こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ニシタチに笑顔を届ける「第24回ニシタチ霧島フラッグデザインコンペティション」受賞作品決定！
テーマは『いっちゃが、笑顔でニシタチ。』
霧島酒造株式会社（代表取締役社長：江夏邦威、本社：宮崎県都城市）は、宮崎県最大の夜の繁華街である宮崎市西橘通り（通称：ニシタチ）の街並みを彩るフラッグのデザインコンペティション「第24回ニシタチ霧島フラッグデザインコンペティション」を実施しました。
今回の制作テーマは、うまくいった日も、つまずいた日も、ふらっと立ち寄れば、「いっちゃが（それでいいよ）」と心がほどけて笑顔になれる、ニシタチのやさしさや解放感をデザインで表現してほしいという想いを込めた『いっちゃが、笑顔でニシタチ。』。宮崎県内のデザイナーから合計33作品の応募をいただき、審査の結果、テーマにふさわしい4作品を選出いたしました。選出したフラッグは2026年3月1日(日)から2027年2月末まで、西橘通りに掲示されます。
霧島酒造では、2001年より西橘通りと宮崎県内のデザイナーのさらなる活性化の一助になればという想いから、「ニシタチ霧島フラッグ」を街路灯に掲揚しております。「最優秀賞」、「優秀賞」、「霧島特別賞」の3作品に加えて、西橘通りの飲食店様をはじめとする関係者の皆様に選出いただく「ニシタチ特別賞」を1作品選出いたしました。だれもが「いっちゃが」と感じるような心地よい4作品を、ニシタチでぜひご覧ください。
【最優秀賞】 株式会社メッセージ 蔵満 完幸氏
〈受賞ポイント〉
肩の力を抜いて過ごす打ち上げ後のひとときをテーマに、ポップな色彩でありながらどこか懐かしいデザインで、気取らないニシタチの心地よさを表現している。季節ごとの楽しみの中に、思い思いにくつろぐ人々の気配と穏やかな時間の流れを感じさせ、街のぬくもりをやさしく伝える作品であった。
【優秀賞】 有限会社磁 松口 梨乃亜氏
〈受賞ポイント〉
光と色彩が重なり合う幻想的な表現により、ニシタチで過ごすひとときの高揚感と心地よい没入感を描出している。日常の延長にふと現れる非日常のきらめきと余韻が、訪れる人の想像を静かに広げ、特別な夜への期待を抱かせる作品であった。
【霧島特別賞】 有限会社はにわ広告事務所 河野 真紀氏
〈受賞ポイント〉
招き猫をモチーフに、訪れる人をそっと迎え入れるニシタチの包容力とやさしさを象徴的に表現している。淡くやわらかな色彩と静かな佇まいが、心地よい街の雰囲気を描き出す、何気ないひとときの中にある小さな幸福を印象づける作品であった。
【ニシタチ特別賞】 P’MAS 相田 恵氏
〈受賞ポイント〉
親しみやすいキャラクターと穏やかな色調が、心をほどくニシタチのやさしい空気を表現している。季節の風景に笑顔の気配を重ね、街に流れるぬくもりと、人と人とのやわらかなつながりを感じさせる作品であった。
本件に関するお問合わせ先
《本件に関するお問合せ先》
霧島酒造株式会社 企画室 担当：山本、引地 TEL：0986-22-2324 FAX：0986-27-1633
e-mail：ko-yamamoto@kirishima.co.jp、k-hikichi@kirishima.co.jp
霧島酒造株式会社（代表取締役社長：江夏邦威、本社：宮崎県都城市）は、宮崎県最大の夜の繁華街である宮崎市西橘通り（通称：ニシタチ）の街並みを彩るフラッグのデザインコンペティション「第24回ニシタチ霧島フラッグデザインコンペティション」を実施しました。
今回の制作テーマは、うまくいった日も、つまずいた日も、ふらっと立ち寄れば、「いっちゃが（それでいいよ）」と心がほどけて笑顔になれる、ニシタチのやさしさや解放感をデザインで表現してほしいという想いを込めた『いっちゃが、笑顔でニシタチ。』。宮崎県内のデザイナーから合計33作品の応募をいただき、審査の結果、テーマにふさわしい4作品を選出いたしました。選出したフラッグは2026年3月1日(日)から2027年2月末まで、西橘通りに掲示されます。
第24回「ニシタチ霧島フラッグデザインコンペティション」受賞作品
※実際のデザインとは、若干色味が異なります。
【最優秀賞】 株式会社メッセージ 蔵満 完幸氏
〈受賞ポイント〉
肩の力を抜いて過ごす打ち上げ後のひとときをテーマに、ポップな色彩でありながらどこか懐かしいデザインで、気取らないニシタチの心地よさを表現している。季節ごとの楽しみの中に、思い思いにくつろぐ人々の気配と穏やかな時間の流れを感じさせ、街のぬくもりをやさしく伝える作品であった。
【優秀賞】 有限会社磁 松口 梨乃亜氏
〈受賞ポイント〉
光と色彩が重なり合う幻想的な表現により、ニシタチで過ごすひとときの高揚感と心地よい没入感を描出している。日常の延長にふと現れる非日常のきらめきと余韻が、訪れる人の想像を静かに広げ、特別な夜への期待を抱かせる作品であった。
【霧島特別賞】 有限会社はにわ広告事務所 河野 真紀氏
〈受賞ポイント〉
招き猫をモチーフに、訪れる人をそっと迎え入れるニシタチの包容力とやさしさを象徴的に表現している。淡くやわらかな色彩と静かな佇まいが、心地よい街の雰囲気を描き出す、何気ないひとときの中にある小さな幸福を印象づける作品であった。
【ニシタチ特別賞】 P’MAS 相田 恵氏
〈受賞ポイント〉
親しみやすいキャラクターと穏やかな色調が、心をほどくニシタチのやさしい空気を表現している。季節の風景に笑顔の気配を重ね、街に流れるぬくもりと、人と人とのやわらかなつながりを感じさせる作品であった。
本件に関するお問合わせ先
《本件に関するお問合せ先》
霧島酒造株式会社 企画室 担当：山本、引地 TEL：0986-22-2324 FAX：0986-27-1633
e-mail：ko-yamamoto@kirishima.co.jp、k-hikichi@kirishima.co.jp