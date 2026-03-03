株式会社テンダイ(本社：東京都中央区日本橋箱崎町、代表取締役社長：本間 淑浩）は、春のレジャーシーズンに向けて、X(旧Twitter)にて「春レジャー、外で“快適に過ごす”なら何持ってく？」をテーマにした参加型キャンペーンを2026年2月16日～2月22日(日)の期間で実施しました。

本企画では、春のお花見・ピクニックなど“外で快適に過ごすために必要なもの”についてリアルな声を収集しました。









■キャンペーン概要

期間： 2026年2月16日(月)～2月22日(日)

内容： 春レジャー、外で“快適に過ごす”なら何持ってく？をテーマに

ユーザーの声を募集

投稿： https://x.com/tendaitw/status/2023204032123474279

特典： 抽選で5名様にAmazonギフト券1,000円分





寄せられたコメントは166件

春レジャーの実態や潜在ニーズが数字として浮かび上がりました。





Xキャンペーン投稿





■166件の声から判明した「春レジャーの必需品」ランキング

1位：レジャーシート・・・63件(37.9％)

「地面が冷たい」「長時間座るから必須」など、快適性の中心となるアイテム。





2位：ウェットティッシュ・・・41件(24.7％)

食事・子ども連れ・衛生対策で“絶対必要”という声が多数。





3位：折りたたみ椅子(チェア)・・・33件(19.9％)

「座る場所がない」「疲れた時に便利」など、快適性を左右する重要アイテム。





上位3つ以外にも、花冷え対策としてのブランケットや、日差し・花粉を避けるためのワンタッチテントなど、快適性を高めるアイテムを挙げる声も多数寄せられました。





アンケート結果





■ユーザーの声から見える「春レジャーの不便さ」

コメントからは、春の行楽シーズンに特有の課題が明確になりました。





・外は意外と冷える

・公園や花見スポットで座る場所がない

・荷物が多くて移動が大変

・子ども連れだと立ったり座ったりが多くて疲れる





これらは、春レジャーにおける“潜在的な不便さ”を示しており、快適に過ごすための工夫が求められていることが分かります。









■その不便、どう解決する？

― 春レジャーで支持される「伸縮式スツール」という選択肢 ―

テンダイでは、こうした声に応えるアイテムとして“伸縮式スツール”を販売しています。

レジャーだけでなく、日常のさまざまなシーンで活躍する“持ち運べるイス”として人気の商品です。





春レジャーでスツールが選ばれる理由

テンダイの伸縮式スツール全5色





レジャー以外にも、「急な来客時のイス」「キッチンでのちょい掛け」「災害時の簡易イス」など、1つあると便利なアイテムです。





例えば、介護シーンでは、ご自宅や施設での着脱介助や足浴時のサポート、洗面・整容時の腰掛けとしても便利。軽量で水に強く、衛生的に使える点も安心です。





防災時には、避難所での簡易椅子や荷物置き、炊き出し時の作業台としても活用可能。折りたたみ式で収納性が高く、備蓄品としてもおすすめです。





高さ調整方法

使用方法





■楽天スーパーセールで使える10％OFFクーポン配布

2026年3月4日(水)～3月11日(水)に開催される楽天スーパーセールにて、開始4時間限定で10％OFFクーポンを配布します。

春レジャーの準備を始めるこの時期に、スツールをお得に購入できる絶好の機会です。





■商品概要

・商品名：伸縮式 おしゃれスツール

・価格 ：1,980円(税込)

・重量 ：920g

・耐荷重：200kg

・材質 ：ポリプロピレン

・サイズ：閉じたとき：高さ7cm／直径25cm 全開時：高さ44.5cm／直径25cm

・カラー：全5色(ブルー×モカ、モカ、ダックブルー×ベージュ、

ブルーグレイ、サフランイエロー)









