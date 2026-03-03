ベルギー発のファッションウォッチブランド「アイスウォッチ（ICE-WATCH）」の日本総輸入代理店・株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、ブランド初のリングウォッチ「CHOUCHOU（シュシュ）」、新作コレクション「ICE mimi(アイスミミ)」、「BEWATCH-CHRONO(ビウォッチ クロノ)」を、2026年3月6日(金)より全国のアイスウォッチ取扱店にて同時発売いたします。

本コレクションは、2026年以降に発売される新商品の新価格戦略の第一弾となります。

もう一度、"手に取りやすい存在"へ

アイスウォッチが日本に上陸したのは2009年。カラフルで自由なデザインを、より多くの方に楽しんでいただける価格で展開してきました。しかし近年は為替や原材料価格の変動などを背景に、価格改定を重ねる状況が続いていました。そうした環境の中で、ブランドとして改めて目指すべき姿を考え、アイスウォッチは原点を見つめ直し、新作コレクションより販売価格の見直しをいたします。品質やデザインの基準はそのままに、日本上陸当時を想起させる、より手に取りやすい価格へ。アイスウォッチらしい"ちょうどいい距離感"を、もう一度。それが今回の新価格戦略です。2026年以降に発売される新商品は、この方針のもと順次展開してまいります。アイスウォッチは、"特別な一本"ではなく、"日常にある一本"でありたい。今回のコレクションから、その原点をあらためて提案していきます。

CHOUCHOU / ブランド初のリングウォッチ

2007年に誕生したアイスウォッチから、史上初となるリングウォッチ「CHOUCHOU(シュシュ)」が登場。ケースサイズは約16ｍｍ、アクセサリー感覚で身に着けられる、ミニマルで洗練されたデザインです。ステンレススチール、3ATM防水、2年保証を備えた本格仕様。アクセサリーの延長線上で楽しめる、新しい時間の提案です。"時計を身につける"を、もっと軽やかに、より自由に。指先から新しいスタイルを切り拓く、今期最注目モデルです。価格は9,900円(税込)。

ケース径:約16mm ／ ケース、ストラップ、ケースバック:ステンレススチール ／ レンズ：ミネラルガラス ／ ムーブメント：スイス製クォーツ「MVT -Ronda -Swiss Parts -1032」 ／ 防水性：3気圧防水 ／ 価格：9,900円(税込)

ICE mimi / 上質さ・デザイン・価格のベストバランス

「ICE mimi(アイスミミ)」は、クオリティ・デザイン・価格の三拍子が揃った本命モデルです。19mmのコンパクトケースに、洗練されたステンレススチールブレスレット。シンプルでありながら、ほどよい存在感。日常にもフォーマルにも自然に馴染むデザインです。控えめでいて、きちんと美しい。そんな1本を求める方へ、クオリティと価格のバランスを大切にした"ちょうどいい上質感"を叶えるニュースタンダードコレクションです。価格は11,990円(税込)。

ケース径: 19mm ／ ケース、ストラップ、ケースバック:ステンレススチール ／ レンズ：ミネラルガラス ／ ムーブメント：日本製クォーツ「MVT - Time Module - VC01」 ／ 防水性：3気圧防水／価格：11,990円(税込)。

BEWATCH-CHRONO / スポーティかつ都会的なクロノグラフ

41mmケース、10気圧防水、クロノグラフ機能を搭載した「BEWATCH-CHRONO(ビウォッチ クロノ)」。スポーティーな表情と洗練されたカラーリングが特徴の注目コレクションです。価格は抑えながらも、クオリティには妥協なし。存在感がありながらも過度に主張しないバランスは、オン・オフを問わず活躍します。"価格以上"を実感できる一本です。価格は15,950円(税込)。

ケース径: 41mm ／ ケース：ポリアミドプラス ／ ストラップ：シリコンラバー ／ ケースバック:ステンレススチール ／ レンズ：ミネラルガラス／ムーブメント：日本製クォーツ「MVT - Miyota - JS05」 ／ 防水性：10気圧防水 ／ 価格：15,950円(税込)。

▼発売概要

発売日：2026年3月6日(金)発売商品：CHOUCHOU / 9,900円(税込)、ICE mimi / 11,990円(税込)、BEWATCH-CHRONO/15,950円(税込)取扱店舗：全国のアイスウォッチストア、アイスウォッチステーション、正規取扱店、公式オンラインストア（https://jp.ice-watch.com/）

▼アイスウォッチステーション(主な販売店舗)

オンタイム池袋ロフト店、石國商店国分寺マルイ店、Vault金沢フォーラス店、クリエSIPY店、クリアby KAWASUMIイオンモール津南店、mint time倉敷店、アイスウォッチ公式オンラインストア（https://jp.ice-watch.com/）

▼お客様お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207TEL：03-6804-5201