ホテルグリーンプラザ白馬（長野県北安曇郡小谷村）では、白馬のグリーンシーズン到来に合わせ、4つのゴンドラ・リフトから選べるチケットに加え、選べるメイン料理、アミューズ、信州りんごシードルのアペリティフ、夕食時の飲み放題、客室無料グレードアップなどを含めた、お得な「春～秋 オールイン★リゾート滞在プラン」の販売を開始いたしました。春の新緑、初夏の爽やかな気候、秋の紅葉と、1年で最も魅力的な白馬の自然を“全部入り”で楽しめるプランです。

■白馬・小谷の魅力をまるごと体験できる“全部入り”プランが新登場

本プランは、白馬・小谷を象徴する4大ゴンドラ・リフトからお好きな施設を選べるほか、夕食時には信州りんご和牛など3種から選べるメイン料理をご用意。さらに、アミューズ・アペリティフ・夕食時のアルコール飲み放題、ラウンジでのフリードリンク、客室無料グレードアップなど、リゾート滞在をより豊かにお過ごしいただける特典が充実しています。

■「春～秋 オールイン★リゾート滞在プラン」概要

料金：コルチナ和洋室／大人1名 19,600円～（1泊2食付き／1名あたり・税込）※料金は日程・部屋タイプにより異なります ※お子様料金設定あり【プラン特典】（1）選べる4大ゴンドラ・リフト往復チケット付き（1泊につき1枚／大人・小人のみ）いずれか1施設のチケット付き ※大人：通常 2,900～4,000円相当白馬岩岳マウンテンリゾート／栂池パノラマウェイ／八方アルペンライン／白馬五竜テレキャビン（2）夕食時の特典（大人のみ）・3種類から選べるメイン料理付き信州りんご和牛の陶板焼き／信州りんご和牛のすき鍋／季節魚のしゃぶしゃぶ・アミューズ（信州大王イワナ、北陸産お刺身、小谷村産生ハム など）・アペリティフ（20歳以上）「信州りんごのシードル」 ※ノンアルコールカクテルへ変更可・アルコール飲み放題（20歳以上）

（3）本プラン専用ラウンジのご利用フリードリンク付き：ワイン・コーヒー・ジュースなど（4）客室の無料グレードアップ（5）旅のしおり付き（おすすめ飲食店・雨天時の過ごし方）（6）アーリーチェックイン/レイトチェックアウト※使用画像はイメージです。料理内容は季節や仕入れ状況等により変更となる場合がございます。▼「春～秋 オールイン★リゾート滞在プラン」ご予約はこちらhttps://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=0c3f6cb81711fde7785b58bdc2200c0d&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=1CCJ&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=release&utm_campaign=hakuba2026resort

■そのほかにも「選べる滞在スタイル」をご用意

▼観光重視プラン（選べるゴンドラチケット付）和洋室／大人1名 13,900円～（1泊2食付き／1名あたり・税込）白馬・小谷の絶景空中散歩を楽しめる人気の観光プラン。▼料理重視プラン（選べるメイン料理付き）コルチナ和洋室／大人1名 16,700円～（1泊2食付き／1名あたり・税込）選べるメインにアミューズ・アペリティフ付き。大人の滞在に最適。▼よくばりプラン（ゴンドラチケット＆メイン料理付き）コルチナ和洋室／大人1名 17,900円～（1泊2食付き／1名あたり・税込）選べるゴンドラチケットと、選べるメインにアミューズ・アペリティフ付き。【春夏秋リゾート滞在プラン 特設ページ】ご予約はこちら https://www.hgp.co.jp/hakuba/plan/resortplan/

■GWや夏休みに！ファミリーにおすすめのプラン

▼コルチナ・アドベンチャーランドパック（小学生以上）自然体験アスレチック「コルチナ・アドベンチャーランド」を“実質半額”で楽しめるお得なプラン。ご予約はこちら https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=0c3f6cb81711fde7785b58bdc2200c0d&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=1CBB&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=release&utm_campaign=hakuba2026resort

■ご予約は公式予約サイトがお得！

ホテルグリーンプラザWEB予約会員にご登録＆ご予約で通常料金より5％OFF！▼ホテルグリーンプラザ白馬 公式予約サイトはこちらhttps://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=0c3f6cb81711fde7785b58bdc2200c0d&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=release&utm_campaign=hakuba2026resort

■ホテルグリーンプラザ白馬

ホテルグリーンプラザ白馬は、北アルプスの雄大な自然に抱かれたリゾートホテルです。四季を通じてさまざまなアクティビティや滞在スタイルを楽しむことができ、隣接する白馬コルチナスキー場の利用をはじめ、高原散策やアウトドア体験など、季節ごとの旅の魅力をご堪能いただけます。館内には、旬の食材を活かした〈旬彩信州ディナービュッフェ〉や、北アルプス山麓の地下1,221mから湧き出る自家源泉の温泉、サウナなど、心ゆくまでくつろげる施設をご用意しています。さらに、森の中で遊べる「コルチナ・アドベンチャーランド」や、四季折々の花々が咲き誇るガーデンなど、ファミリーからグループ旅行まで幅広いお客様にご利用いただいています。白馬の豊かな自然と調和した環境の中で、思い出に残るリゾートステイをお届けします。

【ホテルグリーンプラザ白馬】住所 ：〒399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1電話予約 ：0570-097-489（10時～18時）館内施設 ：レストラン、大浴場（内湯、サウナ、展望岩風呂 等）、売店、駐車場（1,100台／無料）アクセス ：南小谷駅より送迎バス約20分(4月～11月要WEB予約)／上信越道 長野IC オリンピック道路 R148号経由90分公式サイト：https://www.hgp.co.jp/hakuba/Instagram： https://www.instagram.com/hakubacortina/ （白馬コルチナリゾート公式）