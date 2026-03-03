株式会社OTTOCASTは、楽天スーパーSALE限定で「OttoAibox P3 Pro」を販売いたします。

車内時間を“退屈”から“楽しみ”に変える、自由で快適な車内エンタメ体験をお楽しみいただけます。数量限定・25％OFFのキャンペーンは 3月1日 ～ 3月15日までとなっておりますので、この機会にぜひご利用ください。









■製品概要

ご好評をいただいた「オットキャスト P3」をさらに進化させた最新モデル「オットキャスト P3 Pro」。P3の魅力を継承し、機能性を高めました。

ナビ画面をスマホ感覚で操作でき、YouTube や各種動画アプリで映画・動画をスムーズに視聴できます。

従来モデル「オットキャスト P3」と比較し、以下の点で大幅なアップグレードを実現しました。





1.「AI音声操作への対応」

2.「自社開発システム「OttoDrive 3.0 OS」の搭載」

3.「より自由度の高いカスタマイズ可能なUI体験」

4.「スマートフォンから『OttoAibox P3 Pro』システムの遠隔操作が可能」

5.「Micro SDカード(最大512GB)対応によるストレージ拡張性の向上」

など





Ottocast P3 Pro





■「楽天スーパーSALE」限定公開キャンペーンの情報(数量限定)

店舗名 ： オットキャスト(OTTOCAST)公式店

割引率 ： 25％OFF

販売価格 ： 55,799円(税込)

最終価格 ： 41,849円(税込)

クーポン有効期間： 3月1日00：00 ～ 3月15日23：59

クーポン獲得URL ： https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TVZCSy1IRFBHLUNBT1UtUVRGVg--&rt=

商品URL ： https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/ottoaiboxp3pro/





キャンペーン1





■選ばれるポイント

1.【HDMI出力で後席も楽しめる】

P3 ProはHDMI出力対応により、後部座席モニターに映像を出力することが可能です。家族や友人との長距離ドライブでも、一緒に映画やアニメを楽しむことができます。これは単なるミラーリングではなく、映像ソースを本体から出力することで高品質な視聴体験を提供します。「※製品はHDMI変換ケーブル付属」





例えば：

長距離ドライブ中、後部座席では子どもたちがアニメを視聴。

「まだ着かない？」の声が減り、車内は自然と快適な空間に。





HDMI出力で後席も楽しめる





2.【2画面分割・同時利用が可能】

車載ディスプレイ上で ナビゲーションと動画再生を同時表示できるため、目的地確認をしながら映画鑑賞や地図アプリのチェックもできます。ドライブ中の情報確認とエンタメ利用を同時に行いたいユーザーにとって大きな魅力です。





例えば：

ナビで到着時刻を確認しながら、助手席ではドラマを再生。

地図と動画を同時表示できるから、情報もエンタメも両立。





2画面分割・同時利用が可能





3.【AI音声操作。手を使わず、声だけで操作】

AI音声で操作できる、よりスマートなドライブ体験を実現します。目的地検索やアプリ起動、音楽・動画の再生などを音声で指示できるため、画面に触れることなく操作が可能です。運転中でも視線を大きく移動させる必要がなく、安全性と利便性を両立。よりスマートで快適なドライブ環境を実現します。





例えば：

「動画を再生して」と声をかけるだけで、すぐにスタート。

画面に触れずに操作できるため、運転中でも安心。





AI音声操作。手を使わず、声だけで操作





4.【システム面の進化が生み出す、より自由なUI体験】

自社開発の「OttoDrive 3.0 OS」を搭載し、システム全体の安定性と操作性が大幅に向上。レスポンスの改善はもちろん、レイアウトや表示内容のカスタマイズにも柔軟に対応し、ユーザーの好みに合わせたインターフェース設定が可能です。

従来の固定的な画面構成にとらわれず、アプリ配置や表示スタイルを自由に調整。より直感的で、自分専用の車内エンターテインメント空間を構築できます。





例えば：

よく使うアプリを見やすい位置に配置。

自分の使い方に合わせて画面をカスタマイズできるから、操作はより直感的に。





5.【クラウドSIM内蔵で、すぐにつながる安心感】

SIMカード不要、面倒な設定も不要。

クラウドSIMにより、車内でもスムーズにオンライン接続が可能です。YouTubeや各種動画サービスも、Wi-Fi環境を探すことなくその場で再生。移動中でも、思い立った瞬間に映画や動画を楽しめます。





例えば：

駐車場で少し時間ができたときも、そのまま動画を再生。

テザリング設定は不要。エンジンをかければすぐオンライン。





クラウドSIM内蔵で、すぐにつながる安心感





6.【遅延を抑えた高速処理で、ストレスゼロへ】

高性能8コアCPUと大容量8GB RAMを搭載し、アプリの起動や画面切替もスムーズ。さらに128GBのROMにより、大容量データや動画コンテンツも余裕で保存可能。処理速度と保存容量を兼ね備えた、フラッグシップにふさわしい一台です。





例えば：

アプリの起動も動画再生もスムーズ。複数アプリ利用時も安定動作。

“車載だから遅い”という妥協を感じさせません。





遅延を抑えた高速処理で、ストレスゼロへ





■注意事項

【車両について】

・本製品をワイヤレスでご使用いただくには、純正の有線CarPlay／Android Autoを搭載した車両が必要です。

【対応スマートフォン】

・iPhone：iOS 10以降（iPhone 6以降）に対応しています。

・Android：Android 11以降かつAndroid Auto対応端末に対応しています。









■まとめ

「オットキャスト P3 Pro」は、単なる車載機器ではなく、車内時間そのものの価値を変える一台です。渋滞中の待ち時間も、長距離ドライブも、家族との移動も。映画や動画を楽しめることで、車内は“移動の空間”から“くつろぎの空間”へと進化します。

進化したシステム性能、自由度の高いUI、音声操作、そして安定した通信環境。「楽天スーパーSALE」限定公開キャンペーン｜数量限定。

この機会に、車内エンターテインメントの新しいスタイルをぜひ体感してください。





P3 Pro OttoAibox





キャンペーン2