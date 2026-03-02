【BURBERRY】バーバリー、グローバルキャンペーン「The Trench, Portraits of an Icon」を発表

バーバリー・ジャパン株式会社

2026年3月2日（ロンドン現地時間）バーバリーは、創業170周年を迎えるにあたり、グローバルキャンペーン「The Trench, Portraits of an Icon」を発表します。本キャンペーンは、長きにわたり機能性とファッション性を結びつけてきた、ブランドを象徴する愛され続けるシグネチャースタイルを讃えるものです。

バーバリー創業者トーマス・バーバリーが1879年に開発したギャバジンは、雨風から身を守りつつ自由な動きを可能にする革新的な素材で、当時のアウターウェアの常識を覆しました。今日のトレンチコートも、その二面性-天候から守る防具でありながら自己表現のキャンバス-を受け継ぎ、世代を超えて世界中で愛されています。

静かなる進化を重ねながら、バーバリーのトレンチコートは時代を超えて受け継がれてきました。実用

的でありながら表現力に富み、機能性と揺るぎないエレガンスを兼ね備えた存在として、英国文化とモダンヘリテージの象徴であり続けています。

バーバリー チーフ・クリエイティブ・オフィサーのダニエル・リーは、本キャンペーンについて次のよ

うに語ります。

「英国のスタイルとファッションの象徴であるバーバリーのトレンチを祝福するため、クリエイティブ界の友人たちを招き、その魅力を表現してもらいました。」

ティム・ウォーカーが撮影した親密なモノクロームのポートレートシリーズは、瞬間性と普遍性を同時

に感じさせます。襟を立てる、ベルトをラフに結ぶといった多様な着こなしを通して、さりげない洗練が表現され、トレンチコートが持つ防護性と自己表現性の両面が際立ちます。

本キャンペーンには、映画、音楽、スポーツ、ファッション界から23名のグローバルアイコンたちが参

加。アギネス・ディーン、アルバ・クレア、ブライト、デイジー・エドガー＝ジョーンズ、エベレチ・エゼ、エリン・オコナー、宇多田ヒカル、アイリス・ラスネット、 J.Y. Park、ジャック・ドレイパー、ジョナサン・ベイリー、カレン・エルソン、ケイト・モス、ケンダル・ジェンナー、キッド・カディ、クリスティン・スコット・トーマス、リトル・シムズ、マシュー・マクファディン、リース・クラーク、ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー、ソラ・チョイ、テヤナ・テイラー、ウー・レイが名を連ねます。

世代を超えた現代文化の肖像として、それぞれがトレンチコートに独自の視点をもたらしています。

リーはさらに次のように説明します。

「これは、英国のスタイルとクラフトマンシップの象徴であるバーバリーへのオマージュであり、すべてのコートを支える熟練した職人たちへの感謝の意でもあります。」

キャンペーンには、キャストとスタッフの自然な交流を捉えたドキュメンタリーフィルムも制作されま

した。ブラーの楽曲をサウンドトラックに、創造的で自信に満ち、外へと開かれた現代の英国を映し出しています。それは、1世紀以上にわたりトレンチコートが体現してきた精神でもあります。ポートレートとフィルムは、クラフトによって形づくられ、着る人の個性によって生命を吹き込まれる存在として、トレンチコートを“プロダクト”であり“象徴”でもあるものとして探求しています。

バーバリーは創業170周年を迎えるにあたり、本キャンペーンを通じて、メゾンのアーカイブと歴史

を祝う一年にわたる取り組みの幕開けを告げます。ブランドの現在と未来を形づくり続けているレガシ

ーに敬意を表し、その歩みをあらためて称えるものです。

バーバリー最高経営責任者（CEO）のジョシュア・シュルマンは、次のように述べています。

「バーバリーのトレンチコートは、ブランドを象徴する最もアイコニックな存在のひとつです。本キャ

ンペーンは、その普遍的な物語を伝えるものです。それは170年にわたり私たちを定義してきたクラフ

ツマンシップ、革新性、そして真正性に根ざしたストーリーです。英国のスタイルと文化に深く織り込

まれたデザインを通じて、世代を超えて世界中の人々に響き続けるバーバリーの存在感を祝福するとと

もに、それぞれの個性を表現しながらも、紛れもなくバーバリーであり続けるインスピレーションを与

えます。」

トレンチスタイル

キャンペーンでは、メゾンの170年の歴史を祝し、バーバリーの伝統的なヘリテージ トレンチコート

& カーコートのコレクションに加え、新たなトレンチコートとカーコートの表現を模索しています。

ヘリテージコレクションは、英国のクラフトマンシップとレインウェアの革新に根ざしたラインナッ

プです。「ケンジントン」、「ウォータールー」、「チェルシー」のトレンチコート、「カムデン」カ

ーコートに加え、モダンなクロップドカットの「メイフェア」トレンチジャケットを展開。

すべてのコートとジャケットはイングランド・キャッスルフォードの工場で製造され、50年以上にわ

たり専門のテイラーがバーバリーのレインウェアを手掛けています。コットンギャバジンはシワになり

にくい構造で整った仕上がりを実現し、裏地にはベージュのハウスチェックを使用。外側から裏地まで

の生地はすべてヨークシャー州キーリーのバーバリーミルで織られています。主要素材とボディ裏地は

100％オーガニックコットンです。

ヘリテージコレクション以外にも、新たなデザインでアーカイブを現代的に再解釈。「フィッツロヴ

ィア」トレンチと「エリンガム」とカーコートは、より広い袖とフレアなスカートでボリュームを増し

、ベルトで絞ったウエストラインが際立ちます。

バーバリーのシグネチャーシルエットは、より温暖な気候のために開発されたバーバリー最軽量のシ

グネチャー素材「トロピカル ギャバジン」を用いて再解釈されます。ウィメンズではペールシュガー

ピンクやストーンベージュといった柔らかな色調、メンズではグラファイトグレーで展開します。

ウィンドウ ディスプレイ& ポップアップストア

キャンペーンは、世界各地の店舗でトレンチコートにスポットを当てたウィンドウディスプレイや特

別なポップアップも展開。大判の白黒ポートレートと共に展示することで、商品と表現の両方を体験で

きるギャラリーのような空間を作り出します。本キャンペーンをストアデザインに取り入れたポップア

ップストアも展開予定です。

▪ クリエイティブディレクション: ダニエル・リー

▪ アーティスティックディレクション: レーン＆アソシエイツ

▪ フォトグラフィー: ティム・ウォーカー

▪ モーションディレクション: エマ・ダゼル＝カーン

▪ スタイリング: ケイティ・イングランド

▪ 音楽: ブラー「Sing」

日本からはシンガーソングライターの宇多田ヒカルが参加

今回のキャンペーン参加にあたり、宇多田ヒカルは下記の通り、回答を寄せています。

Q：バーバリーのトレンチコートは、あなたをどんな気分にしてくれますか？

A：背が2cm高くなったような気分にさせてくれます。

Q：あなたにとってクリエイティブな表現とはなんですか？

A：私にとって日常の全てがクリエイティヴな表現です。芸術は隠されていたものを明るみに出す行為、その発端は芸術家の人生。好奇心、問題解決、関係を育むこと、関連性を見出すこと、柔軟であること、癒やされること。生物の適応力や成長にいつも感動させられます。

Q：ブリティッシュスタイルと聞いて真っ先に思いつくものは何ですか？

A：自信。

Q：優れたスタイルは記憶に宿します。トレンチコートにどんな思い出を刻みたいですか？

A：共に乗り越えたいくつもの雨の日。

Q：バーバリーの創業170周年記念キャンペーンへの参加はあなたにとってどのような意味を

持ちましたか？

A：参加できて大変光栄です。私から見たバーバリーは英国のアティチュード、職人たち、そし

てしなやかな逞しさのシンボルです。

