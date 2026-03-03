ニシタチに笑顔を届ける「第24回ニシタチ霧島フラッグデザインコンペティション」受賞作品決定！

第24回「ニシタチ霧島フラッグデザインコンペティション」受賞作品

肩の力を抜いて過ごす打ち上げ後のひとときをテーマに、ポップな色彩でありながらどこか懐かしいデザインで、気取らないニシタチの心地よさを表現している。季節ごとの楽しみの中に、思い思いにくつろぐ人々の気配と穏やかな時間の流れを感じさせ、街のぬくもりをやさしく伝える作品であった。



【優秀賞】 有限会社磁 松口 梨乃亜氏



【優秀賞】 有限会社磁 松口 梨乃亜氏

























〈受賞ポイント〉光と色彩が重なり合う幻想的な表現により、ニシタチで過ごすひとときの高揚感と心地よい没入感を描出している。日常の延長にふと現れる非日常のきらめきと余韻が、訪れる人の想像を静かに広げ、特別な夜への期待を抱かせる作品であった。

【霧島特別賞】 有限会社はにわ広告事務所 河野 真紀氏

〈受賞ポイント〉招き猫をモチーフに、訪れる人をそっと迎え入れるニシタチの包容力とやさしさを象徴的に表現している。淡くやわらかな色彩と静かな佇まいが、心地よい街の雰囲気を描き出す、何気ないひとときの中にある小さな幸福を印象づける作品であった。

【ニシタチ特別賞】 P'MAS 相田 恵氏