＜イベント事後レポート＞マイナカードは「持つ」から「使う」へ！3月2日から若年層を主なターゲットに政府広報キャンペーンを開始 政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」記者発表会

政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」記者発表会事務局

内閣府大臣官房政府広報室は、2026年3月2日（月）に「政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」記者発表会」を開催しました。当日は、マイナカードの利用促進PRキャラクターとして新CMにご出演いただいたアイドルグループ＝LOVEのメンバーが登壇し、新CMや、オリジナルソングPVをお披露目、また、CMフレーズの生披露やトークセッションを展開しました。

マイナカードは、国民の保有率が全人口の約81.2%（本年１月時点）に達し、日常生活における利用シーンの拡大が続いています。その一方で、マイナカードで利用できるサービス・手続の中には知らないものがある、 マイナカードを持ち歩いていないといった方も少なくありません。

そこで、マイナカードの利便性を周知し、「持つ」から「使う」への転換を図るため、アイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）を起用した政府広報キャンペーンを2026年3月2日（月）から開始いたしました。

■マイナカードの現状と利用拡大

現在、マイナカードの保有数は1億枚（人口比81.2% ※本年1月末時点）を突破しました。

本人確認、マイナ保険証、行政手続き等に加え、スマートフォンへの搭載や民間サービスへの導入（900社以上）など、日常生活における利便性が向上し続けています。

■若年層に向けた広報展開の背景

今後はライブイベントでのチケット転売防止など、民間ビジネスにおける活用拡充も期待されています。また、春は進学や就職による引越しなど、新生活に伴う手続きでマイナカードを利用する機会が増加します。こうした背景から、特に若年層に向けて同世代に人気のある＝LOVEを通じ、その利便性を実感していただくことを目的に本キャンペーンを展開します。

政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」記者発表会の様子

■＝LOVE出演 新TVCM＆オリジナルソングPVを公開！

＝LOVEのメンバーと、マイナンバーPRキャラクターのマイナちゃんが登場する新TVCMを初披露しました。国民のみなさんにもっと知っていただきたいマイナカードを、「まだまだマイナー？」と問いかけながら、マイナカードの利用で便利になる日常シーンについて、 ＝LOVEがCMオリジナルソングに乗せてお届けします。登場したメンバーの山本杏奈さんは、「マイナカードを使うことで生活がよりスマートになるんだよということをたくさん知っていただけるように頑張ってPRします」と意気込みました。大谷映美里さんは「まだまだマイナー？という歌詞の通り、マイナカードってこんなこともできるんだと思ったこともあって、是非たくさんの皆さんに広まるといいなと思いました」、諸橋沙夏さんは「マイナちゃんが私たちとおそろいの衣装で来てくれて、すごく可愛くて嬉しかったです」と撮影時の様子を語りました。また、CMの見どころについて、瀧脇笙古さんは「マイナカードを表現している手の振り付けに注目してほしいです」、高松瞳さんは「マイナカードでできることの早口言葉がキャッチーなので、是非真似してみてほしいです」と見どころを語りました。

■ ＝LOVE、マイナカード利用啓発PRキャラクターに！

マイナカード利用啓発PRキャラクターに起用と聞いたときの感想について、野口衣織さんは「グループでCMに出演することが夢だったのですごく嬉しかったです。そのCMが政府広報のCMと知って、ダブルでビッグな朗報でした。」音嶋莉沙さんは「国民の80％（以上）が持っているカードなので責任重大という気持ちと、私たちの活動を通して国民の皆さんの生活が少しでも便利になる手助けができたら嬉しいです」と意気込みを語りました。また、齋藤樹愛羅さんは「口座開設やスマートフォンを変えるときにも、マイナカードがあるとスムーズに手続きできるというのを初めて知りました。3月は新生活が始まる時期で、色々な場面で使える便利なカードなので、常に持ち歩いた方がいいよ！と伝えたいです」とPRキャラクターになって初めて知ったマイナカードの便利な機能について話しました。

■野口衣織さんがCMフレーズの生披露にチャレンジ！

会の中盤では、CMの中で何度も早口で連呼されているフレーズ「本人確認、年齢確認、引越し、契約、 パスポート、銀行口座にマイナ保険証、コンビニで各種証明書」の生披露に野口衣織さんが挑戦しました。緊張の面持ちながら、見事チャレンジに成功すると、会場からは大きな拍手が送られました。

■まだまだマイナー？マイナカードの便利な使いかたクイズに挑戦

続いて、＝LOVEのメンバーはまだまだマイナー？なマイナカードの便利な使い方に関するクイズ全２問に挑戦。

「マイナカードを使うと、引越しの手続きで役所に行く回数は、何回になるでしょうか？」（答え：１回）という問題に見事正解した高松瞳さんは「新生活を始めるみなさんは、手続きに時間を取られずに、新しい環境や新しいお友達と長く時間を過ごしていただけたらなと思います」と新生活が始まる若者にエールを送りました。

■マイナカードを一言で表すと？

クイズを終えたメンバーに司会が「マイナカードを一言で表すとどんな存在か」と質問すると、大場花菜さんは「『人生の必需品』です！これからの人生でマイナカードを持っていると便利なことがたくさんあると思うので、１人１枚（マイナカードを）持って使っていただいた方がいいと思います！」とマイナカードの利便性を熱く伝えました。

■手間ひまマイナスでじぶん時間プラス！ ＝LOVEじぶん時間宣言

トークセッションの最後には＝LOVEのメンバー全員が「マイナカードによってプラスされた『じぶん時間』をどう使いたいか」を発表しました。大谷映美里さん「大好きな（ラーメンの）豚骨スープを一から作りたいです。 」と話すと、他のメンバーから「私たちも『じぶん時間』で食べに行きたい！」という声が上がり、盛り上がりを見せました。

■「みんな便利になっちマイにゃー！」

発表会の最後には、佐々木舞香さんより「今日の中だけでもたくさん便利な機能が出てきました。皆さんの生活がより便利になるヒントがたくさん集まっているマイナカードを、持っているだけでなく、是非使ってください！」と、マイナカードの活用を呼びかけるメッセージが送られました。また、メンバー全員が笑顔で「みんなに便利になっちマイにゃー！」と元気よく掛け声を響かせ、終始和やかな雰囲気のまま本発表会は終了しました。

政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」 概要

１.新TVCM放映

タイトル：「まだまだマイナー？マイナカード」（30秒）

放映開始日：2026年3月2日(月)

放映地域：全国

２.PV（CMオリジナルソング フルバージョン）の公開

タイトル：「まだまだマイナー？マイナカード」

放映開始日：2026年3月2日(月)

公開場所：政府広報オンライン YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@govonline-jp

３.縦型ショート動画の配信

公開日：2026年3月2日(月)より順次公開

公開場所：政府広報オンライン YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@govonline-jp

４.特設HPの公開

公開開始日：2026年3月2日(月)

特設HP URL： https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/(https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/%E2%80%8B)

５.『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』ブース出展

開催日：2026年3月14日（土）

会場：国立代々木競技場 第一体育館（東京都渋谷区神南2-1-1）

時間：開場12:00／開演14:00／終演21:00（予定）

※ ＝LOVEの出演はありません。

６.東急渋谷スクランブルスクエア UCチカビジョン ジャック

放映期間：2026年3月23日(月)～3月29日(日)

放映時間：4:30～25:00

所在地：東京都渋谷区渋谷2-23 渋谷スクランブルスクエア アーバン・コアB2階

＜その他屋外広告＞

・ JR東日本 TRAIN TV（全線）

公開期間： 2026年3月16日(月)～3月22日(日)

・大阪メトロ トレビジョン（御堂筋線・中央線・谷町線）

公開期間：2026年3月16日(月)～3月22日(日)

・名古屋地下鉄 ナゴヤサブウェイビジョン（東山線）

公開期間：2026年3月16日(月)～3月22日(日)

７.：Abema×新R25タイアップ動画の公開

公開期間：2026年3月9日(月)～3月29日(日)

公開場所：YouTube「新R25チャンネル」 https://www.youtube.com/@shin_R25

（@shin_R25)

X「新R25編集部」 https://x.com/shin_R25（@shin_R25）

※ ＝LOVEの出演はありません。





