『TOKYO春爛漫 2026』、君島大空（4/8）、向井秀徳アコースティック＆エレクトリック（4/9）、日食なつこ（4/10）有楽町「I’M A SHOW」でお届けする日替わりワンマン

株式会社サンライズプロモーション

新緑が美しい4月上旬、今年も東京・有楽町の劇場 I’M A SHOW (アイマショウ) にて音楽イベント「TOKYO春爛漫2026」を開催します！

4月8日(水)は君島大空、9日(木)は向井秀徳アコースティック＆エレクトリック、そして10日(金)は日食なつこの出演が決定。それぞれが日替わりで弾き語りによるワンマン公演を行います。

チケットは3月2日(月)19:00よりI‘M A SHOW劇場会員先行の受付を開始します。

舞台と客席が一体となる約400席の会場にて親密で贅沢な時間をお過ごしください。

春爛漫の候、有楽町でお会いしましょう。

■公演概要

【公演名】『TOKYO春爛漫 2026』

【日時／出演者】

4月8日(水) 開場18:00/開演19:00 君島大空

4月9日(木) 開場18:00/開演19:00 向井秀徳アコースティック＆エレクトリック

4月10日(金) 開場18:00/開演19:00 日食なつこ

【会場】I’M A SHOW

(東京都千代田区有楽町2丁目5番1号 有楽町マリオン（有楽町センタービル）別館 7F)

【チケット料金】

全席指定5,500円(税込・別途ドリンク代600円必要）

※未就学児入場不可

【チケット最速先行受付期間】

■I’M A SHOW劇場会員先行

受付期間：3月2日(月)19:00～3月8日(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/imashow/

【主催】J-WAVE

【企画・制作】TONE / I'M A SHOW

【公式HP】https://sunrisetokyo.com/detail/33939/

【お問合せ】サンライズプロモーション 0570-00-3337 (平日12:00～15:00)

■これまでの「TOKYO春爛漫」

TOKYO春爛漫 2025（計3日間開催）

4/16(水) TENDRE

4/17(木) KIRINJI

4/18(金) 曽我部恵一

https://sunrisetokyo.com/detail/29338/

TOKYO春爛漫 2024（計4日間開催）

4月18日(木) 曽我部恵一

4月19日(金) 矢野顕子

4月20日(土) 君島大空

4月21日(日) 原田郁子

https://sunrisetokyo.com/detail/25566/

TOKYO春爛漫 ～萌芽編～（計2日間開催）

3月16日(土) 大貫妙子×山弦

3月17日(日) 渡辺香津美×吉田美奈子 ～NOWADAYS ’24～ ※公演中止

https://sunrisetokyo.com/detail/25640/

TOKYO春爛漫2023 ＜6日間開催＞

4月24日(土) 七尾旅人

4月26日(水) 青葉市子

4月27日(木) TENDRE

4月28日(金) 向井秀徳アコースティック＆エレクトリック

4月29日(土) 青葉市子

4月30日(日) 角舘健悟(Yogee New Waves）