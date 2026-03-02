伊東歌詞太郎 原案・脚本・出演の朗読劇「花道のゆくえ」出演者第一弾発表！畠中祐、八代拓、高橋ミナミ、愛美らが出演！

株式会社style office

人気動画プラットフォームで投稿を開始し、現在は歌唱・音楽制作を基軸にしながらも楽曲提供プロデュース/声優業/文筆業/DJ・パーソナリティーに及び、まさにマルチな才能を開花させている、シンガー・ソングライター伊東歌詞太郎。主人公の灰原巧が家庭教師として訪れた家族・子供が抱える問題に真摯に向かい合い、解決していく姿をオムニバス構成で描いた歌詞太郎氏の初の小説『家庭教室』（KADOKAWA）のアナザーストーリーを、朗読劇『花道のゆくえ」～芸能教室～/～音楽教室～』として、2026年4月11日（土）～4月19日（日）に赤坂RED/THEATERにて上演することが決定し、その第一弾キャストが公開となりました。



キャストはシャッフルキャストとなり、日替わり・回替わりで変わりますが、畠中祐、八代拓、駒田航、矢野奨吾、大海将一郎、高橋ミナミ、愛美、和久井優、紡木吏佐などの実力派の声優陣が名を連ね、これまで歌詞太郎氏とエンタメを創り上げてきた「銀岩塩」代表岩田有弘などジャンルを超えたキャストが揃っています。また、本作では原案・脚本・出演とマルチにこなす伊東歌詞太郎氏に加え、共同脚本として、【音楽教室】は自らが主宰する演劇ユニット「劇団東京都鈴木区」にて脚本・演出を務め、近年では 2.5 次元舞台や朗読劇の脚本・演出のほか、TV アニメのシナリオにも携わるなど注目の劇作家・鈴木智晴が手掛け、【芸能教室】は演劇集団Bobjack Theaterの主宰として同団体の全作品の脚本を手掛け、さらには舞台の戯曲に止まらず、映画の脚本や漫画の脚色など活躍の場は多岐に渡る守山カオリが担います。演出は「大人から子供まで楽しめるおもちゃの様な演劇を作りたい」とのコンセプトを元に、自ら旗上げした劇団「Toy Late Lie」や「あなたのためのエンターテインメント」を掲げ活動する演劇プロジェクト「MNOP」などで、脚本家、演出家、俳優とマルチに活躍している萩原成哉が担当します。



伊東歌詞太郎氏の世界観を朗読劇で表現するという新たな試みにどうぞご期待ください。

＜公演概要＞

朗読劇「花道のゆくえ」～芸能教室～/～音楽教室～

原案・脚本：伊東歌詞太郎

脚本：【音楽教室】鈴木智晴(劇団東京都鈴木区)/【芸能教室】守山カオリ(Bobjack Theater)

演出：萩原成哉(ToyLateLie/MNOP)

原作：「家庭教室」(KADOKAWA)



■イントロダクション

■あらすじ

芸能教室

夢を追うことは素晴らしいこと。



華々しく始まることもあれば密やかに始まることもある。

では、終わりとはどこにあるんだろう？



夢見た世界が現実になり、現実とはしっかりと目視できるものになる。

そこで見えたものが自分の考えるものと違ったらどうするか。むしろ自分自身に牙を剥いてきたらどうするか。

まるで逃げるように転がり続ける夢は、果たして本当に自分の本当に求めている夢なのか。



夢から覚めた時に迫られる決断は何を選んでも痛みが伴う。覚悟をするときは必ずやってくる。

そこで彼女はどんな決断を下すんだろう？



一つだけ言えること。僕は彼女の足元にずっと美しい花道が見えている。





音楽教室

夢を追うことは素晴らしいこと。



いや、ちょっと待ってほしい。

夢って、なんだ？



叶えるために追う理想って、なんなんだ？

夢に見た場所と現実は何もかも違っていても、そこで生きている自分は

ヒーローになれるわけでも悲劇のヒロインになれるわけでもない。



今彼やあなたや僕が追っているのはたぶん夢なんかじゃない。

自分自身。きっとそういうことなんだろう。



自分自身を掴んだら、その先の彼の足元には花道が続いている。

いや、花道なんかなくてもきっと彼にはなんにも関係ないんだ。

どんな場所でも何も言わずに歩き続ける彼の視線の先は、本当に何が見えているのか、僕なんかには見当もつかない。



■公演日程

2026年4月11日（土）～19日（日）

4月11日（土）14：00（音）／19：00（芸）

4月12日（日）14：00（芸）／19：00（音）

4月13日（月）休演日

4月14日（火）14：00（音）／19：00（芸）

4月15日（水）14：00（芸）

4月16日（木）19：00（芸）

4月17日（金）14：00（芸）／19：00（芸）

4月18日（土）14：00（音）／19：00（芸）

4月19日（日）13：00（音）／17：00（音）

芸・・・芸能教室／音・・・音楽教室



■会場

赤坂RED/THEATER（〒107-0052 東京都港区赤坂3-10-9 赤坂グランベルホテルB2F）

・東京メトロ丸の内線、銀座線「赤坂見附駅」10番出口より徒歩3分

・東京メトロ千代田線「赤坂駅」1番、2番出口より徒歩6分



■チケット (全席指定・税込)

前売：複製台本付 11,000円／一般 9,500円

当日：9,800円



■販売スケジュール

・伊東歌詞太郎FC先行

受付期間：3月3日（火）18：00～3月8日（日）23：59



・他キャストFC先行

受付期間：3月6日（金）10：00～3月8日（日）23：59



・オフィシャル先行

受付期間：3月9日（月）12：00～3月11日（水）23：59



・一般発売

3月17日（火）12：00



■チケット取り扱い

チケットぴあ ほか

※詳細は後日公開いたします。

※未就学児童の観劇不可

※車椅子でご来場されるお客さまは、チケット購入後にお名前・ご観劇回・座席番号をご観劇日の前々日までに stage.contact55@gmail.com までお知らせください。



公式X：https://x.com/hanamichi_2026

公演公式サイト：https://hanamichi-reading.com/

お問合せ：stage.contact55@gmail.com



主催：朗読劇「花道のゆくえ」製作委員会