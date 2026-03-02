新規Vライバー事務所「Lilyette」キャラありオーディション実施中！

株式会社アナログ

VTuber事務所「ハコネクト」の姉妹事務所「Lilyette」では、IRIAMでより手軽にデビューできる「キャラありオーディション」を実施しております。



このたびは「キャラありオーディション」において、新たに2名のキャラクターが追加されました。

追加されたキャラクターでデビューを希望される方は、オーディションサイトのエントリーフォームにて、「キャラありオーディション」を選択された場合にお選びいただけます。

VTuber事務所「ハコネクト」の運営で培ったノウハウを生かし、皆様の活動サポートを行います。

Vライバー事業では未熟な私たちですが、夢を目指してステップアップしたい方をサポートいたします！



「キャラなしオーディション」も変わらず実施しておりますので、興味のある方はぜひご応募いただければと思います。

・追加キャラクター ご担当者イラストレータ様

桃寸 様

Xアカウント：https://x.com/2ljh_mosunosuke/highlights



ebimau 様

Xアカウント：https://x.com/ebimau_e

・選考の流れ

・1次選考

オーディションサイトにあるエントリーフォームへのご回答

こちらのエントリーフォームで「キャラありオーディション」を選択された場合に、今回追加されたキャラクターをお選びいただけます。

※審査通過の方のみ、書類受付から1ヶ月以内にご連絡差し上げます。

・2次選考

課題による実技審査（必要に応じて複数課題を提出いただく場合もございます。）

※合否については、審査日より1ヶ月以内にご連絡いたします。

・最終選考

WEB（オンライン）での面接

・合格

デビュー決定！！

※合否については、最終審査日より1ヶ月以内にご連絡いたします。

・Lilyette公式

・Lilyetteオーディションサイト：https://lilyette.net/audition/

・Lilyette公式X：https://x.com/Lilyette_info

■「IRIAM」とは

イラスト1枚から誰でも簡単にバーチャルライバーとして配信活動ができる次世代の配信アプリとして、若年層を中心に高い支持を集めています。

これまでYouTubeを主軸にVTuber事業を展開してきた当社にとって、今回の取り組みは、より多様なタレントの活躍機会を作り、可能性を広げる新たなステップとなります。

■VTuber事務所「ハコネクト」とは

2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。

所属 VTuber の目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、

応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。

・ハコネクト公式サイト：https://haconect.com/

・ハコネクト公式X：https://x.com/haconect

・ハコネクト公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect

「ハコネクト」では秋葉原を中心に広告を展開中。

自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。

▼企業情報

社名: 株式会社アナログ / analog inc.

本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内

設立日: 2021年4月1日

資本金: 900万円