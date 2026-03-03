地方創生を応援する和酒フェス大阪実行委員会は、2026年4月11日(土)・12日(日)の2日間、「第13回和酒フェス＠大阪ベイタワー」を開催いたします。

会場は大阪メトロ中央線とJR大阪環状線が交差する「弁天町駅」すぐの大阪ベイタワー2階・アトリウム広場(大阪市港区)。各日2部制で、第1部12:00～14:10、第2部15:00～17:10に開催いたします。





詳細： https://sakefes.com/osaka13/





バナー1





本イベントは2015年の初開催以来、「季節を感じながら、旬の和酒と食と日本文化を楽しむ利き酒祭り」をコンセプトに継続開催し、来場者満足度は毎回9割を超えるなど、多くの和酒ファンに支持されてきました。

今回のテーマは「フレッシュな新酒と“おちょこ”で乾杯しよう！」、サブテーマは「新酒・生酒・スパークリング・プレミアム酒で、花見酒を楽しもう！」です。同時期に開催される「和酒フェスin中目黒」の第30回開催記念の連動企画、来場者全員に“オリジナルおちょこ”をプレゼント。春の訪れを感じながら、新酒や生酒、スパークリング、プレミアム酒など、季節感あふれる和酒をお楽しみいただけます。





会場には、全国各地から厳選された28蔵140種類以上の和酒が集結。「飲み比べパス」をご購入いただくことで、鑑評会・品評会で受賞歴を持つ酒蔵の日本酒から話題のクラフトサケまで、出品酒すべてを自由に飲み比べることができます。さらに20種類以上の燗酒の飲み比べや、ミード(蜂蜜酒)の初出展など、多彩な和酒文化を一度に体験できます。

出展蔵は『美酒爛漫』『福小町』『米鶴』『六歌仙』『郷乃誉』『岩の井』『君の井』『〆張鶴』『千曲錦』『七笑』『四海王』『富翁』『龍力』『鷹勇』『千代むすび』『七冠馬』『五橋』『鳴門鯛』『仁喜多津』『幸姫』『花雪』『泰斗』のほか、クラフトサケ『MIYOI』、焼酎蔵『黒伊佐錦』、国産シードル『カモシカシードル醸造所』が参加。さらに、熟成古酒のプレミアムブランド『古昔の美酒』、初心者にこそおすすめしたい『SAKE INITIE』、老舗蜂蜜専門店が手がけるミード(蜂蜜酒)『The MEAD』が初出展。ジャンルを超えた多様なラインナップが揃います。





また、独自開発の「和酒フェスAIコンシェルジュ」が今回も登場。140種類を超える出品酒の味わい傾向や特徴、フードとの相性などをチャット形式で案内し、来場者一人ひとりの嗜好に合わせた銘柄選びをサポートします。





会場で気に入ったお酒は、その場での購入が可能。ご自宅用はもちろん、春のお祝いギフトやお土産にも最適です。フードブースでは、旬の素材を活かした料理や地方特産品、和酒に合う人気店のメニューをご提供いたします。





2024年に「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録され、日本の酒文化への国際的評価が一層高まりました。和酒フェスでは、日本文化を未来へつなぐ取り組みとして、2026年11月の「書道」のユネスコ無形文化遺産登録を応援しています。その一環として、会場ステージでは、1日目に書家の中西咲葉さんと琴奏者の朝岡祐美さんとの特別書道パフォーマンスを実施。2日目には、篠笛奏者のHikaruさんと三味線奏者のErikaさんによるコラボ生演奏を披露いたします。ゲストとして両日ともにMiss SAKEが和服姿で登場し、会場を華やかに彩ります。司会は、1日目が関西を中心にテレビやラジオで活躍する吉川亜樹さん、2日目はMiss SAKE 2017グランプリで、現在も関西を中心にリポーターやMCとして活躍中の田中梨乃さんが務めます。





さらに恒例の、みんなで選ぶ「和酒フェス大賞」を実施。来場者投票による「日本酒」「その他の和酒(日本酒以外の果実酒、梅酒、リキュール、焼酎など)」「春酒」「燗酒」「初心者向け」の各部門(予定)および販売実績に基づく「セールス」部門などを設け、来場者参加型で和酒の魅力を発信します。









＊和酒フェスとは

「季節を感じながら旬の和酒と食、日本文化を楽しむ利き酒祭り」です。

東京と大阪で各3回、季節毎に開催し、前売チケットは完売が続き、若い世代や外国の方まで新しい日本酒ファンが集うフェスとして注目されています。









＊和酒とは

「日本の風土と文化の中でつくられた、人と人をつなぐ、伝統と革新のお酒」と定義しています。





和酒フェス大阪ポスター





【第13回 和酒フェス＠大阪ベイタワー 開催概要】

日時 ： 2026年4月11日(土)、12日(日)

第1部 12:00～14:10 (2時間10分)

第2部 15:00～17:10 (2時間10分)

※各部入替え制

定員 ： 各部 400名(予定)

場所 ： 大阪ベイタワー2F・アトリウム広場(大阪市港区弁天1丁目2-4)

料金 ： 3,600円(税込)

※前売り制

※公式サイト、PassMarket、Peatixにてチケット販売

内容 ： 全出品酒を自由に飲み比べ可能

お酒の購入が可能(一部銘柄を除く)

オリジナルロゴ入りおちょこ・和らぎ水(500ml)つき

主催 ： 和酒フェス大阪実行委員会

後援 ： 国税庁・観光庁

協力 ： 大阪ベイタワー、空庭温泉、ラジオ関西プロダクツ

公式サイト： https://sakefes.com/osaka13/





▼チケットのお求めはこちらから

https://sakefes.com/ticket_page_osaka/





▼イベント情報はこちらから

『公式サイト』： https://sakefes.com/

『Facebook』 ： https://www.facebook.com/sakefesosaka

『X』 ： https://x.com/sakefesosaka

『Instagram』 ： https://www.instagram.com/washufes_osaka/





会場の様子1





【酒蔵ブース・燗酒ブース】※利き酒には「飲み比べパス」の購入が必要です。

今回のテーマは「フレッシュな新酒と“おちょこ”で乾杯しよう！」です。

全国各地から28蔵、140種類以上の和酒が集まり、飲み比べができます。

酒蔵ブースでは、各蔵から蔵人が集まり、自慢の銘酒を利き酒できるほか、一部即売があります。燗酒ブースでは、各蔵の燗酒におすすめの銘柄が揃い、お燗酒の飲み比べができます。









【和酒フェス出展酒蔵・銘柄】 全国より厳選28蔵(予定)

※ 銘柄名・酒蔵名・所在都道府県の順

※ 参加酒蔵の追加・変更などの最新情報はWEB・SNSで





＜日本酒＞

美酒爛漫(びしゅらんまん)／秋田銘醸・秋田県

福小町(ふくこまち)／木村酒造・秋田県

米鶴(よねつる)／米鶴酒造・山形県

六歌仙(ろっかせん)／六歌仙・山形県

郷乃誉(さとのほまれ)／須藤本家・茨城県

岩の井(いわのい)／岩瀬酒造・千葉県

君の井(きみのい)／君の井酒造・新潟県

〆張鶴(しめはりつる)／宮尾酒造・新潟県

千曲錦(ちくまにしき)／千曲錦酒造・長野県

七笑(ななわらい)／七笑酒造・長野県

四海王(しかいおう)／福井酒造・愛知県

富翁(とみおう)／北川本家・京都府

SAKE INITIE(さけいにしえ)／小林順蔵商店・大阪府

古昔の美酒(いにしえのびしゅ)／日本の古酒蔵・兵庫県

龍力(たつりき)／本田商店・兵庫県

鷹勇(たかいさみ)／大谷酒造・鳥取県

千代むすび(ちよむすび)／千代むすび酒造・鳥取県

七冠馬(ななかんば)／簸上清酒・島根県

五橋(ごきょう)／酒井酒造・山口県

鳴門鯛(なるとたい)／本家松浦酒造場・徳島県

仁喜多津(にきたつ)／水口酒造・愛媛県

幸姫(さちひめ)／幸姫酒造・佐賀県

花雪(はなゆき)／河津酒造・熊本県

泰斗(たいと)／千代の園酒造・熊本県





＜クラフトサケ＞

MIYOI(みよい)／足立農醸・大阪府





＜焼酎＞

黒伊佐錦(くろいさにしき)／大口酒造・鹿児島県





＜ミード＞(蜂蜜酒)

The MEAD(ざ・みーど)／京都蜂蜜酒醸造所・京都府





＜シードル＞

カモシカシードル醸造所・長野県









【フードブース・お酒販売コーナー・配送サービス】(入場無料／キャッシュオン)

フードブースでは、地域の食材を使った料理や地方の特産品、人気飲食店の料理、和酒によく合う多彩なメニューをお楽しみいただけます。

また、お酒販売コーナーでは利き酒をした一部銘柄の即売も実施。気に入ったお酒をお土産としてその場でご購入いただけます。





会場の様子2





【ステージ・イベントコンテンツ】※「飲み比べパス」購入者を対象としております。

会場のステージでは、日本酒を味わいながら、音楽やパフォーマンスもお楽しみいただけます。

さらに、日本酒に精通しているMCやMiss SAKEが和服で会場内を巡回し、各酒蔵の日本酒について詳しく紹介いたします。





4月11日(土)

MC ：吉川亜樹(タレント・女優・日本酒学講師)

ステージ：中西咲葉(書道)×朝岡祐美(琴)





4月12日(日)

MC ：田中梨乃(タレント・女優・唎酒師)

ステージ：Hikaru(篠笛)×Erika(三味線)





※両日とも、ゲストとして「Miss SAKE」が登場の予定です。決定次第、WEBサイト、SNS等で発表します。





会場の様子3





会場で毎回好評のみんなで選ぶ『和酒フェス大賞』を実施します。

来場者の皆様に利き酒していただいた和酒の中からお気に入りの和酒にご投票いただき、「日本酒」「その他の和酒」(焼酎・果実酒・梅酒・リキュール・クラフトビールなど)「春酒」「燗酒」「初心者向け」の各部門(予定)や、会場での販売実績に応じて決定する「セールス」部門など、さまざまな賞で最高金賞・金賞を決定します。





会場の様子4





【関連情報】

「鳴門と淡路島の2酒蔵を巡るプレミアム酒蔵ツアー」参加者募集中！

2026年4月18日(土)、「和酒フェス」出展の老舗蔵・本家松浦酒造場(徳島県鳴門市)を訪ねる、大人のためのプレミアム酒蔵ツアーを開催いたします。

銘酒「鳴門鯛」の造り手の息遣いを感じる現地への訪問は、お酒に込められた物語を紐解き、その味わいをより一層深く、豊かなものへと変えてくれるはずです。





詳細はこちら： https://premiumsake.jp/2026tokushima_awaji/









【海外の方限定】チケットのお知らせ

和酒フェスでは、海外の方の日本酒の認知向上のため、海外の方限定チケットを販売いたします。

海外の方限定プラン：4,500円(税込)

特典 ：和酒フェスオリジナルおちょこ、オリジナル巾着袋、

お水(500ml)、日本酒テキストブック など





チケットのお求めはこちら： https://buy.stripe.com/aFabJ10Jmanlcq0dz00kE3v





会場の様子5





【イベント会場へのアクセス】

＜会場＞

大阪ベイタワー2F・アトリウム広場 ※空庭温泉隣(大阪市港区弁天1丁目2-4)





＜アクセス＞

JR大阪環状線「弁天町駅」中央北口改札すぐ、地下鉄中央線「弁天町駅」西改札2A出口直結。

JR大阪駅・阪急梅田駅からJR環状線で約7分、本町駅から地下鉄中央線で約7分。





会場の様子6