの日は“サウナそのもの”の異名をもつ井上 勝正さんが来店いたします。

・オリジナルサウナハットorオリジナルタオルプレゼント

3月7日(土)限定、開店9:00より先着600名様にプレゼントいたします。

・サウナ禅(男性) 北海道産ヴィヒタでセルフロウリュ

・スチームサウナ(女性) ハニーパック＆北海道産ヴィヒタ蒸し

・男女あつ湯 森下仁丹の【薬仁湯】

サウナの日3DAYS





■「野天風呂 湯の郷」の魅力

1.趣のある風情

和のイメージを意識し、入口からまるでどこかの温泉地に来たかのような空間となっています。

打たせ湯のある岩風呂や壺湯のほか、ジェットバスや高濃度炭酸泉、さまざまな替り湯を実施するあつ湯や備長炭水風呂など多種多様なお風呂があります。

更に、土日祝日には「あつ湯」にて自社オリジナル配合の薬湯を実施しています。

夜の湯の郷、露天にて





2.お風呂を含む全館にナノ水を使用

保湿性や浸透性、保温性に優れた究極の水「ナノ水」を使用しており、湯冷めしにくくお肌はしっとりサラサラ。その効果を是非ご体感ください。

◆ナノ水とは

1mの10億分の1という単位の超微細技術でお湯に分子振動を与えることにより、保湿作用・浸透作用に優れ、化粧水のようにしっとりとした柔らかなお湯をお楽しみいただけます。









3.多彩なサウナ

◆音楽×爆風×かがり火「ダブルパンカーズサウナ」

ミュージックビデオの流れる新感覚のサウナ。

多角的熱風天国を味わえるオートロウリュが30分おきに行われ、日没には大きな窓からかがり火が見え、魅せるサウナを体験できます。

パンカールーパーによる多角的爆風ロウリュウ

かがり火





◆男性メディテーションサウナ「サウナ-禅-」

男性露天に位置するサウナ。

高級木材のケロを使用した贅沢設計となっており、セルフロウリュができるサウナです。

蒸気に包まれたほのかな闇の中、瞑想の世界へ誘います。









◆女性美容特化「Beppinスチームサウナ」

女性露天に位置するサウナ。

サウナが苦手な方でも気持ちよく入れる温度設定になっています。

漢方蒸しや泥パック、日替りアロマ塩パックを常備しているので塩サウナとしてもご利用いただけます。









4.ゆったりくつろぎ空間

■2F 「ゆったりラウンジ」

約3,000冊の漫画が並んだ本棚と適度な明るさの照明配置で癒しの空間を演出

のんびりできる「ソファースペース」、ちょっとした作業に「コワーキングスペース」、「リクライニング＆フラットスペース」、最新機種が並んだ「マッサージルーム」、さらに「女性専用エリア」もご用意しております。

ソファースペース





■1F Rounge

友人やご家族との待ち合わせや少し休憩したいという場面で活用できる空間となっています。









5.充実の付随施設

■お食事処「PALM」

営業時間：11:00～22:00

お食事処PALMでは全品880円(税込)とお得なランチメニューを毎日開催しています。





★お得なランチおすすめメニュー

・肉野菜炒め定食

定番ながらも王道!ごはんがすすむ人気のメニューです。

・焼きチーズカレー

サウナ後におすすめ。鉄板で提供するので最後まで熱々で食べることができます。

肉野菜炒め定食

焼きチーズカレー





■ほぐし処「和路」

営業時間：10:00～20:00(最終受付 19:30)

【土・祝前日】10:00～22:00(最終受付 21:30)





★3月のキャンペーン

・ホワイトデープレゼント

日頃の感謝を込めまして。

全コース対象で、ご利用の女性のお客様にポイント2倍プレゼント

ほぐし処「和路」キャンペーンPOP





■アカスリ＆エステ「素肌館」

営業時間：10:00～23:00(最終受付 22:20)





★素肌館1番人気コース

・アカスリ60分コース 7,800円(税込)

全身アカスリ、全身マッサージ、フェイシャルパック迄とことんご満足いただけるお得なセットコース。

至福の60分間をご体感いただけます。

アカスリ1

アカスリ2





■おみやげ処

★サウナハットコーナー

初心者サウナーにも優しいお手頃価格帯からかわいいサウナハットまで多種多様に取り揃えております。

サウナハット





★食品＆雑貨コーナー

眺めるだけでも楽しい空間！

他では中々出会えない。そんな商品を取り揃えております。

お風呂、サウナだけじゃないプラスアルファの楽しみをご用意しております。

土産品





■施設概要

店舗名称： 野天風呂 湯の郷

営業時間： 9:00～24:30(最終受付24:00)

定休日 ： 3月・6月・9月・12月の第2火曜日

所在地 ： 〒278-0023 千葉県野田市山崎貝塚町5-2

アクセス： 東部アーバンパークライン梅郷駅よりバス7分、徒歩15分

駐車場 ： 250台平面駐車場(無料)

TEL ： 04-7121-4126

HP ： https://yuno310.com/





【料金(税込)】

入館料大人 ：平日830円 土日祝930円 回数券7,500円(10回分)

入館料小人(中学生未満)：平日400円 土日祝450円





【施設内容】

露天風呂 ：露天岩風呂、つぼ湯、あつ湯

屋内風呂 ：高濃度ナノ炭酸泉、ジェットリラクゼーション風呂、

ハイパージェット風呂、備長炭冷水風呂、腰掛け風呂、電気風呂

サウナ ：ダブルパンカーズサウナ(男女)、サウナ禅(男)、

Beppinスチームサウナ(女)

リラクゼーション：整体、フットケア、アカスリ

食事施設 ：お食事処PALM

無料休憩所 ：休憩処あり

その他 ：マッサージチェア、ゲームコーナー、漫画コーナー、

喫煙所、ガチャガチャ