北陸が誇る「加賀屋」総料理長が監修！SHIRO SASARAYAから贅沢なおつまみ「SHIRO TSUMAMI　 白だし味」が3月2日（月）発売開始！

富山湾の宝石・しろえびを味わうSHIRO SASARAYAのSHIRO TSUMAMIシリーズに、新しく「白だし味」が仲間入り。

北陸を盛り上げたいという想いから、名旅館石川県加賀・和倉温泉「加賀屋」の白だしとコラボが実現しました。

この白だし味は、総料理長に監修していただいた特別な白だしとなっており、マイルドで優しい味わいで、出汁の旨味が際立つ一品です。

老舗のこだわりが詰まった、ちょっと特別なひとときを楽しむためのおつまみが誕生しました。

商品の特徴

極薄ひとくちサイズのしろえびせんべいに選び抜かれたこだわりの洋素材・白素材を使用した「SHIRO TSUMAMI」。

総料理長監修の白だしは、かつお・昆布・椎茸などバランスよく配合しており、この厳選された白だしの粉末を贅沢にまとわせることで、富山湾の宝石「しろえび」本来の甘味、旨味が鮮やかに際立ちます。

商品情報

10ｇ×6袋入

初回発売店舗のご案内

以下の店舗にて、本日より販売を開始いたします。

常設店：吉祥寺アトレ店

POP UP STORE：横浜高島屋店、羽田空港第１ターミナル2階出発ロビーPIER(ピア)1、羽田空港第２ターミナル2階出発ロビー食品館A、博多阪急

SHIRO TSUMAMIとは

富山湾の宝石「しろえび」をたっぷり使用した極薄・ひとくちサイズに焼き上げた、贅沢なしろえびせんべいです。

選び抜かれたこだわりの「洋素材」や「白い素材」を使用しました。

1枚つまんで味わって、2枚つまんで楽しんで、3枚つまんで贅沢に。

何枚でもつまめる、やみつき間違いなしの一品です。

自家用、ちょっとした手土産におススメの商品。おやつからお酒のおつまみにもおすすめです。

SHIRO SASARAYAとは

しろえび米菓専門 SHIRO SASARAYA

SHIRO SASARAYAは、富山の豊かな自然と米文化を背景に、富山湾の宝石しろえびと富山米を使用し、米菓の魅力を若い世代に伝えるため、洋風テイストを取り入れた新しいおせんべいを開発。和と洋を融合させた新感覚のブランド、しろえび米菓専門【SHIRO SASARAYA】が誕生しました。

SHIRO SASARAYAは富山湾の宝石「しろえび」と、「富山県産米」の薄焼きせんべいをベースにオリーブオイルや白トリュフ等、洋素材と白い素材にこだわった商品です。

和の米菓に洋の素材を融合させた、従来の米菓にはない新感覚米菓のブランドです。

・SHIRO SASARAYAはささら屋公式オンラインショップでも購入できます。

https://www.sasaraya-kakibei.com/shopbrand/shirosasaraya/

会社概要

日の出屋製菓産業

大正13年（1924年）創業の米菓メーカー。日本の歴史や風土・伝統文化等に深く関わりあいのある米菓を通して、多くの皆さまに幸せを運びたいと願っています。その土地でとれた原料を使い、その土地で製造することを証明する「地産地証」をキャッチフレーズに、お客様に安全・安心商品をお届けしています。

日の出屋製菓産業株式会社

本社所在地： 富山県南砺市田中411

創業： 1924年

資本金： 8,000万円

従業員数： 344名(2025年11月末現在)

代表者： 代表取締役社長 川合 洋平

コーポレートサイト

URL ： https://www.hinodeya-seika.com/