BRUTUSが１冊丸ごとMrs. GREEN APPLE大森元貴を特集。『Wonder Museum』での貴重な資料も一挙掲載！

■プロデューサー、クリエイター、そして、ミュージシャンとして。「Mrs. GREEN APPLE」を現象にまでした多面的な顔に迫る一冊。

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役：鉄尾周一）が発行するポップカルチャー誌『BRUTUS（ブルータス）』(https://brutus.jp/)は、2026年4月1日（水）に特集号「大森元貴の、頭の中。」を発売、3月6日（金）18時00分より予約販売を開始します。通常版に加え、Mrs. GREEN APPLEオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」会員のみ購入可能な、計16ページ増の「Ringo Jam 限定版」も同時発売します。

■圧倒的な世界観とエンタテインメント力。その秘密に、ロングインタビューを軸に迫る。

史上初の国内累計150億回再生突破、日本レコード大賞３連覇、アルバム『10』が2025年の世界売上ランキング10位…、まさに時代を代表するミュージシャンとして誰もが知る存在となったMrs. GREEN APPLE。その全ての楽曲を産み出し、美しい歌声と躍動的なパフォーマンスで人々を虜にするのがフロントマン・大森元貴さんです。今回、特集を作るにあたり、ミュージシャンとしての存在感はもちろんとして、ブルータスがより着目したのがその「プロデュース力」と「クリエイティビティ」でした。ライブでの圧倒的な空間演出力、ファンクラブやSNS、YouTubeを積極的に利用した発信、全てのアウトプットに複雑に張り巡らされた物語…その全ての指揮を取るプロデューサー/クリエイターとしての顔と、純然たるミュージシャンとしての顔を、ひとりの人間の中で、いかにして高次元に融合させているのか。その類稀なる才能に、ロングインタビューを軸としたブルータスらしい企画で迫る一冊となりました。

■『Wonder Museum』を完全図録化。貴重な資料も収録。

大森元貴さんの頭の中を覗く貴重な機会となったのが、2025年12月6日から東京・福岡で開催し、現在大阪VS.（at GRAND GREEN OSAKA）で 2026年3月31日まで開催中の『Wonder Museum』。最新技術も駆使しながら、映像、造作、衣装、香りなど、楽曲の世界をさまざまな方法でより深く体験したり、ミセスが 10 年間にわたって生み出してきた楽曲、ミュージックビデオ、ライブにまつわる膨大な数の制作資料などが数百点にわたって展示された展覧会として話題に。今号では、『Wonder Museum』全体を誌面で図録化。大森元貴さんの“頭の中”が、この１冊でも体験できる仕掛けとなっています。

■ふたつの異なる世界観による豪華グラビアページ。大御所写真家・操上和美とのフォトセッションも。

特集内容の詳細としてまず目を惹くのは、２種類の異なる世界観で撮影された豪華グラビア。そのうちのひとつが表紙にも採用された、今年90歳を迎えた日本を代表する写真家・操上和美さんとのフォトセッション。キース・リチャーズ、坂本龍一、ホーキング博士、村上春樹などを撮影し、最近では映画『国宝』ポスターでの吉沢亮の美しいポートレートも記憶に新しい写真界のレジェンドとの企画が実現しました。他にも、学者や専門家がその頭の中を分析する企画や、全ての世界観のつながりを意識した年表など、ブルータスならではの切り口で大森元貴さんの才能に迫る１冊となっています。今回、２種類のグラビアと『Wonder Museum』企画を計16ページ増量した「Ringo Jam 限定版」も特別に制作。ファンクラブ「Ringo Jam」会員のみ購入可能です。

■BRUTUS編集長・田島朗のコメント

街を歩けば、テレビをつければ必ずや耳にする、Mrs. GREEN APPLEの楽曲。大森元貴さんの伸びやかな歌声とキレのあるパフォーマンスに、まさに時代を象徴するバンドだなあと思っていました。ただ、それが今回のような特集を作りたいと考える確信に変わったのはMrs. GREEN APPLEが世の中の話題となる全ての事象を司るのもまた大森元貴さんだということを知ったからでした。それだけではなく、ミュージシャンとしてのソロ活動や、朝の連続テレビ小説や映画での俳優活動、テレビでのバラエティ出演、絵本の制作といった全てが線で繋がっている。私も大好きなディズニーやワンピースが持つ強い世界観を彷彿とさせるような、壮大なエンタテインメントが構築されていくその瞬間を、紐解いてみたくなったのです。BRUTUSは創刊46年の歴史の中で、丸ごと１冊人物特集というのを幾度となく創ってきました。クエンティン・タランティーノ、ブルース・ウェーバー、井上雄彦、大友克洋、村上春樹、桑田佳祐、山下達郎…、通称「ひとりブルータス」と言われていますが、その系譜に並ぶ存在として、今回の大森元貴さん特集があると考えます。一方でBRUTUSという雑誌におけるこの特集の存在は、マネジメントとクリエイティブとをいかに両立させていくか、という永遠の課題にとってのひとつの解となる一冊でもあると考えており、そういった意味ではすでにファンの方々にとってはもとより、BRUTUSの既存読者にとっても、まだまだ知らなかった大森元貴さんの魅力とその才能に気付いてもらえる一冊になったと感じます。どうぞご期待ください。

＜商品概要【FC限定版】＞※Ringo Jam会員の方のみご購入いただけます。

誌名 ：BRUTUS（ブルータス）

号数 ：No.1051号／2026年4月15日号

特集タイトル：大森元貴の、頭の中。【Ringo Jam 限定版】

予約期間 ：3月6日（金）18時00分から3月13日（金）23時59分まで

お届け日 ：2026年4月1日（水）

特別定価 ：1,400円（税込）

出版社 ：株式会社マガジンハウス

販売場所 ：Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE

＜商品概要（通常版）＞

誌名 ：BRUTUS（ブルータス）

号数 ：No.1051号／2026年4月15日号

特集タイトル：大森元貴の、頭の中。

予約開始 ：3月6日（金）18時00分 ※Amazonのみ 3月7日（土）00時00分

発売日 ：2026年4月1日（水）※一部発売日の異なる地域があります。

特別定価 ：1,000円（税込）

出版社 ：株式会社マガジンハウス

販売場所 ：全国の書店、ネット書店、CDショップ、コンビニエンスストア ほか

※画像ご使用の際は、クレジット表記をお願い致します。

BRUTUS1051号（2026年4月1日発売）(C)マガジンハウス

または (C)BRUTUS/マガジンハウス