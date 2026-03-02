Klleon、リテールテックJAPAN 2026 ソニーブースにて法人向けブラビア(R)のSoC上で動作するデジタルヒューマンソリューションを展示

株式会社KLleon

Klleon（本社：米国カリフォルニア州／韓国ソウル、日本支社：東京）は、2026年3月3日（火）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「リテールテックJAPAN 2026」において、ソニーブース内にてAIデジタルヒューマンソリューションを参考展示いたします。

本展示では、ソニーの業務用ディスプレイ 法人向けブラビアのSoC*上で動作する、対話型デジタルヒューマンサービスを紹介します。

*システム・オン・チップの略称。SoCはシステムの動作に必要な機能を、ひとつの半導体チップに集積したものです

Klleonは今後、法人向けブラビアのSoCを活用したデジタルヒューマンサービスの提供を進め、ディスプレイを活用した新しい顧客接点と情報提供のあり方を提案していきます。

■ デジタルヒューマンによるリテール向け活用イメージ

ソニーの法人向けブラビアは、高精細4K画質、優れた視認性、SoCを活用した柔軟なシステム構成を特長とし、リテール、オフィス、ホテル、教育、医療・公共といった幅広い市場で導入されています。

本ソリューションは、リテール分野において以下のような活用を想定しています。

・多言語対応による訪日外国人向け案内・接客サポート

・商品・サービス内容の案内

・販売促進・キャンペーン情報の紹介

・プロモーションコンテンツの対話型説明

・フロア案内・館内ナビゲーション

・無人店舗や省人化店舗での接客補助

法人向けブラビアとデジタルヒューマンを組み合わせることで、来場者・顧客からの基本的な問い合わせ対応人手不足への対応、接客品質の平準化、情報提供の高度化など、リテール運営における新たな価値創出が期待されます。

■ Klleonについて

Klleonは、リアルタイム対話型AIデジタルヒューマン技術を提供するディープテックスタートアップです。

音声認識（STT）、大規模言語モデル（LLM）、音声合成（TTS）、リップシンク（口唇同期）を統合した独自技術により、自然でスムーズな対話体験を実現しています。

同社の技術は、リテール、教育、エンターテインメント、公共分野など、さまざまな業界における対話型AIサービスの基盤技術として活用されています。

■ 出展概要

イベント名：リテールテックJAPAN 2026

会期：2026年3月3日（火）～6日（金）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟

展示場所：ソニーマーケティング株式会社 出展ブース内（小間番号RT5503）

展示内容：デジタルヒューマンソリューション（参考展示）

■ 会社概要

会社名：株式会社Klleon

設立：2018年

本社所在地：米国カリフォルニア州／韓国ソウル

日本支社：東京

事業内容：AIデジタルヒューマン技術の開発・提供

ウェブサイト：https://klleon.jp

■ 報道関係お問い合わせ

Klleon Japan 広報担当

E-mail：partnership@klleon.io

Tel：03-5579-2772