株式会社アルナ(本社：埼玉県川口市、代表取締役社長：雪山 大)は、当社のアルミ製額縁「CUT」が、世界的に権威あるデザイン賞「iF Design Award 2026(プロダクトデザイン部門／家具・ホームデコレーションカテゴリー)」を受賞したことをお知らせいたします。





iFロゴ





「CUT」は、“削ぎ落とすことで作品を引き立てる”という思想のもと、アルミ素材の可能性を見つめ直して開発されたプロダクトです。一般的な額縁が装飾性や表面処理によって「完成された状態」を目指すのに対し、「CUT」ではあえて塗装やアルマイト処理を施さない生材(無塗装アルミ)を採用。時間の経過とともに生まれる細かな傷や風合いの変化を“劣化”ではなく“記憶”として受け止め、作品とともに額縁自体も育っていくという存在として設計しました。





断面形状には、内側へ切り込む三角形状を採用しています。この構造は、視線を自然に作品へ導く視覚的効果を生むと同時に、軽量性と剛性を両立する合理的な設計でもあります。額縁としての主張を抑えながらも、空間に緊張感と奥行きをもたらす造形が特長です。





審査においては、

・アルミ額縁を「安価で画一的な存在」から再定義する明確なコンセプト

・造形と構造が必然性をもって結びついたデザイン

・使いやすさと耐久性を備えたプロダクトとしての完成度

・生材アルミの経年変化を肯定する思想と、環境負荷低減につながる素材選択

といった点が総合的に評価されました。





株式会社アルナは本受賞を機に、額縁というプロダクトを通じて「作品の見え方」「空間との関係性」「素材との向き合い方」を問い直すものづくりを、今後さらに国内外へ発信してまいります。









■会社概要

会社名 ：株式会社アルナ

所在地 ：埼玉県川口市東川口2-2-2 シマネビル22 7号室

代表者 ：代表取締役社長 雪山 大

事業内容：額縁・ディスプレイ製品の企画・製造・販売 ほか