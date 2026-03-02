スタートアップへの資本・実務支援を提供する「株式会社AGSキャピタルパートナーズ」 ウェブサイトを公開

AGSグループ

株式会社AGSキャピタルパートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役：廣渡 嘉秀、中村 宏。以下「AGSキャピタルパートナーズ」という。）は、2026年3月2日付で公式ウェブサイトを開設いたしました。

AGSキャピタルパートナーズは、AGSグループの一員として、スタートアップの成長と企業価値向上を目指し、資金面と経営管理の両面から伴走支援を行っています。

本ウェブサイトでは、サービスの特徴や強み、投資方針、支援実績、投資までのプロセスなど、起業家および事業会社の皆さまに向けた情報を掲載しております。

今後も内容の充実を図るとともに、各種情報を積極的に発信してまいりますので、ぜひご覧ください。

株式会社AGSキャピタルパートナーズ ウェブサイト： https://agscap.co.jp/(https://agscap.co.jp/)

■ご挨拶：株式会社AGSキャピタルパートナーズ代表取締役 中村 宏

AGSグループは、「マネジメント・サービスをとおして企業の成長に貢献し、日本経済の発展に寄与」するという経営理念のもと、1970年に創業しました。税務・会計、事業承継を起点に、クライアント企業の課題に向き合う中で、M＆A・IPO・企業再生支援、国際業務、ビジネスマッチングなどへとサービス領域を広げてきました。

政府が掲げる「スタートアップ育成5か年計画」を受け、AGSでは2024年に「スタートアップ事業部」を立ち上げ、成長戦略・資本政策・ガバナンスといった経営管理に寄り添う支援をしてまいりました。活動を通じて、多くの起業家の皆さまから「もっと深く支援してもらいたい」「CFOの採用や育成に力を貸してもらいたい」といった声をいただくようになり私たち自身も、スタートアップの挑戦により近い距離で伴走したいという強い想いを持つようになりました。

こうした想いを形にするため、2025年4月にスタートアップへの投資を担うCVCとして「株式会社AGSキャピタルパートナーズ」を設立しました。これまで強みとしてきた「経営管理のハンズオン支援」に加え、事業成長の核となる「投資」を行うことで、より力強い伴走支援をご提供します。

さらに、AGSがこれまで培ってきたIPO・M&A領域での豊富な実績、約4万5千社に及ぶAGSグループのネットワークを活かし、成長フェーズに応じた最適な支援や、ビジネスマッチングによる事業機会の創出も可能になりました。

AGSは、スタートアップが抱える課題に共に向き合いながら、未来を見据えた支援を続けてまいります。

今回のウェブサイト開設を通じて、この想いをより多くの皆さまへお届けできれば嬉しく思います。

■株式会社AGSキャピタルパートナーズ企業概要

AGSグループについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41972/table/71_1_f2dcd6fe427e52f0a6f818340c007519.jpg?v=202603030951 ]

株式会社AGSコンサルティングとAGS税理士法人を中核とする、日本発の独立系、総合型アカウンティング・ファームです。「誰よりも身近な専門家」として、法人4,500社、個人2,000名のスタートアップから上場企業までの幅広いお客様に対して、税務・会計、IPO・M&A・企業再生等の支援サービス、国際税務・会計顧問や海外進出・撤退を支援する国際業務などを提供しています。日本経済を支える企業の経営に役立つことを信念とし、日本発のアカウンティング・ファームとして一番になることを目指しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41972/table/71_2_fa18e74c568ee3df623faab6159e95a7.jpg?v=202603030951 ]