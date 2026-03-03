株式会社ローソン（本社：東京都品川区）が全国55店舗で展開する「MACHI café＋（マチカフェプラス）」では2026年３月3日（火）より春限定ドリンク『桜ラテ』（税込380円）と『桜ラテスムージー』（税込480円）を発売します。毎年、発売を心待ちにするお客様も多い人気の桜シリーズ。今年は“桜の香り”をさらにアップデートしました。満開の桜のようなビジュアルは、思わず写真を撮りたくなる一杯です。

■「香り」と「映え」が主役！満開の桜をイメージした一杯

https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1467026_4659.html

春の訪れを感じさせる桜フレーバー。今年は“本物の桜”にこだわり、桜ソースや桜シロップ、桜の塩漬け、桜パウダーなど、実際に桜を使った素材を何度も試作。厳選した原料だけを用いて、丁寧に仕上げました。カップを手にした瞬間にふわっと広がる華やかな香り。仕上げに散らした桜パウダーは、まるで満開の桜のようなビジュアルを演出します。通学・通勤途中や友人とのカフェタイムに、春気分を先取りできるシーズナルドリンクです。

商品説明

商品名 ：桜ラテ 税込価格 ：380円発売日 ：2026年3月3日（火）商品説明 ：春だけの、桜香るカフェラテ。生乳100％のミルクのやさしい甘みが広がるカフェラテに、桜香る特製ソースをブレンド。さらに、いちごの果肉ソースを加え、仕上げに桜パウダーをトッピングしました。甘酸っぱいいちごの味わいと、華やかな桜の香りが重なりあう、特別な一杯です。※ホットでのみのご提供となります

商品名 ：桜ラテスムージー 税込価格 ：ホイップなし 480円、 ホイップあり 500円発売日 ：2026年3月3日（火）商品説明 ：春だけの、桜香るスムージー。いちごの果肉ソース、練乳、生クリームを合わせ、エスプレッソをミックス。甘酸っぱいいちご、ミルクの甘み、ほろ苦いエスプレッソが織りなす、奥行きのある味わいが特長です。仕上げに桜パウダーをあしらい、満開の桜のような華やかなビジュアルに仕上げました。＋20円でホイップクリームをトッピング可能。白いホイップの上に舞う桜パウダーは、まるで桜の花びらのよう。写真に収めたくなる春色ドリンクです。※アイスのみのご提供となります。

MACHI café＋導入店舗は現在、続々と増加中！

一杯一杯手作りでスムージーやスペシャルドリンクを提供する「MACHI café＋」は、導入店舗が続々と増えています。今後の展開にご期待ください。

【2026年３月上旬の新規導入店舗と導入日】 店名 ：ローソン千葉鵜の森店住所 ：千葉県千葉市中央区鵜の森町4-1導入日：3月5日（木）

10杯飲むと1杯無料に！お得なスタンプカードをお店で配布中

マチカフェプラスのドリンクを１杯購入すると１枚シールがもらえ、10枚集めるとマチカフェプラスドリンク１杯と無料引換できる、スタンプカードをお店で配布中です。シールを集めて、ぜひお得にドリンクをお楽しみください！ ※本施策は、予告なく変更または終了する場合がございます。

「手作り」は、時代に逆行？いいえ、今の時代だからこそ！「MACHI café＋」について

ローソンは、店内厨房スペースを活用し、お客様の注文を受けてから一杯一杯手作りで提供する「MACHI café＋」を、2022年9月より展開しています。「MACHI café＋」における「一杯一杯、手作り」というサービスは、「もっとお客様と会話をしたい」という店舗のクルーさん（アルバイト・パート）の声から始まりました。このサービスを通じて、クルーさんとお客様とのコミュニケーションを活性化させ、「あなたに会いに来た」「あなたから買いたい」と感じていただけるような関係性を築くことを目指しています。サービス導入にあたっては、店舗で働くクルーさんの接客スキルや人財育成体制も重要な判断基準となります。社内認証制度として、クルーさんの知識やスキルに応じて「リーダークルー」、「ファンタジスタ」として認定しています。この認定制度は、スタッフの自己研鑽を促し、モチベーションの向上にもつながっています。ローソンには、毎日のように訪れるお客様も多いため、いつご来店いただいても新鮮な発見があるようにと心がけています。生のバナナを使用したスムージーやこだわりのコーヒーなど、定番商品とシーズナル商品を合わせて常時6～10種類をラインナップしています。

※ローソンでは、2012年から、コーヒーに関する知識や接客などのスキルが優秀なスタッフを認定し、接客や店舗業務の向上につなげる「ファンタジスタ制度」を設けています。現在では、「MACHI café」の他、「接客」「まちかど厨房」「ファーストフード」の4つの分野別で20,000人を超えるクルーさんが認定を受けています。