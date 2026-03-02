スイス発 オーディオ ブランド「GENEVA」より新作ポータブル ブルートゥース スピーカー3/4より販売開始
株式会社IKホールディングスの子会社で、音楽周辺機器・ライフスタイル商品の輸入小売・卸業を行う株式会社ネイビーズ（代表取締役：松野康晴 本社：東京都文京区）は、オーディオ ブランド GENEVAの新商品 ポータブル ブルートゥース スピーカー『Duo』を伊勢丹新宿店本館5F ISETAN HOME ESSENCEで3月4日（水）より先行販売いたします。（＊一般販売は3月18日（水）～）
Set stereo free
-ステレオを解放せよ-
本革で包まれたDUOは、エレガントな居住空間に自然に溶け込みます。
約10時間の連続再生に対応したポータブル トゥルーワイヤレスBluetoothスピーカー。
Left／Rightの2本で構成され、設置場所や使い方を限定しない、真のステレオHi-Fiワイヤレスシステムです。Bluetooth 5.1に加え、最大48kHz／24bitの高音質伝送に対応するaptX HDコーデックをサポート。
低遅延かつ安定した接続により、音楽はもちろん、映画や映像視聴でも音と映像のズレを最小限に抑えます。
オーディオアーキテクチャは「スイートスポット」に依存せず、バランスの取れたサウンドを提供するよう設計されています。部屋の中央、壁際、本棚、ベッドサイドなど、どこに設置しても 美しい音を奏でます。
GENEVA DUO コニャック
For every moment, every sound, every space
-あらゆる瞬間のために、あらゆる音のために、あらゆる空間のために-
GENEVA DUO グリーン（日本限定カラー） 左：正面 右：背面
フロントのフルレンジドライバーと、前面・背面に配置したデュアルパッシブラジエーターが、80 Hz～20 kHz の帯域で明瞭さと奥行きのあるサウンドを再現し、設置環境に応じて自動的に補正します。
2台のスピーカー間は最大25メートルまでステレオペアリングが可能。操作はボタンひとつで電源、接続まで完結し、起動時には自動で左右がステレオ接続。左スピーカーにはマイクを内蔵し、ハンズフリー通話にも対応します。
ボディにはイタリア製のプレミアムレザーを採用。素材の風合いと美しい経年変化を楽しめる、デザインオーディオのパイオニアGENEVAならではの仕上がりです。
グリーンは日本限定カラーとなります。
2026年3月4日（水）から3月17日(火)の2週間、GENEVA DUOの先行発売を記念し、伊勢丹新宿店本館5F ISETAN HOME ESSENCEにてGENEVA POPUPイベントを開催いたします。
一体型ホームオーディオのパイオニアとしてのデザインとハイクオリティーな質感、サウンドとインテリアを融合させたせ音楽体験をぜひ会場でご体感ください。
GENEVA DUO コニャック
GENEVA DUO グリーン（日本限定カラー）
- 商品詳細
機能Bluetooth(R)5.1 コーデック: AAC,aptX-HD, aptX, SBCTrue Wireless Stereo接続
素材レザー / アルミニウム
ユニット1.75インチ フルレンジドライバー×1
パッシブラジエーター×2
アンプ最大出力40W
(L/R各スピーカー)
電源
スピーカー：バッテリー内蔵連続再生時間：約10時間バッテリースタンド：USB Type C
ACアダプター
サイズ・質量スピーカー(1台あたり): W100mm×D100mm×H190mm 745g
充電スタンド: W240mm×D125mm×H15mm 300g
価格：69,300円(税込)
音楽やカルチャーを愛する人々にモノやオトをお届けします。
NAVYSは北欧、イタリア、フランス、スイスなどのオーディオやデザインオブジェクトの正規輸入代理店です。
「SITBACK&RELAX」をテーマにブランドのルーツを大切にし、作り手の想いやこだわりを全ての人々に伝え、ラブリー・デイなライフスタイルを情熱を持って創造していきます。
【会社概要】
社名：株式会社ネイビーズ
本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷4-4-11 ミュゼR
代表取締役社長：松野康晴
事業内容：音楽周辺機器、ライフスタイル商品の輸入小売・卸売業
設立：2013年1月18日
URL：https://navys.jp/
【製品に関するお客様お問い合せ窓口】
MAIL：pr@navys.jp