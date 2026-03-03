【Pluie d’été 6周年記念】“苺狩り体験”をテーマにした限定コースを3月19日より期間限定提供
フレンチレストラン「Pluie d’été(プリュイデテ)」(所在地：大阪市北区梅田／運営：株式会社HSレストラン、代表取締役社長：松田 研)は、開業6周年を迎えるにあたり、日頃のご愛顧への感謝を込めた【6周年記念限定コース】を、2026年3月19日(木)より期間限定で提供いたします。
本コースは「Pluie d’étéで苺狩り体験」をテーマに、旬の苺を料理の随所に散りばめた、6周年ならではの特別コースです。苺を主張しすぎることなく、フレンチの繊細な技法で表現することで、上品さと華やかさを兼ね備えた“大人の苺狩り”を演出しました。
今が旬の苺を各種ご用意
ランチ・ディナーともにご用意し、記念日や特別な日の食事、ご褒美ランチにも最適な内容となっています。Pluie d’étéならではの演出とともに、今だけの特別なひとときをお楽しみいただけます。
6周年という節目だからこそ実現した、期間限定・完全予約制の特別コース。この機会にぜひ、Pluie d’étéが贈る旬の味わいをご堪能ください。
エルメスデザインの内装
■ 開催概要
●コース名
【6周年記念限定】Pluie deteで苺狩り体験｜旬苺を散りばめた華やかなコース
●価格
・ランチ ：5,400円(税込5,940円)
・ディナー：6,400円(税込7,040円)
●提供期間
2026年3月19日(木)～3月29日(日)
※3月23日(月)は定休日
●提供時間
【平日】
ランチ 11：30～12：30 入店
ディナー 18：00～19：30 入店
【土日祝】
ランチ 11：30～12：00 入店
ディナー 第一部 17：30～
第二部 20：30～
※全時間帯 二時間制
●予約方法
完全予約制
食べログよりご予約をお願いいたします。
※中学生未満のお子様のご来店はご遠慮いただいております。
※ご予約に関する詳細およびキャンセルポリシーは、食べログ予約フォームにてご確認ください。
https://www.instagram.com/pluiedete_osaka/
食べログ
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27116251/
●主な受賞歴
・フレンチWEST 百名店 2025
・HOTレストラン 2025
■ Pluie d’été(プリュイデテ)について
大阪駅前第一ビル1階に佇む「Pluie d’été」は、全国から届く旬の食材を繊細に仕立て、目にも美しいコース料理をご提供する“大人の隠れ家フレンチ”です。
料理に寄り添うソムリエ厳選のワインペアリングも好評をいただいております。
店内は全面天然大理石を使用し、エルメスデザインで仕上げた上質な空間。デートや記念日はもちろん、ランチ会、女子会、接待など、幅広いシーンでご利用いただいております。
落ち着いたテーブル席
テーブル席全体
+500円でメッセージプレートをご用意
店舗入口
■ 店舗概要
店舗名：Pluie d’été(プリュイデテ)
所在地：〒530-0001 大阪市北区梅田1-3-1-100 大阪駅前第一ビル 1F
アクセス：大阪メトロ四ツ橋線「西梅田」駅より徒歩1分
JR東西線「北新地」駅より徒歩2分
JR「大阪」駅より徒歩6分
■ 会社概要
社名 ： 株式会社HSレストラン
設立 ： 2022年1月4日
沿革 ： 1947年4月 阪急産業株式会社が飲食事業を開始
2022年4月 同社飲食事業を承継
代表取締役社長： 松田 研
本社所在地 ： 〒530-0013 大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー12階
資本金 ： 1,000万円
事業内容 ： 給食食堂、専門店(とんかつ・天ぷら・ラーメン・フレンチ)、
ゴルフ場レストラン、施設内レストラン
(ラーメン・カフェ・和食)
ウェブサイト ： https://www.hs-r.co.jp/